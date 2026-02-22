Carlos Álvarez: perfil y hoja de vida del candidato del partido País Para Todos para las elecciones 2026

Carlos Álvarez, figura reconocida de la televisión y el humor en Perú, es candidato presidencial por el partido País Para Todos en las elecciones de 2026

El cómico y presentador de televisión Carlos Gonzalo Álvarez Loayza nació en Lima el 7 de enero de 1964. Inició su trayectoria artística en el espacio Risas y salsa y debutó en la pantalla chica en 1983 con Trampolín a la fama, programa emblemático del entretenimiento peruano, bajo la dirección de Augusto Ferrando en Panamericana Televisión. En la actualidad, reside en el distrito limeño de San Isidro, de acuerdo con la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Partido político y símbolo

Álvarez Loayza postula a la Presidencia por el partido País Para Todos. Su pasada afinidad política incluyó la militancia en Vamos Perú, partido al que renunció en 2021. Su símbolo es el dibujo de una carretera sobre fondo amarillo.

Experiencia profesional

El aspirante presidencial registra una trayectoria sostenida en televisión y radio. En su hoja de vida señala participación en proyectos de Andina de Radiodifusión y Willax Televisión entre 2018 y 2019, con funciones de animador y comediante. También consigna experiencia continua en conducción y producción, así como actividad artística independiente entre 2020 y 2025.

Según su biografía, en 1989 estrenó su primer espacio propio, Las mil y una de Carlos Álvarez, vigente hasta 1997. En 1998 asumió la conducción de Caiga quien caiga y Todo o nada en ATV. Entre 1999 y 2000 integró Los Álvarez en Televisión Nacional del Perú. En 2001 retomó colaboraciones con Tulio Loza y, en 2004, participó en Los Inimitables y El especial del humor junto a Jorge Benavides en Latina Televisión.

Posteriormente presentó espectáculos unipersonales en el Teatro Canout. En 2011 condujo El estelar del humor en ATV y encabezó el Primer Festival Internacional del Humor. Al año siguiente, el formato pasó a denominarse El cártel del humor. En 2015 lanzó Habla bien en América Televisión. En 2017 lideró Habla, oye, Habla, Carlos, La santa noche y Al diablo con la noticia en Panamericana Televisión y Willax.

En 2019 estrenó Oe... ¿es en serio? por ATV. En 2020 regresó a Willax con La vacuna del humor, cancelado en 2023. Luego desarrolló contenido humorístico en redes sociales y, en 2025, anunció su retiro artístico.

Educación y formación académica

La información oficial de su hoja de vida no registra estudios universitarios concluidos ni formación de posgrado. La educación primaria y secundaria se realizó en Lima y figura como finalizada.

Afiliación partidaria y trayectoria política

Álvarez Loayza se afilió formalmente a País Para Todos en 2025, coincidiendo con su inscripción como candidato presidencial. Su primer registro político fue la militancia en Vamos Perú, partido al que renunció en 2021. No ha ocupado cargos de elección popular ni posiciones ejecutivas antes de postular a la presidencia.

Sentencias o demandas

De acuerdo a la documentación oficial presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones y en su Declaración Jurada, Carlos Álvarez no registra sentencias condenatorias en materia penal ni por violencia familiar, incumplimiento de obligaciones familiares, alimentarias, contractuales o laborales.

Sin embargo, en enero último, el programa Beto A Saber de Willax sacó a la luz una condena judicial por peculado dictada en 2002 por la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, instancia que le impuso cuatro años de prisión como cómplice del delito contra la administración pública, pena que luego se redujo a tres años de prisión suspendida.

En un comunicado posterior, el aspirante reconoció haber enfrentado un proceso judicial, aunque afirmó que la Corte Suprema lo absolvió de todos los cargos el 5 de diciembre de 2007 y dispuso la anulación de sus antecedentes.

Sostuvo que la ley electoral exige declarar solo las sentencias firmes, vigentes y no anuladas. Al contar con una absolución de la Corte Suprema, considera que no tiene la obligación de consignar esa información. Añadió que, si el JNE determina que incurrió en una falta, se retirará de la contienda.

País para Todos expresó su respaldo y afirmó que una absolución definitiva no equivale a una condena.

¿Cuánto dinero tiene?

En su declaración jurada para el año fiscal 2024, el aspirante reporta ingresos anuales por S/ 207,543.00. Este monto se distribuye en S/ 30,000.00 por remuneración bruta anual en el sector privado, S/ 39,239.00 por renta de ejercicio individual (cuarta categoría) y S/ 138,304.00 por otros conceptos como alquileres, intereses, dietas y regalías.

Ingresos y bienes

Álvarez Loayza declara como bienes inmuebles un dúplex en Breña valorado en S/ 66,000.00 (autovalúo de S/ 55,000.00), un dúplex en la misma dirección sin valorización declarada, un inmueble en San Isidro sin valorización declarada, un estacionamiento en San Isidro valorado en S/ 33,000.00 (autovalúo S/ 30,000.00), un depósito en la misma dirección valorado en S/ 6,600.00 (autovalúo S/ 6,000.00) y un departamento en San Isidro valorado en S/ 415,744.00. En bienes muebles, declaró la propiedad de un auto deportivo del año 2013, valorado en S/ 102,000.00.

Últimas noticias del candidato

Recientemente, el legislador Guido Bellido le pidió “sincerarse con el país y reconocerse a sí mismo”, luego de que mostrara incomodidad ante preguntas sobre su vida privada en diálogo con el programa Punto Final.

“Todo el mundo debe transparentar porque en función de eso (la ciudadanía) va a tomar su decisión. Si una persona, por ejemplo, es conservadora, es religiosa y no está de acuerdo con que una persona tenga cierta orientación sexual, no le puedes estafar; dile la verdad”, declaró.

La periodista Mónica Delta preguntó a Álvarez Loayza si había “algo que no le ha contado al país” respecto a “temas personales”, a lo que él respondió que actuó con transparencia y que no tenía nada que declarar.

“No he robado un centavo a nadie. Y en cuanto a lo que es mi vida privada, es mía. Pienso que la vida de cada persona pertenece a las cuatro paredes en las que uno está y punto. Y yo no hablo ni de mi vida familiar ni de mi vida privada”, afirmó al subrayar que no veía motivo para abordar ese aspecto.