Alfonso López Chau, perfil del economista que busca llegar a Palacio con Ahora Nación

¿Quién es Alfonso López Chau? El académico que apuesta por la presidencia en 2026

“Porque los muertos ilustres no se lloran”. Esa frase marcó el discurso que Alfonso López Chau pronunció durante el lanzamiento de su campaña presidencial en Juliaca, escenario de una de las jornadas más violentas de la crisis política de 2023. En enero de ese año, en esa ciudad de Puno, la represión policial dejó 18 personas fallecidas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Durante el acto político, López Chau solicitó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. La elección de Juliaca como punto de partida de su campaña no fue casual. En entrevistas recientes, ha señalado que el partido Ahora Nación tiene su origen en los estudiantes de Puno, Ayacucho, Cusco y Abancay que viajaron a Lima para protestar y que fueron acogidos en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

En el sur del país, la respuesta hacia su figura ha sido favorable. A diferencia de otros aspirantes, recibe muestras de simpatía directa de la población. Sin embargo, su carrera por la presidencia recién comienza y enfrenta el reto de consolidar su propuesta a nivel nacional.

López Chau, de rector de la UNI a candidato presidencial en 2026

Trayectoria académica y orígenes personales

Alfonso López Chau Nava nació el 17 de julio de 1950 en Lima y creció en el barrio obrero Frigorífico del Callao. Realizó sus estudios escolares en la Gran Unidad Escolar Dos de Mayo y luego ingresó a la Universidad Nacional del Callao, donde obtuvo el bachillerato en Ciencias Económicas en 1976 y el título profesional de economista en 1981.

Su formación académica continuó en el extranjero. En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alcanzó el grado de magíster en Economía en 2002 y el doctorado en la misma especialidad en 2005, graduándose con carta de felicitación. Su vida profesional ha estado vinculada principalmente a la academia y a la gestión universitaria.

Fue profesor principal de la UNI desde 1990, director de la Escuela de Ingeniería Económica entre 2017 y 2019 y, en 2021, asumió el rectorado de esa casa de estudios. Renunció a ese cargo para postular a la presidencia del Perú en las elecciones de 2026.

Ahora Nación y su propuesta política

López Chau es fundador y presidente del partido Ahora Nación, inscrito oficialmente en 2025. Según ha señalado, la agrupación está conformada mayoritariamente por jóvenes de diversas regiones del país. El partido plantea la construcción y culminación del proceso de nación en el Perú y promueve como eje central la consigna: “todo el poder de las regiones, pero para conquistar los mercados del mundo”.

Se define como socialista liberal, una corriente de centroizquierda que, según explica, “no abdica la democracia. La democracia es progresiva”. Afirma que Ahora Nación busca liderar un proyecto nacional con justicia social y una visión inclusiva. En su pasado político, integró Unión por el Perú hasta el año 2010, cuando se desvinculó de esa agrupación.

Experiencia pública, observaciones y vida interna del partido

En el ámbito público, López Chau dirigió el Banco Central de Reserva del Perú entre 2006 y 2013. Además, es miembro fundador y parte del directorio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el campo académico, fue director de la revista “Apertura” y coordinador del “Proyecto Nacional”.

Tras dejar Unión por el Perú, centró su actividad política en la creación de Ahora Nación. Ha resaltado la participación juvenil y regional dentro del partido y ha señalado que ningún miembro de su familia postulará a cargos públicos, pese a que algunos ocupan funciones internas.

Durante el proceso de inscripción partidaria, RENIEC observó 2.339 registros de afiliación. López Chau sostiene que el partido se encuentra investigando estos casos para depurar su padrón. Describe la vida interna de la agrupación como transparente y basada en el principio de “un militante, un voto”.

Situación económica, propuestas y escenario electoral

En su declaración jurada de 2024, López Chau reportó ingresos anuales por S/ 350.000, provenientes exclusivamente del sector público. Declaró no contar con ingresos privados ni participaciones empresariales. Asimismo, informó la posesión de un departamento y una cochera en Miraflores.

Sobre su situación personal, explicó que tras renunciar al rectorado se sostiene con ahorros y con la posibilidad de dictar clases de posgrado. Asegura no contar con financistas para su campaña y afirma que el partido se financia con aportes de candidatos y simpatizantes.

De cara a las elecciones de 2026, centra su discurso en la convocatoria a una nueva constitución, la reforma policial y el fortalecimiento del Estado frente al crimen organizado y las economías ilegales. Propone reorganizar la policía, reinstaurar la Policía de Investigaciones del Perú y priorizar la inversión en infraestructura básica, educación y salud.

López Chau no registra sentencias ni procesos judiciales vigentes. Actualmente, se mantiene activo en la campaña y ha reiterado su intención de ser “un presidente pobre y morir pobre”, colocando el servicio público por encima de los intereses personales.