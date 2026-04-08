Cómo votar correctamente en las Elecciones 2026 y no anular tu voto este domingo 12 de abril

Elecciones 2026: claves para no anular tu voto en Perú| ONPE

Este domingo 12 de abril, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para participar en las Elecciones Generales 2026, en las que se definirá la fórmula presidencial y la composición del nuevo Congreso bicameral, integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Además, se elegirá a cinco representantes ante el Parlamento Andino.

Esta jornada será una de las más extensas de los últimos años, debido a que existen 35 candidatos; solo uno de ellos será el presidente del Perú en un contexto de crisis política.

Elecciones 2026: paso a paso para emitir un voto válido en Perú| ONPE

¿Cómo votar correctamente? Guía paso a paso

Para asegurar la validez del voto, es fundamental entender la estructura de la cédula y el uso de los espacios destinados al voto preferencial. En los rectángulos en blanco que aparecen en la cédula, el elector puede escribir el número del candidato de su preferencia, siempre respetando la cantidad máxima permitida en cada sección.

Para el presidente : puedes marcar por el candidato en el símbolo o su fotografía.

Para el Senado : Se puede escribir hasta dos números en la sección nacional y solo uno en la sección regional.

Para la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino: El votante puede colocar hasta dos números en cada columna correspondiente.

La ONPE remarcó que, si se seleccionan candidatos de más de una agrupación política en la misma columna, el voto será anulado.

ONPE oficializó la cédula de votación para las elecciones 2026. (Foto: ONPE)

¿Cómo votar correctamente para senadores?

La elección de los senadores incluye dos modalidades. 30 serán elegidos a nivel nacional y 30 de manera regional, distribuidos en 27 distritos electorales (24 departamentos, Lima Provincia, Callao y peruanos en el extranjero). Lima Metropolitana, por su peso demográfico, elegirá 4 senadores.

Para votar por un senador regional, se debe ubicar la tercera columna de la cédula y marcar con un aspa o una cruz el símbolo de la organización política seleccionada. La intersección de las líneas debe quedar dentro del recuadro.

El JNE crea un jurado especial para el voto exterior y llama a más de un millón de peruanos habilitados a participar el 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo votar correctamente para diputados?

En la elección de los diputados, el procedimiento es similar. Cada distrito electoral escogerá a sus representantes hasta completar los 130 escaños de la Cámara de Diputados. Para emitir el voto, se debe ubicar la cuarta columna de la cédula, marcar el símbolo del partido y, opcionalmente, escribir hasta dos números correspondientes a los candidatos preferidos.

Según la ONPE, el voto sigue siendo válido cuando solo se escribe el número de los candidatos sin marcar el símbolo del partido. El voto se anula si el elector selecciona o marca candidatos de diferentes partidos en la misma columna.

¿Cuáles son los tipos de voto en las Elecciones 2026?

Voto válido: Se emite cuando el elector marca correctamente con un aspa o cruz el símbolo de la organización política de su preferencia. Este voto define los resultados de la elección.

Voto cruzado: Permite elegir diferentes partidos políticos en cada sección de la cédula de sufragio.

Voto preferencial: Consiste en seleccionar candidatos específicos de una lista dentro de una misma organización política, escribiendo el número correspondiente en el recuadro en blanco.

Voto en blanco: Se considera cuando la cédula se entrega sin ninguna marca. Indica que el elector no elige a ningún candidato ni agrupación política.

Voto nulo: Resulta cuando se marca con un símbolo distinto a aspa o cruz, cuando la marca está fuera del recuadro, si se selecciona más de una agrupación en la misma columna, al colocar un número inexistente, realizar dibujos o escribir palabras. Este voto no se toma en cuenta para el conteo final.

Errores más comunes

Marcar más de un símbolo o fotografía para la misma elección: Si seleccionas dos o más símbolos o fotografías en una misma columna de la cédula, tu voto se anula porque se considera que no expresas una preferencia clara.

Hacer que la intersección de la cruz (+) o aspa (x) esté fuera del recuadro: La marca que realices debe estar completamente dentro del recuadro del símbolo o fotografía de tu candidato o partido. Si la intersección de las líneas queda fuera, la ONPE invalida el voto.

Usar una marca diferente a la cruz (+) o aspa (x): Solo se permiten estos dos tipos de marcas para expresar tu elección. Si usas otro símbolo, como un círculo, un punto, una raya o cualquier otra figura, tu voto será considerado nulo.

Escribir nombres de organizaciones políticas o expresiones ajenas al proceso electoral: No está permitido añadir nombres de partidos, frases, consignas, mensajes, dibujos o cualquier texto que no corresponda con el procedimiento electoral. Esto anula el voto.

Entregar la cédula sin la firma del presidente de mesa: Antes de entregarte la cédula, el presidente de mesa debe firmarla. Si tu cédula no tiene esta firma, se considera inválida.

Entregar una cédula rota: Verifica que la cédula esté en buen estado. Si está rasgada, dañada o presenta cualquier tipo de rotura, será anulada.