Roberto Chiabra: perfil y hoja de vida del candidato del partido Alianza Unidad Nacional para las Elecciones 2026

Fue elegido congresista para el periodo 2021-2026 por Alianza para el Progreso, pero renunció a la bancada en enero de 2025 - Créditos: Andina.

Roberto Enrique Chiabra León nació el 15 de julio de 1949 en Bellavista, Callao. Reside actualmente en el distrito de Santiago de Surco. Su vida pública se ha caracterizado por una prolongada carrera militar y política con actividad reciente en el Congreso y liderazgo dentro de diversas agrupaciones partidarias.

Partido político y símbolo

Para las elecciones generales 2026, busca tanto la presidencia como un curul en el Senado con la organización política Alianza Unidad Nacional, integrada por su partido Unidad y Paz, el histórico Partido Popular Cristiano (PPC) y Peruanos Unidos.

Este grupo, históricamente identificado con el símbolo de la unidad, lo ha inscrito como candidato tanto para la presidencia como para una curul en el Senado.

Alianza Unidad Nacional es el partido con el que postulará Roberto Chiabra.

“Somos los únicos que hemos hecho una alianza de tres partidos, con todo lo difícil que es juntarnos, pero que se hace fácil cuando tenemos un solo motivo: el Perú”, señaló Chiabra durante su presentación.

También destacó que tanto el PPC como Unidad y Paz lograron su reinscripción“a punta de fuerza y sin hacer trampa”, asegurando que la alianza se ha construido sin intereses personales ni de grupo.

Experiencia

La carrera profesional de Chiabra comenzó en el ámbito castrense. Como coronel, fue destacado al río Huallaga durante la época del terrorismo, donde impulsó políticas de acercamiento a la población y combate al MRTA. Participó como jefe del Comando de Operaciones durante la guerra del Cenepa en 1995 y fue ascendido a general de brigada en 1996. Tras un breve retiro, fue reincorporado y ascendido a general de división en 2001.

Ocupó el cargo de comandante general del Ejército entre 2002 y 2003, apoyando la elaboración del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En diciembre de 2003, fue designado ministro de Defensa por el presidente Alejandro Toledo, enfrentando episodios como el “Andahuaylazo”. Renunció a la cartera en agosto de 2005.

Roberto Chiabara fue elegido como congresista para este periodo - Créditos: Andina.

¿Dónde estudió?

Roberto Chiabra realizó estudios superiores en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, donde obtuvo el grado de Bachiller y Licenciado en Ciencias Militares en 2012. Su formación se complementa con estudios en la Escuela Superior de Guerra, el Centro de Altos Estudios Militares, el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Costa Rica y la Universidad de Piura.

¿Desde cuándo es afiliado?

El postulante ha ocupado posiciones directivas en distintas agrupaciones políticas en los últimos años. Desde 2023, preside el Comité Político Nacional del partido Unidad y Paz. A partir de 2025, aparece como presidente del Comité Ejecutivo de Unidad Nacional, la organización por la que participa en las elecciones 2026.

Trayectoria partidaria y política

En el terreno partidario, Chiabra ha ocupado cargos de dirigencia en dos agrupaciones distintas: Unidad y Paz y Unidad Nacional. Ha sido responsable del Comité Ejecutivo y del Comité Político Nacional de ambas formaciones en los años previos a la elección.

El militar en retiro postuló sin éxito al Congreso en 2006 con Perú Posible. En 2021, fue elegido legislador por Lima con 19.223 votos por Alianza para el Progreso, formando parte de las comisiones de Defensa, Educación e Inteligencia. En enero 2025, renunció a la bancada por “razones de conciencia”, luego de la difusión de audios entre la presidenta del Parlamento, Lady Camones, y el líder del partido, César Acuña.

Tiene una amplia trayectoria militar, fue comandante general del Ejército y ministro de Defensa durante el gobierno de Alejandro Toledo - Créditos: Andina.

Sentencias y/o demandas

Roberto Chiabra no registra sentencia ni demanda pendiente. Sin embargo, en enero 2025, la Fiscalía lo denunció por su participación en un proyecto de ley que autorizaba el doble sueldo para exmilitares y expolicías peruanos, iniciativa que impulsó junto a los congresistas Jorge Montoya, José Cueto, José Williams y Alfredo Azurín, todos exalmirantes o exgenerales. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró inconstitucional esta acusación.

¿Cuánto dinero tiene?

La declaración jurada de ingresos, bienes y rentas presentada para el año 2024 indica que Chiabra percibe ingresos anuales totales por S/320.676. De esta suma, S/187.200 corresponden a remuneración bruta anual en el sector privado, mientras que S/133.476 provienen de otros ingresos, también vinculados a actividades privadas. No se detallan ingresos por actividades públicas ni otras fuentes ajenas al sector privado en el documento analizado.

Bienes muebles e inmuebles

El patrimonio declarado abarca dos inmuebles. El primero está valorizado en S/ 63.215,98 y el segundo en S/288.251,84, ambos consignados a su nombre. En la hoja de vida presentada ante el JNE, Roberto Chiabra declara ser propietario de un vehículo valorizado en S/93.573. Estos montos corresponden exclusivamente al año 2024 y están sujetos a verificación por parte de las autoridades electorales y fiscales.