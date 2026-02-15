Perú

Alfonso López Chau, perfil del economista que busca llegar a Palacio con Ahora Nación

Con ingresos públicos declarados y bienes verificados ante la SUNARP, el académico proyecta una gestión basada en transparencia e integridad

Guardar
¿Quién es Alfonso López Chau?
¿Quién es Alfonso López Chau? El académico que apuesta por la presidencia en 2026

“Porque los muertos ilustres no se lloran”. Esa frase marcó el discurso que Alfonso López Chau pronunció durante el lanzamiento de su campaña presidencial en Juliaca, escenario de una de las jornadas más violentas de la crisis política de 2023. En enero de ese año, en esa ciudad de Puno, la represión policial dejó 18 personas fallecidas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Durante el acto político, López Chau solicitó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. La elección de Juliaca como punto de partida de su campaña no fue casual. En entrevistas recientes, ha señalado que el partido Ahora Nación tiene su origen en los estudiantes de Puno, Ayacucho, Cusco y Abancay que viajaron a Lima para protestar y que fueron acogidos en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

En el sur del país, la respuesta hacia su figura ha sido favorable. A diferencia de otros aspirantes, recibe muestras de simpatía directa de la población. Sin embargo, su carrera por la presidencia recién comienza y enfrenta el reto de consolidar su propuesta a nivel nacional.

López Chau, de rector de
López Chau, de rector de la UNI a candidato presidencial en 2026

Trayectoria académica y orígenes personales

Alfonso López Chau Nava nació el 17 de julio de 1950 en Lima y creció en el barrio obrero Frigorífico del Callao. Realizó sus estudios escolares en la Gran Unidad Escolar Dos de Mayo y luego ingresó a la Universidad Nacional del Callao, donde obtuvo el bachillerato en Ciencias Económicas en 1976 y el título profesional de economista en 1981.

Su formación académica continuó en el extranjero. En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alcanzó el grado de magíster en Economía en 2002 y el doctorado en la misma especialidad en 2005, graduándose con carta de felicitación. Su vida profesional ha estado vinculada principalmente a la academia y a la gestión universitaria.

Fue profesor principal de la UNI desde 1990, director de la Escuela de Ingeniería Económica entre 2017 y 2019 y, en 2021, asumió el rectorado de esa casa de estudios. Renunció a ese cargo para postular a la presidencia del Perú en las elecciones de 2026.

Ahora Nación y su propuesta política

López Chau es fundador y presidente del partido Ahora Nación, inscrito oficialmente en 2025. Según ha señalado, la agrupación está conformada mayoritariamente por jóvenes de diversas regiones del país. El partido plantea la construcción y culminación del proceso de nación en el Perú y promueve como eje central la consigna: “todo el poder de las regiones, pero para conquistar los mercados del mundo”.

Se define como socialista liberal, una corriente de centroizquierda que, según explica, “no abdica la democracia. La democracia es progresiva”. Afirma que Ahora Nación busca liderar un proyecto nacional con justicia social y una visión inclusiva. En su pasado político, integró Unión por el Perú hasta el año 2010, cuando se desvinculó de esa agrupación.

A tres años del 9
A tres años del 9 de enero, Juliaca vuelve a marchar por justicia para las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte

Experiencia pública, observaciones y vida interna del partido

En el ámbito público, López Chau dirigió el Banco Central de Reserva del Perú entre 2006 y 2013. Además, es miembro fundador y parte del directorio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el campo académico, fue director de la revista “Apertura” y coordinador del “Proyecto Nacional”.

Tras dejar Unión por el Perú, centró su actividad política en la creación de Ahora Nación. Ha resaltado la participación juvenil y regional dentro del partido y ha señalado que ningún miembro de su familia postulará a cargos públicos, pese a que algunos ocupan funciones internas.

Durante el proceso de inscripción partidaria, RENIEC observó 2.339 registros de afiliación. López Chau sostiene que el partido se encuentra investigando estos casos para depurar su padrón. Describe la vida interna de la agrupación como transparente y basada en el principio de “un militante, un voto”.

Manifestantes antigubernamentales participan en una
Manifestantes antigubernamentales participan en una protesta contra la presidenta Dina Boluarte en Lima, Perú, 19 de julio de 2023. REUTERS/Angela Ponce

Situación económica, propuestas y escenario electoral

En su declaración jurada de 2024, López Chau reportó ingresos anuales por S/ 350.000, provenientes exclusivamente del sector público. Declaró no contar con ingresos privados ni participaciones empresariales. Asimismo, informó la posesión de un departamento y una cochera en Miraflores.

