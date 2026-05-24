Debate presidencial 2026: ¿a qué hora inicia hoy el versus entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

El debate técnico entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú se realizará el 24 de mayo a las 20:00 en la sede principal del JNE en Lima.

La sede principal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima será el escenario donde, este domingo 24 de mayo de 2026 a las 8 de la noche, se desarrollará el debate técnico entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, antesala clave de la segunda vuelta presidencial.

El evento durará aproximadamente 1 hora 40 minutos y estará enfocado en la exposición de propuestas concretas que buscan marcar la diferencia de cara a la definición electoral del próximo domingo 7 de junio.

De acuerdo con el JNE, la estructura del debate se diseñó para profundizar en seis grandes temas considerados estratégicos para el desarrollo nacional: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación de empleo, salud y juventud y deportes.

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Cada agrupación presentará un especialista por eje temático y hasta tres asesores por mesa de trabajo, lo que, según el organismo, permitirá un análisis técnico y sectorial durante cada bloque

El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez, quien se espera que se enfrente a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori en una segunda vuelta en junio, se dirige a los medios de comunicación en Lima, Perú,. 30 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La conducción estará a cargo de Ricardo Alva y Fátima Chávez, periodistas con experiencia en la cobertura de política nacional. La elección de los moderadores responde a la necesidad de garantizar equidad en las intervenciones y orden en las rondas de preguntas y respuestas.

Participación de expertos

El modelo adoptado por el JNE establece que cada bloque temático contará con un experto por agrupación, acompañado de hasta tres asesores, para respaldar la exposición y responder a los cuestionamientos que surjan durante el debate.

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El formato prioriza el rigor técnico por encima de la confrontación política, con el objetivo de que la discusión se centre en la viabilidad y alcance de las propuestas presentadas.

Vvoceros del organismo electoral señalaron: “la finalidad del debate técnico es que la ciudadanía conozca en detalle las propuestas de gobierno y pueda contrastar la viabilidad de cada plan sectorial”.

18/05/2026 May 18, 2026, Lima, PerA: Lima 18 de mayo 2026.Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuleta electoral...Fotos: Julio Reaño/GEC POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

Esta organización busca que los ciudadanos tengan acceso a información clara sobre los objetivos, fuentes de financiamiento y mecanismos de implementación de cada propuesta.

Transmisión y acceso público

El debate será transmitido en señal abierta a través de TV Perú y por las redes sociales del JNE, lo que permitirá que el evento llegue a un público amplio en todo el territorio nacional.

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Además, el organismo informó que la grabación estará disponible posteriormente en sus canales digitales, para quienes deseen revisarla en otro momento. Esta estrategia responde a la necesidad de asegurar transparencia y acceso a la información durante el proceso electoral.

Tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú han mantenido en reserva la lista definitiva de especialistas que presentarán este domingo.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan en un debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con banderas peruanas de fondo y el logo institucional visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, confirmó que su equipo técnico ya se encuentra preparado y que solicitará licencia mientras se desarrolla esta etapa de campaña. Pese a la falta de oficialización, en los últimos días se mencionó a Luis Carranza, exministro de Economía, como posible expositor en el eje de economía y generación de empleo.

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Carranza, quien ya respaldó a Fujimori en 2021, es asociado a posiciones pro-inversión privada. En una reciente intervención, afirmó: “Solo quiero decirte, peruano, que contamos contigo, porque esto lo tenemos que hacer juntos. De este lado no hay propuestas. De este lado tenemos un país para sacar adelante”.

Por parte de Juntos por el Perú, el entorno de Roberto Sánchez dejó entrever algunos nombres, aunque, como en el caso de Fuerza Popular, no se anunció una lista cerrada. Entre los especialistas que se barajan figura Pedro Francke, economista y exministro de Economía y Finanzas, con experiencia en organismos internacionales y docencia universitaria.

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También se menciona al sociólogo Sinesio López, doctor en Ciencias Sociales y con una reconocida trayectoria en investigación sobre democracia y ciudadanía. Para el bloque de políticas sociales, el nombre de Rosendo Serna, exministro de Educación, surgió como posible expositor, mientras que para el eje de salud se considera la participación del médico y exministro Hernando Cevallos. Otro perfil mencionado es el del diplomático Manuel Rodríguez Cuadros, así como el fiscal José Domingo Pérez.