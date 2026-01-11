Perú

Francisco Diez Canseco plantea pena de muerte para presidentes corruptos: “Viven en una cárcel de lujo con nuestros impuestos”

El candidato presidencial por Perú Acción se mostró a favor de que el Perú salga del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de ejecutar medidas que obliguen a los futuros gobernantes a “portarse bien”

Guardar
Candidato presidencial por Perú Acción.
Candidato presidencial por Perú Acción. | Andina

Francisco Diez Canseco Távara, candidato presidencial de Perú Acción, presentó una de las propuestas más radicales de la actual campaña: la instauración de la pena de muerte para presidentes corruptos. El empresario argumentó que esta medida busca frenar la impunidad en los más altos niveles del poder y enviar un mensaje contundente contra la corrupción que, a su juicio, ha socavado la confianza en las instituciones y obstaculizado el desarrollo del país.

En diálogo con Exitosa, el político expresó su indignación ante la situación de expresidentes peruanos involucrados en escándalos que, además de cometer actos ilícitos, son mantenidos por los ciudadanos a los que afectaron. “Estos sujetos están recluidos en cárceles que parecen hoteles, viviendo de los impuestos de todos los peruanos, mientras mantienen fortunas en el extranjero”, afirmó.

Para el candidato, la única forma de romper el círculo vicioso de corrupción es endurecer las sanciones y aplicar penas ejemplares: “Estamos planteando la pena de muerte para presidentes corruptos. Así, quienes lleguen al poder pensarán dos veces antes de robarle al país“, señaló.

Mencionó que la aplicación de la pena de muerte sería posible si el Perú se retira del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que considera “copado por intereses ajenos al país y que ha protegido a criminales”. El candidato aseguró que esta iniciativa requeriría una reforma constitucional y sería aplicada solo a futuros casos, como advertencia para quienes pretendan utilizar el cargo para enriquecerse ilícitamente.

El Pacto de San José
El Pacto de San José limita la aplicación de la pena de muerte, restringiéndola solo a casos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo. (Composición: Infobae / Andina)

No es el primer candidato que propone pena de muerte

La propuesta de pena de muerte para presidentes y altos funcionarios corruptos no es nueva en el escenario político peruano. En los últimos años, diversos actores han impulsado iniciativas similares, reflejando el descontento social ante la corrupción generalizada en las instituciones del Estado.

El líder etnocacerista Antauro Humala defendió públicamente la pena de muerte para expresidentes y funcionarios corruptos, incluso para su propio hermano, el exmandatario Ollanta Humala, condenado por lavado de activos. En una entrevista con CNN en Español, declaró: “En el caso de la alta corrupción, que es el caso de los presidentes peruanos, incluido Ollanta, García, Toledo, PPK, que se cumpla. (...) No me interesa que sea mi hermano, yo me refiero al presidente que ha traicionado a la Nación. Todos han sido ladrones”.

En el Congreso, en noviembre de 2020, el parlamentario José Vega (Unión por el Perú - UPP) propuso restituir la pena de muerte para gobernantes y altos funcionarios hallados culpables de corrupción. Sostuvo que su partido representaba “la verdadera opción del cambio radical” y que la aplicación de esta sanción extrema debía ir de la mano con una nueva Asamblea Constituyente y el retiro del Perú del Pacto de San José. El objetivo, según dijo, era erradicar el “cáncer de la corrupción” y evitar que los recursos públicos sigan siendo saqueados.

En enero de 2025, el congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista) acogió la idea y presentó un proyecto de ley que busca ampliar la pena de muerte a delitos graves, incluyendo la corrupción, la violación de menores, el narcotráfico y la extorsión. El proyecto propone modificar la Constitución para añadir un párrafo al artículo 140, habilitando al Estado a iniciar el proceso de denuncia de los tratados internacionales que impiden la aplicación de la pena capital. Pariona calificó su iniciativa como un “primer paso” para que el país pueda modificar el Código Penal y aplicar la máxima sanción en casos de delitos especialmente graves.

Temas Relacionados

Francisco Diez CansecoOllanta HumalaCorte IDHPacto San JoséElecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Felipe Chávez ya compite al más alto nivel con Bayern Múnich: el exigente camino que recorrió hasta debutar en la Bundesliga

El mediapunta peruano recorrió un extenso proceso formativo antes de ganarse la oportunidad de debutar con el primer equipo, respaldado por la confianza del técnico Vincent Kompany

Felipe Chávez ya compite al

APP tilda de mentiroso a Rafael López Aliaga y pide que pague deuda coactiva a Sunat por más de S/12,9 millones

El abogado Elio Riera cuestionó que Rafael López Aliaga renunciara a la Municipalidad de Lima, pese a haber prometido permanecer en el cargo. También mencionó la millonaria deuda tributaria de una empresa vinculada al exalcalde

APP tilda de mentiroso a

“Diez mil soles o plomo”: El aterrador mensaje que terminó en un ataque con bomba en pollería de Puente Piedra

Cámaras de seguridad registraron el crimen de los jóvenes atacantes, quienes se retiraron caminando tras detonar el artefacto explosivo, mientras vecinos alertaban a la Policía y a personal de criminalística

“Diez mil soles o plomo”:

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El elenco ‘victoriano’ afronta el encuentro tras una destacada actuación en la primera etapa, mientras que el equipo del Callao buscará dar la sorpresa en Villa El Salvador

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

JB presenta su primera promo en su regreso Panamericana con parodias de Donald Trump y Nicolás Maduro

Jorge Benavides lanzó el primer avance de su nuevo espacio en Panamericana Televisión con una sátira protagonizada por sus versiones de Donald Trump y Nicolás Maduro, una apuesta que combina política, humor y guiños a la actualidad

JB presenta su primera promo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

APP tilda de mentiroso a

APP tilda de mentiroso a Rafael López Aliaga y pide que pague deuda coactiva a Sunat por más de S/12,9 millones

Congreso exige al ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, explicaciones sobre alza del 12 % en tarifas de agua potable

Mario Vizcarra excluido por condena por peculado: JEE dejó fuera al candidato de Perú Primero de la lista al Senado

Rafael López Aliaga afirma que EEUU le pidió apoyar la captura del dictador Nicolás Maduro: “Ya estaba en agenda”

Ernesto Álvarez descarta existencia de leyes ‘pro crimen’: “Es un relato de cierto sector de la izquierda comprometido con la corrupción”

ENTRETENIMIENTO

JB presenta su primera promo

JB presenta su primera promo en su regreso Panamericana con parodias de Donald Trump y Nicolás Maduro

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Perú

Marisa Minetti se sincera sobre el amor, la edad y la vigencia: “No me imaginé llegar a esta edad con tanta vitalidad”

Christian Cueva sueña con boda, pero Pamela Franco prefiere “ir paso a paso” en su relación

Globos de Oro 2026: dónde y a qué hora ver la gala de hoy en Perú

DEPORTES

Felipe Chávez ya compite al

Felipe Chávez ya compite al más alto nivel con Bayern Múnich: el exigente camino que recorrió hasta debutar en la Bundesliga

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Jean Ferrari calificó de “fuera de lugar” y “exagerada” la declaración de Álvaro Barco contra la FPF: “En Universitario tienen que hacer una evaluación”

Pedro Gallese tuvo positivo debut en Colombia: arco invicto y gran atajada con Deportivo Cali

DT de Juan Pablo II reveló charla con Ricardo Gareca para recuperar a Christian Cueva: “Sabemos de situaciones que tenemos que manejar”