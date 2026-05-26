Perú

Antauro Humala reaparece y ratifica su apoyo a Roberto Sánchez: “Nacionalismo votará en plenitud por Juntos por el Perú”

Etnocacerista afirma que son “leales al compromiso” e insiste en que no ocuparía un cargo ministerial en un eventual gobierno de Sánchez. También le responde a Pedro Francke, quien lo tildó de “nefasto”

Guardar
Google icon

El líder etnocacerista Antauro Humala reapareció en conferencia de prensa y reafirmó su respaldo al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en la segunda vuelta.

En conferencia de prensa, Humala señaló que el sector que lidera representó aproximadamente la mitad del 12% de votos que obtuvo Juntos por el Perú en primera vuelta y adelantó que la “convergencia” entre ambos se mantendrá de cara a la segunda vuelta.

“El nacionalismo votará totalmente y en plenitud por Juntos por el Perú y la candidatura presidencial de Roberto Sánchez, más aún al ser el rival la extranjera Fujimori Higuchi que fue la primera dama del terrorista de Estado Alberto Kenya Fujimori Namoto”, dijo.

PUBLICIDAD

Y agregó: “La mitad del 12% son seis, entonces con ese potencial de votación obviamente vamos a seguir apoyando a nuestros hermanos de Juntos por el Perú. Somos leales al compromiso”.

Antauro Humala indicó que, más allá de su persona, el etnocacerismo apoya a Juntos por el Perú “tal como lo hizo en la anterior elección con Perú Libre, Pedro Castillo, sin pedir nada a cambio. El indulto frustrado del castillismo para la liberación de etnocaceristas nunca fue exigencia nuestra. El apoyo antaurista es ideológica”.

Ilustración en acuarela de Roberto Sánchez (sombrero blanco, gafas) y Antauro Humala, dialogando con micrófonos sobre una mesa. Fondo abstracto.
Ilustración en acuarela que representa a Roberto Sánchez con sombrero y gafas, dialogando con Antauro Humala, quien gesticula mientras ambos se dirigen a micrófonos sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No quiero un fajín

En la conferencia de prensa, Antauro Humala también negó que vaya a asumir un cargo ministerial en un eventual gobierno de su aliado Roberto Sánchez. Sostuvo que los ofrecimientos públicos del candidato, se “agradecen”.

PUBLICIDAD

“No hemos pedido ni un cargo. De ellos, el mismo Roberto, en el cierre de campaña en la Plaza 2 de Mayo, públicamente nos ofreció la titularidad de Defensa o del Interior. Yo lo he agradecido públicamente y lo he anotado, pero no lo exigimos. No lo exigimos. Es más, yo la verdad, particularmente, siempre me he considerado más ágil, más libre, puedo desarrollar mejor la organización nacionalista desde afuera del aparato estatal”, apuntó.

Responde a Pedro Francke

Durante su conferencia, Antauro Humala también respondió a Pedro Francke, quien considero que la eventual participación del etnocacerista en el Gobierno de Roberto Sánchez sería nefasta.

Humala dijo que Francke “es un individuo que solo se representa a sí mismo”, mientras que el nacionalismo representa millones de votos. Subrayó que, a diferencia del exministro de Economía, los neocaesaristas mantienen siempre la misma posición, sin “bailar de acuerdo a la música”. También señaló la inconsistencia de Francke en su postura sobre Julio Velarde como prueba de esa falta de coherencia.

Pedro Francke
Pedro Francke, exministro de Economía, afirma que la inestabilidad política desincentiva a la inversión privada. Foto: La Tercera

“Representamos a la mitad del electorado que votó por nuestro candidato Roberto Sánchez, que obtuvo casi dos millones de votos. Entonces, yo creo que está la respuesta. Francke es una sola persona y el nacionalismo en Perú es un millón de electores. La verdad lo lamento porque nosotros no somos sectarios. Nosotros, los nacionalistas, sí podemos compartir con la izquierda”, señaló.

Y añadió: “Nuestro apoyo es como partido, no como persona. Yo repito, nosotros, a diferencia de otras personas, no estamos por ningún cargo. Tal como sucedió la anterior vez con Perú Libre, que también apoyamos en primera y nada a cambio. Ese es el estilo nacionalista, generoso por convicción”.

Temas Relacionados

Antauro HumalaRoberto SánchezJuntos por el PerúSegunda vuelta electoralElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Laura Spoya y Sebastián Gálvez oficializan su relación y comparten detalles de su vínculo: “Me ha demostrado que está siempre”

La conductora y el empresario revelaron cómo viven su nueva relación, transmitieron mensajes de admiración y anticiparon que continuarán conociéndose mientras afrontan la atención mediática

Laura Spoya y Sebastián Gálvez oficializan su relación y comparten detalles de su vínculo: “Me ha demostrado que está siempre”

SBS inicia devolución de depósitos no cubiertos por el FSD a clientes de la Caja Rural Del Centro

Los clientes con depósitos superiores a S/ 117.200 en CRAC Del Centro podrán recuperar sus fondos bajo el nuevo procedimiento de devolución

SBS inicia devolución de depósitos no cubiertos por el FSD a clientes de la Caja Rural Del Centro

Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’ sub 17 en Copa Panamericana 2026

El equipo de Marcelo Bencardino buscará superar la ronda preliminar del certamen que se realizará en Honduras

Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’ sub 17 en Copa Panamericana 2026

Indecopi investiga a gremio inmobiliario por presunta recomendación de comisiones fijas a sus asociados

El organismo regulador abrió un procedimiento contra el gremio por supuestas directrices advertidas a través de diversos canales institucionales según el comunicado oficial

Indecopi investiga a gremio inmobiliario por presunta recomendación de comisiones fijas a sus asociados

Midagri ante crisis por el paro agrario: “Los canales de diálogo se mantienen permanentemente abiertos al más alto nivel”

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego emitió un comunicado el 25 de mayo para informar a la opinión pública sobre las acciones que el Ejecutivo ejecuta frente a las medidas de fuerza de los gremios arroceros, e instó a las dirigencias agrarias a viabilizar sus demandas dentro del marco institucional

Midagri ante crisis por el paro agrario: “Los canales de diálogo se mantienen permanentemente abiertos al más alto nivel”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Contraloría revela cómo falló la logística de la ONPE en la primera vuelta: equipos no retornaron a tiempo y se reprogramaron 43 rutas

Informe del MIMP desarma iniciativa de Milagros Jáuregui para eliminar el feminicidio y llamarlo ‘asesinato de pareja’: ¿qué argumenta?

Informe de Contraloría confirma alertas sobre contrato de Galaga: ONPE aplicó regla no prevista en licitación electoral

Elecciones Perú 2026: Cancillería cambia las reglas y locales de votación en el extranjero para la segunda vuelta del 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica el ‘colchón’ que le deja el programa de Mávila Huertas: “Acá migajeamos rating”

Magaly Medina critica el ‘colchón’ que le deja el programa de Mávila Huertas: “Acá migajeamos rating”

Laura Spoya y Sebastián Gálvez oficializan su relación y comparten detalles de su vínculo

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: fecha y hora del desfile de traje de baño, gala y sin maquillaje

Pedro Aquino es captado bailando con su esposa pese a que ella anunció separación tras ampay con la ‘Chocolatita’

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

DEPORTES

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’ sub 17 en Copa Panamericana 2026

Alianza Lima vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV para el partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Universitario se contactó con Rodrigo Ureña para tentar su regreso en el Torneo Clausura: ¿Qué respondió el ‘Pitbull’?