Antauro Humala reaparece y ratifica su apoyo a Roberto Sánchez: “Nacionalismo votará en plenitud por Juntos por el Perú”

El líder etnocacerista Antauro Humala reapareció en conferencia de prensa y reafirmó su respaldo al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en la segunda vuelta.

En conferencia de prensa, Humala señaló que el sector que lidera representó aproximadamente la mitad del 12% de votos que obtuvo Juntos por el Perú en primera vuelta y adelantó que la “convergencia” entre ambos se mantendrá de cara a la segunda vuelta.

“El nacionalismo votará totalmente y en plenitud por Juntos por el Perú y la candidatura presidencial de Roberto Sánchez, más aún al ser el rival la extranjera Fujimori Higuchi que fue la primera dama del terrorista de Estado Alberto Kenya Fujimori Namoto”, dijo.

PUBLICIDAD

Y agregó: “La mitad del 12% son seis, entonces con ese potencial de votación obviamente vamos a seguir apoyando a nuestros hermanos de Juntos por el Perú. Somos leales al compromiso”.

Antauro Humala indicó que, más allá de su persona, el etnocacerismo apoya a Juntos por el Perú “tal como lo hizo en la anterior elección con Perú Libre, Pedro Castillo, sin pedir nada a cambio. El indulto frustrado del castillismo para la liberación de etnocaceristas nunca fue exigencia nuestra. El apoyo antaurista es ideológica”.

Ilustración en acuarela que representa a Roberto Sánchez con sombrero y gafas, dialogando con Antauro Humala, quien gesticula mientras ambos se dirigen a micrófonos sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No quiero un fajín

En la conferencia de prensa, Antauro Humala también negó que vaya a asumir un cargo ministerial en un eventual gobierno de su aliado Roberto Sánchez. Sostuvo que los ofrecimientos públicos del candidato, se “agradecen”.

PUBLICIDAD

“No hemos pedido ni un cargo. De ellos, el mismo Roberto, en el cierre de campaña en la Plaza 2 de Mayo, públicamente nos ofreció la titularidad de Defensa o del Interior. Yo lo he agradecido públicamente y lo he anotado, pero no lo exigimos. No lo exigimos. Es más, yo la verdad, particularmente, siempre me he considerado más ágil, más libre, puedo desarrollar mejor la organización nacionalista desde afuera del aparato estatal”, apuntó.

Responde a Pedro Francke

Durante su conferencia, Antauro Humala también respondió a Pedro Francke, quien considero que la eventual participación del etnocacerista en el Gobierno de Roberto Sánchez sería nefasta.

PUBLICIDAD

Humala dijo que Francke “es un individuo que solo se representa a sí mismo”, mientras que el nacionalismo representa millones de votos. Subrayó que, a diferencia del exministro de Economía, los neocaesaristas mantienen siempre la misma posición, sin “bailar de acuerdo a la música”. También señaló la inconsistencia de Francke en su postura sobre Julio Velarde como prueba de esa falta de coherencia.

Pedro Francke, exministro de Economía, afirma que la inestabilidad política desincentiva a la inversión privada. Foto: La Tercera

“Representamos a la mitad del electorado que votó por nuestro candidato Roberto Sánchez, que obtuvo casi dos millones de votos. Entonces, yo creo que está la respuesta. Francke es una sola persona y el nacionalismo en Perú es un millón de electores. La verdad lo lamento porque nosotros no somos sectarios. Nosotros, los nacionalistas, sí podemos compartir con la izquierda”, señaló.

PUBLICIDAD

Y añadió: “Nuestro apoyo es como partido, no como persona. Yo repito, nosotros, a diferencia de otras personas, no estamos por ningún cargo. Tal como sucedió la anterior vez con Perú Libre, que también apoyamos en primera y nada a cambio. Ese es el estilo nacionalista, generoso por convicción”.