Sobre su situación personal, explicó que tras renunciar al rectorado se sostiene con ahorros y con la posibilidad de dictar clases de posgrado. Asegura no contar con financistas para su campaña y afirma que el partido se financia con aportes de candidatos y simpatizantes.

De cara a las elecciones de 2026, centra su discurso en la convocatoria a una nueva constitución, la reforma policial y el fortalecimiento del Estado frente al crimen organizado y las economías ilegales. Propone reorganizar la policía, reinstaurar la Policía de Investigaciones del Perú y priorizar la inversión en infraestructura básica, educación y salud.

López Chau inicia campaña en
López Chau inicia campaña en el sur y refuerza su vínculo con las protestas de 2023

López Chau no registra sentencias ni procesos judiciales vigentes. Actualmente, se mantiene activo en la campaña y ha reiterado su intención de ser “un presidente pobre y morir pobre”, colocando el servicio público por encima de los intereses personales.

Temas Relacionados

Alfonso López Chau NavaElecciones presidenciales Perú 2026Universidad Nacional de IngenieríaAhora NaciónLimaperu-politica

Más Noticias

Senamhi reporta lluvia de verano en Lima: Miraflores, Surco, La Molina y otros distritos con nubosidad

Un monitoreo constante reveló valores de precipitación que, pese a no ser elevados, han significado la necesidad de mantener la alerta ante posibles riesgos asociados a la activación de quebradas

Senamhi reporta lluvia de verano

El héroe de la Marina que abatió a un asaltante murió un año después atropellado por un delincuente que robó su camioneta

Christian Pérez Sáenz, suboficial de la Marina de Guerra del Perú, fue reconocido por enfrentar a la delincuencia en Carabayllo. Un año después, murió atropellado por un ladrón que robó su camioneta en San Martín de Porres, frente a su esposa e hija. La historia de un marino condecorado que dedicó su vida a proteger a otros y terminó siendo víctima de la inseguridad que combatió

El héroe de la Marina

Isabella Ladera evita revelar cuántos meses de embarazo tiene de Hugo García: “Puede que tenga cinco, seis, siete, ocho”

La venezolana contó más detalles de su segundo embarazo con el peruano tras sorprender a sus seguidores en redes sociales con la noticia

Isabella Ladera evita revelar cuántos

La furiosa reacción de Federico Girotti tras indicación de Pablo Guede en Alianza Lima vs Alianza Atlético

El delantero argentino se ofuscó con una petición del entrenador del cuadro ‘blanquiazul’, que empató ante los ‘churres’ en Trujillo

La furiosa reacción de Federico

¿Qué pasará hoy con el clima en Lima? Senamhi revela su pronóstico para este 15 de febrero

Según el reporte oficial, la capital experimenta cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana, especialmente en Lima Este, donde el pronóstico incluye nubes dispersas en la tarde y probabilidad de cielo nublado parcial con lluvias ligeras

¿Qué pasará hoy con el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y

Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y hoja de vida de la candidata de Fuerza y Libertad

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” al blindar a José Jerí

Debate Presidencial 2026: JNE revela las 6 fechas y detalles del evento que podría definir el voto de los peruanos

El 3 de marzo inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Ministerio Público reactiva fiscalías en Condorcanqui tras denuncias por riesgo de impunidad

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera evita revelar cuántos

Isabella Ladera evita revelar cuántos meses de embarazo tiene de Hugo García: “Puede que tenga cinco, seis, siete, ocho”

Laura Spoya da detalles de su operación tras fractura en la vértebra: “Recién me han logrado parar”

Laura Spoya confiesa que no recuerda su accidente automovilístico: “He visto mi choque en las noticias”

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera estrenan nuevo hogar y celebran San Valentín en familia: “Ahora los cuatro celebremos el amor”

Angie Arizaga brinda detalles de su anillo de compromiso diseñado por Jota Benz y de romántica pedida en Roma: “Todo perfecto”

DEPORTES

La furiosa reacción de Federico

La furiosa reacción de Federico Girotti tras indicación de Pablo Guede en Alianza Lima vs Alianza Atlético

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal del debut de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7 - Fase 2

Pablo Guede lanzó firme explicación tras amargo empate de Alianza Lima ante Alianza Atlético: “Fuimos superiores al rival”

Partidos de hoy, domingo 15 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo