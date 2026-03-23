Elecciones 2026: perfil de César Acuña, el exgobernador que postula por tercera vez a la Presidencia del Perú

La biografía de César Acuña incluye su nacimiento en Tacabamba, Cajamarca, formación en ingeniería química y estudios de posgrado en gestión educativa y universitaria. (EFE/Ernesto Arias)

A menos de un mes para las Elecciones 2026 en Perú, los ciudadanos se preparan para elegir a su próximo presidente de la república. Entramos a la recta final de la campaña con los debates y entre los candidatos más conocidos figura César Acuña Peralta. Su postulación se encuentra respaldada por una extensa trayectoria en la función pública y la gestión empresarial, así como por su liderazgo en el partido Alianza Para el Progreso (APP).

Biografía

César Acuña Peralta nació el 11 de agosto de 1952 en el distrito de Tacabamba, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, Perú. Su domicilio actual figura en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, donde se desempeñó como gobernador regional. El candidato presenta una hoja de vida centrada en la gestión educativa, política y empresarial, de acuerdo su declaración jurada de hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El aspirante a la presidencia postula por Alianza Para el Progreso (APP), agrupación política identificada por el símbolo de las letras “APP” sobre fondo azul y blanco. La organización, fundada por el propio Acuña, se ha consolidado como una de las fuerzas políticas con mayor presencia regional y nacional en los últimos años.

La biografía de César Acuña incluye su nacimiento en Tacabamba, Cajamarca, formación en ingeniería química y estudios de posgrado en gestión educativa y universitaria. (Andina)

Experiencia

El historial profesional de Acuña revela una participación sostenida en el sector público y privado. Entre 2019 y 2025, desempeñó funciones como asesor en la Universidad César Vallejo.

En el ámbito político, ejerció el cargo de gobernador regional de La Libertad en dos períodos: 2015 y de 2023 a 2025. Su experiencia en gestión educativa incluye la presidencia del directorio de la Universidad César Vallejo durante dos décadas, de 1999 a 2019. Además, ocupó la alcaldía provincial de Trujillo entre 2007 y 2014.

¿Dónde estudió?

La formación académica de César Acuña se concentra en instituciones nacionales y extranjeras. Finalizó estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo, donde obtuvo el grado de bachiller en Ingeniería Química y el título de Ingeniero Químico en 1995.

Posteriormente, cursó una maestría en Administración de la Educación en la Universidad de Lima en 1997 y obtuvo un diploma de magíster en Dirección Universitaria por la Universidad de Los Andes en 1998. Completó su formación con el grado de doctor por la Universidad Complutense de Madrid en 2013.

César Acuña enfatiza su ausencia de denuncias por corrupción y destaca que sus ingresos provienen principalmente de su labor empresarial y educativa. (Congreso de la República)

La trayectoria partidaria de Acuña incluye su rol como fundador, presidente y dirigente de Alianza Para el Progreso. Según lo declarado, ejerce la presidencia nacional del partido desde 2023 y forma parte de la dirección ejecutiva nacional también desde ese año. En registros anteriores, figura como afiliado y líder en distintos periodos, con intervalos de renuncia y reincorporación a la organización.

Trayectoria partidaria y política

La experiencia política de Acuña abarca cargos de elección popular y dirigencia partidaria. Fue alcalde provincial de Trujillo de 2007 a 2014, gobernador regional de La Libertad en los periodos 2015-2018 y 2022-2025, y ha ocupado cargos internos en APP, tanto en la dirección ejecutiva como en la presidencia.

Además, integró otras organizaciones políticas, con registros de afiliación y renuncia en agrupaciones como “Alianza por el Gran Cambio” y “Alianza para el Progreso del Perú”.

En la hoja de vida presentada al Jurado Nacional, se consignan cargos en entidades educativas, asociaciones civiles y clubes deportivos, donde ejerció roles de presidente y representante legal.

César Acuña figura como mayor accionista de la Universidad César Vallejo S.A.C., con más de cinco millones de acciones valorizadas en S/ 513 millones y en el equipo César Vallejo FC.

