Nadeska Widausky es captura en operativo de Interpol por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

Nadeska Widausky nuevamente en el ojo de la tormenta. Instagram/@la_widausky

Nadeska Widausky, figura mediática del espectáculos peruano, fue capturada en Lima por agentes de Interpol tras ejecutarse una orden de arresto internacional emitida por Bélgica. La intervención, parte de un operativo contra el crimen transnacional, se realizó en el marco de una Notificación Roja, mecanismo utilizado para localizar y detener a personas requeridas por la justicia internacional.

Según información preliminar, las autoridades europeas la requieren por su presunta vinculación con redes de trata de personas y otros ilícitos, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre el proceso que seguirá tras su detención.

El arresto de Widausky ha generado amplia repercusión. Apenas tres días antes de la captura, la influencer compartía publicaciones desde Arequipa a través de sus redes sociales, sin que existiera señal previa sobre la operación que culminó con su intervención en la capital peruana. El caso ha reactivado especulaciones sobre presuntos vínculos con el caso Oropeza y conexiones con figuras del entretenimiento digital.

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La modelo se ha hecho conocida por su participación en programas de espectáculos y por su presencia constante en el entretenimiento digital, donde anteriormente fue vinculada a otras figuras del ambiente.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el proceso, pero el caso genera amplia repercusión en el mundo del espectáculo y plantea interrogantes sobre posibles conexiones con redes criminales.

Desbalance patrimonial en bienes de Nadeska Widausky

Hace un año, la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar un departamento y un estacionamiento registrados a nombre de Nadeska Widausky e Ítalo Farias, ubicados en el distrito de Jesús María. Ambos inmuebles, valorizados en US$ 255.157,60, fueron vinculados a delitos de lavado de activos, estafa y robo agravado, y pasaron a ser adjudicados al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) tras una resolución judicial que determinó que habrían sido adquiridos con fondos ilícitos.

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Los peritajes contables del proceso revelaron que Widausky presentó un déficit patrimonial de S/ 762.119,26, mientras que Farias registró uno de S/ 4’356.760,00. Estos hallazgos sustentaron la demanda de extinción de dominio impulsada por la Fiscalía como parte de su estrategia para debilitar las estructuras económicas vinculadas al crimen organizado.

La situación legal de Nadeska Widausky se agrava tras su captura por Interpol y la activación de una orden internacional de arresto. La modelo enfrenta nuevas investigaciones por presuntos delitos transnacionales, mientras persisten los cuestionamientos sobre su patrimonio y posibles lazos con redes criminales. La noticia continua en desarrolo a medida que se confirmen nuevos datos.

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