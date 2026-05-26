Presidente de Géminis reveló que Ysabella Sánchez volverá al club: “Me dijo que es la última vez que firma por Alianza Lima”

Presidente de Géminis reveló que Ysabella Sánchez volverá al club.

Luis Linares, presidente de Deportivo Géminis, participó como invitado en un podcast y se refirió a distintos temas, entre ellos el futuro de Ysabella Sánchez en Alianza Lima.

Linares contó que mantuvo una conversación con la jugadora, quien le confirmó que acaba de firmar con el club ‘blanquiazul’ por dos temporadas, de acuerdo con el reglamento. Sin embargo, le adelantó su intención de regresar a Géminis en el futuro.

“‘Chabela’ tiene mucho tiempo en Géminis, conversé con ella hace poco, le dije ‘Chabela, ¿cómo vamos?’, me dijo ‘acabo de firmar’. No puedo decirles, pero ya les voy a contar. Me dijo que ‘es la última vez que firmo por Alianza, la próxima regreso a Géminis’”, relató en Somos Vóley.

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En medio de versiones sobre una posible salida al extranjero, la última información oficial indica que Ysabella Sánchez renovó con Alianza Lima hasta la temporada 2027/2028, según confirmó la gerenta Cenaida Uribe.

El vínculo y agradecimiento de Sánchez hacia Géminis, club donde se formó y debutó como profesional, podría motivar su regreso para buscar un título con la institución de Comas.

Luis Linares señaló que la jugadora de Alianza Lima le dio su palabra. Créditos: Latina Deportes / Tik Tok.

El ascenso de ‘Chabelita’

Luis Linares también se refirió al desarrollo de Ysabella Sánchez durante su paso por Deportivo Géminis. El presidente recordó los inicios de la atacante, cuando no era considerada para el primer equipo debido a su juventud y solía mostrarse afectada por no ser convocada.

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“Yo llegaba al Bonilla y encontrábamos a Chabelita llorando. Todos estaban preocupados, querían saber por qué lloraba. Siempre incluimos en nuestra lista grande a jugadoras de la categoría infantil, pero eso no garantiza un lugar entre las 14 convocadas. Chabelita no aparecía en la lista y por eso se ponía mal. Le decía que estuviera tranquila. Cada vez que no quedaba entre las 14, lloraba, y cuando sí estaba, se la veía contenta”, relató Linares.

El dirigente resaltó la disciplina y el rápido crecimiento de Sánchez en el ámbito profesional. “Eso solo ocurrió el primer año. Al siguiente, ya no había forma de dejar a Chabelita fuera de la lista. Avanzó muy rápido. Marco Queiroga, el entrenador brasileño, confió en su potencial, empezó a trabajar con ella, la llevó a la selección y desde entonces nadie la pudo frenar”, agregó.

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Ysabella Sánchez inició su carrera en Deportivo Géminis.

La anécdota de ‘Chabelita’ en Géminis

Por otra parte, Luis Linares compartió una anécdota curiosa de los primeros años de ‘Chabelita’ Sánchez. Según relató, la actual jugadora de Alianza Lima se extravió cuando tenía siete años, tras participar en un campeonato de menores con Deportivo Géminis.

“Chabelita tenía unos seis o siete años. Una vez, cuando tenía nueve, se perdió al regresar de la Copa Aelu. Su mamá llamó porque no podía ir a recogerla y avisó que la dejarían en el colegio, preguntando a qué hora regresaríamos. Dijimos que estaríamos a las doce, ya que jugamos temprano. Volvimos a Comas y los padres encargados llegaron antes, alrededor de las once y media. Esperaron hasta las doce, pero la mamá se demoró y llegó cerca de las doce y media o una de la tarde”, recordó.

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El desenlace resultó inesperado y divertido. “Fueron a buscar a Chabelita al colegio y no la encontraron. La mamá empezó a llamar a varios conocidos y salieron a buscarla en dos autos, uno por la avenida Túpac Amaru y otro por la Universitaria. Pasaron horas, hasta las tres, cuatro o cinco de la tarde, y Chabelita no aparecía en Collique. Finalmente, la hallaron en la entrada de Collique, con un globo y un palito para espantar perros. Había hecho cola en la inauguración de una pollería en la avenida Túpac Amaru, recibió un cuarto de pollo y lo almorzó. Con ocho o nueve años, ya tomaba sus propias decisiones. Fue toda una anécdota en la familia”, relató Linares.