Sentencias y demandas

En el apartado judicial, la Declaración Jurada de Hoja de Vida indica la existencia de una sentencia firme en materia de alimentos. Según el registro, el 17° Juzgado de Familia emitió en noviembre de 2022 una resolución que declaró fundada en parte la demanda de alimentos contra César Acuña Peralta, ordenando el pago mensual y adelantado de la pensión correspondiente. El documento no reporta sentencias condenatorias por delitos dolosos ni procesos por corrupción, aspecto reiterado por el candidato en declaraciones públicas.

Durante un reciente evento en Huánuco, Acuña afirmó: “Dos veces alcalde, dos veces gobernador, cero denuncias por corrupción”, en alusión a su historial político y administrativo.

¿Cuánto dinero tiene?

La declaración patrimonial correspondiente al año fiscal 2024 consigna un ingreso bruto anual total de S/ 9,836,766, suma que integra remuneraciones del sector público (S/ 153,401), sector privado (S/ 2,885,101) y otros ingresos (S/ 6,798,264) principalmente derivados de dividendos y rentas de acciones.

En el rubro de bienes inmuebles, Acuña reporta la propiedad de al menos veinte predios urbanos y rurales ubicados en Lima, La Libertad, Cajamarca y Lambayeque, además de un inmueble en Alcobendas (Madrid), España. El valor declarado de estos bienes supera los S/ 40 millones, destacando predios en distritos residenciales de Lima y propiedades rurales en distintas regiones del país.

El patrimonio de César Acuña 2024 asciende a más de S/ 9,8 millones en ingresos anuales, gran portafolio inmobiliario en Perú y España, y titularidad de más de cien vehículos.

Respecto a bienes muebles, el candidato detalla la titularidad de más de cien vehículos, entre los que figuran automóviles de lujo, camionetas, buses y unidades de transporte, con un valor acumulado de S/ 15,113,167.06. El portafolio vehicular incluye marcas como Toyota, Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover, Audi y Bentley.

En cuanto a acciones y participaciones empresariales, Acuña figura como accionista mayoritario en la Universidad César Vallejo S.A.C., con más de cinco millones de acciones valorizadas en S/ 513,535,800, así como en el César Vallejo Fútbol Club y otras empresas vinculadas al sector educativo y de servicios.

Bienes muebles e inmuebles

El detalle de bienes inmuebles comprende propiedades en Lima (La Molina, Miraflores, San Isidro, Jesús María, Surco, Pucusana), Trujillo, Chiclayo, Tacabamba y predios rurales en Cajamarca y La Libertad. Algunos inmuebles corresponden a departamentos, casas, predios rurales y estacionamientos, con valores individuales que oscilan entre S/ 25,000 y S/ 27,513,225.

En bienes muebles, además de vehículos, la declaración incluye maquinaria y equipos asociados a sus actividades empresariales y educativas. Los registros detallan la titularidad de unidades con valores que van desde S/ 2,200 hasta montos superiores a S/ 1,088,255 por un Mercedes-Benz Maybach.

César Acuña enfatiza su ausencia de denuncias por corrupción y destaca que sus ingresos provienen principalmente de su labor empresarial y educativa.

Campaña en curso

La agenda de campaña de César Acuña ha puesto el foco en el electorado joven. Durante un evento realizado en el distrito de Comas, Lima, el candidato de Alianza Para el Progreso aseguró que será “el presidente de los jóvenes del Perú” y presentó propuestas destinadas a este segmento.

Entre sus planteamientos figuran la creación del “Bono joven”, un programa que contempla la entrega de bonos de 80,000 a 100,000 soles para la adquisición de vivienda por parte de jóvenes, así como la inserción de los mejores estudiantes universitarios en el sector público con remuneraciones competitivas.

En el mismo encuentro, Acuña declaró: “Voy a hacer la revolución de la educación superior e invertir lo más que pueda en las universidades e institutos públicos”. El evento contó con la participación de la candidata a la primera vicepresidencia, Jessica Tumi, quien expresó: “Sabemos que su (eventual) gobierno va a transformar la educación de los jóvenes en el Perú. Vamos a demostrar que somos el partido de los jóvenes”. Por su parte, Luis Valdez, candidato a senador por APP, reafirmó el compromiso del grupo con la educación y la juventud.

En otro evento en Huánuco, Acuña enfatizó su trayectoria sin denuncias de corrupción y su independencia económica: “No vivo de la política, sino de mi trabajo”, subrayó ante sus simpatizantes.