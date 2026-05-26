Temblor HOY en Perú: último sismo y reporte de IGP de este martes 26 de mayo

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) emite una alerta preventiva sobre un sismo para el 26 de mayo, destacando la importancia de la preparación ciudadana en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró seis sismos en distintas regiones del país entre el 23 y el 25 de mayo de 2026, según los reportes oficiales del Centro Sismológico Nacional (CENSIS). El movimiento más fuerte ocurrió este domingo a las 4:52 p.m.: una sacudida de magnitud 6.5 con epicentro a 240 km al sur de Tacna y una profundidad de 129 km, que fue percibida con intensidad III en esa ciudad sin que se reportaran daños hasta el cierre de esta actualización.

Los otros cinco sismos afectaron las regiones de Arequipa, Lima, Ica, Tumbes y Puno, con magnitudes que oscilaron entre 3.5 y 4.1 y profundidades que van desde los 15 hasta los 62 km. La actividad sísmica sostenida responde a la ubicación del Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana genera una presión tectónica constante que convierte al país en uno de los más sísmicamente activos del mundo.

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