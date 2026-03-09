Perú

Rosario Fernández admite que postula a la Presidencia para ‘autovacarse’ y entregar el poder a su hermano: “Él es el líder”

La candidata por Un Camino Diferente reconoció que busca resguardar el cargo para entregárselo a Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo que cuenta con sentencias y procesos por difamación

Candidata presidencial por Un camino diferente, develó que el plan es blindar el cargo para otorgárselo a su hermano, el exalcalde de Moche. | Calateo electoral

La carrera hacia Palacio de Gobierno acaba de sumar un capítulo surrealista. Rosario Fernández Bazán, candidata presidencial por el partido Un Camino Diferente, confesó en una reciente entrevista que su postulación no responde a una ambición personal, sino a una estrategia de “blindaje” para su hermano, el polémico exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán. La docente trujillana admitió que, de ganar las elecciones, buscaría las vías legales para dejar el cargo y permitir que su hermano tome las riendas del país.

“Yo solamente estoy esperando llegar al poder para entregárselo a Arturo. Charito a la presidencia, Arturo al poder”, declaró en entrevista con ‘Calateo electoral’. Ante la pregunta sobre cómo ejecutaría este traspaso, Fernández no descartó medidas extremas: “Yo provocaría una vacancia para que él pueda subir. Hay muchas formas de lograrlo; puedo renunciar o provocar una autovacancia”.

Durante su exposición, la candidata minimizó su propio rol político, reforzando la idea de que su hermano Arturo es el fundador, líder y único estratega del partido. A pesar de que el exalcalde de Trujillo la llamó “desleal” recientemente tras una ruptura pública —donde él anunció su salida del partido para postular a la región La Libertad con otra agrupación—, Rosario asegura que la unión familiar es inquebrantable.

Él podrá decir lo que quiera, pero yo sé que su corazón siente todo lo contrario. Él confía ciegamente en mí”, afirmó. Explicó que la decisión de ponerla a ella como cabeza de plancha y a Arturo como primer vicepresidente fue una medida de precaución ante el “desfile de presidentes vacados” que ha vivido el Perú. Su función, en sus propias palabras, es la de una “alumna muy aplicada” que cumple con resguardar un cargo que considera ajeno.

Candidata de Un Camino Diferente
Candidata de Un Camino Diferente asegura que, de llegar al poder, se lo entregará a su hermano. | Fotocomposición: Infobae

Traiciones y “topos” en el partido

Rosario Fernández denunció la existencia de “topos” del partido de Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña, que estarían intentando desestabilizar la relación con su hermano. Asimismo, lanzó graves acusaciones contra su segundo vicepresidente, Danilo Pinillos, a quien tildó de traidor.

Según la candidata, Pinillos —conocido por ser el “padrino” del polémico huaco erótico de Moche— habría realizado maniobras irregulares, como el cobro de cupos para candidaturas y el desplazamiento de otros militantes para asegurar su lugar en la línea de sucesión.

“Él habría hecho renunciar a la señora Anita Carnero [anterior candidata a vicepresidente] para quedar él detrás. La jugada maestra es que si yo cedo la presidencia y vacan a mi hermano, queda él. Pero no va a poder”, sentenció.

Arturo Fernández tilda de “desleal” a su hermana

Las declaraciones de Rosario Fernández se dan luego de que el exburgomaestre anunciara su renuncia a la plancha presidencial, así como su asistencia al Jurado Electoral Especial de Trujillo para solicitar su autoexclusión de las Elecciones Generales 2026. Por si fuera poco, también desató una violenta descarga verbal contra su propia hermana, a quien calificó públicamente de “desleal”.

Arturo Fernández llama desleal a
Arturo Fernández llama desleal a su hermana. | Andina

Según el denominado “Loco de Moche”, el pacto de la autovacancia —que Rosario defendió en la entrevista como una estrategia de blindaje— se habría quebrado en la intimidad familiar. Fernández aseguró que su hermana cambió de parecer y le confesó que, de ganar los comicios, no cumpliría con lo acordado: renunciar y entregarle la banda presidencial. “Ya no se la va a quitar porque dice que es anticonstitucional. Eso que le crean sus amigos. Yo no voy a ser títere de alguien que ya se imagina con la banda”, sentenció con dureza.

El exalcalde también reprochó el esfuerzo invertido en la campaña frente a lo que considera una traición de Rosario. Relató haber dormido en su camioneta y trabajado hasta la madrugada en la promoción del símbolo del partido, mientras ella, según sus palabras, descansaba. A pesar de este cisma y del pedido explícito de Arturo para que los candidatos no utilicen su imagen, Rosario Fernández minimizó el conflicto calificándolo como un arrebato de “frustración” y confirmó que la campaña del “Huaco” continuará, insistiendo en una lealtad que su hermano ya ha dado por muerta.

