Temblor HOY en Perú: último sismo y reporte de IGP de este martes 26 de mayo

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró seis sismos en distintas regiones del país entre el 23 y el 25 de mayo de 2026, según los reportes oficiales del Centro Sismológico Nacional (CENSIS). El movimiento más fuerte ocurrió este domingo a las 4:52 p.m.: una sacudida de magnitud 6.5 con epicentro a 240 km al sur de Tacna y una profundidad de 129 km, que fue percibida con intensidad III en esa ciudad sin que se reportaran daños hasta el cierre de esta actualización.
Los otros cinco sismos afectaron las regiones de Arequipa, Lima, Ica, Tumbes y Puno, con magnitudes que oscilaron entre 3.5 y 4.1 y profundidades que van desde los 15 hasta los 62 km. La actividad sísmica sostenida responde a la ubicación del Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana genera una presión tectónica constante que convierte al país en uno de los más sísmicamente activos del mundo.
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Sismo de 6.5 sacude Tacna
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró este lunes 25 de mayo a las 4:52 p.m. el movimiento telúrico más fuerte de las últimas 48 horas: magnitud 6.5, con epicentro a 240 km al sur de Tacna y una profundidad de 129 km. La intensidad percibida en la ciudad de Tacna fue de grado III en la escala de Mercalli, lo que implica que fue sentido por la mayoría de los habitantes, con vibración de objetos y ventanas, pero sin daños estructurales reportados hasta el cierre de esta actualización.
El reporte oficial del IGP lleva la referencia CENSIS/RS 2026-0312 y fue emitido por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el servicio oficial del Estado peruano que reporta la ocurrencia de sismos utilizando datos de la Red Sísmica Nacional. Sus reportes cuentan con certificación ISO y se envían al INDECI, a la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) y a la ciudadanía en general.
Sismo de 4.0 en Arequipa
Un movimiento de magnitud 4.0 se registró el lunes 25 de mayo en la región de Arequipa a las 11:31 a.m., con epicentro a 78 km al sur de Quilca, en la provincia de Camaná, y una profundidad de 33 km (reporte CENSIS/RS 2026-0311). Los sismos superficiales —con profundidad menor a 60 km— tienden a sentirse con mayor intensidad en superficie. El IGP no reportó intensidad percibida en localidades cercanas para este evento.
Temblor de 3.6 cerca de Lima
A la 1:51 a.m. del lunes, un sismo de magnitud 3.6 se produjo a 16 km al oeste de San Vicente de Cañete, en la provincia de Cañete, región Lima, con una profundidad de 59 km. La intensidad percibida en San Vicente de Cañete fue de grado II-III (reporte CENSIS/RS 2026-0310). En el grado II, el movimiento es sentido solo por personas en reposo o en pisos altos; en el grado III, es perceptible en el interior de los edificios.
Sismo de 3.5 en Ica
El sábado a la 1:02 a.m., un movimiento de magnitud 3.5 sacudió la región de Ica, con epicentro a 19 km al sur de la ciudad de Ica y una profundidad de 62 km. La intensidad reportada fue de grado II-III en Ica (reporte CENSIS/RS 2026-0309).
Sismo de 4.1 en Tumbes
Minutos antes de la medianoche del viernes, un sismo de magnitud 4.1 se registró en Tumbes, con epicentro a 57 km al norte de Zarumilla y una profundidad de 51 km. La intensidad percibida en Zarumilla fue de grado II-III (reporte CENSIS/RS 2026-0308).
Movimiento de 3.5 en Puno
El viernes 23 de mayo a las 9:57 p.m., un sismo de magnitud 3.5 ocurrió en la región Puno, con epicentro a 30 km al oeste de Ocuviri, en la provincia de Lampa, y una profundidad de solo 15 km. La intensidad fue de grado II-III en Ocuviri (reporte CENSIS/RS 2026-0307). La escasa profundidad de este movimiento —clasificado como superficial— aumenta la probabilidad de que sea percibido con mayor intensidad en la superficie.
Por qué el Perú tiembla con tanta frecuencia
El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región geológicamente activa que rodea el océano Pacífico y se extiende por aproximadamente 40.000 km. En este cinturón se concentra el 90% de la actividad sísmica del planeta, producto de las zonas de subducción donde las placas tectónicas chocan entre sí. En el caso peruano, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana, generando una presión constante que se libera en forma de sismos con frecuencia variable.
El sismo de mayor magnitud registrado por instrumentos en el Perú ocurrió el 3 de octubre de 1974: un terremoto de 8.0 grados que sacudió Lima y gran parte de la costa sur a las 9:21 a.m., duró aproximadamente 90 segundos y dejó 252 muertos y 3.600 heridos.
Qué hacer durante un sismo
Ante cualquier movimiento telúrico, el INDECI recomienda acudir a las zonas de seguridad establecidas, alejarse de vidrios y objetos que puedan caer, mantener la calma y no salir corriendo hacia zonas de tráfico vehicular. Si se está en un edificio, nunca usar el ascensor: en caso de sismo, el mecanismo puede desprenderse de su estructura. Siempre utilizar las escaleras. Si se está manejando, detener el vehículo en un lugar seguro alejado de puentes y postes.
La mochila de emergencia debe incluir artículos de higiene, botiquín básico (vendas, alcohol, agua oxigenada), abrigo, alimentos no perecibles —latas, barras de cereal, frutos secos—, dinero en efectivo, medios de comunicación y artículos específicos para bebés, adultos mayores o personas con necesidades especiales.