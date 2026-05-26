Elecciones 2026: Paso a paso para pedir tu excusa como miembro de mesa antes de la segunda vuelta del 7 de junio

Evita multas y realiza tu trámite a tiempo. Conoce el procedimiento completo para registrar tu excusa o justificación como miembro de mesa, desde la validación de tu DNI hasta el envío final de tu solicitud.

Si eres miembro de mesa para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026 y no puedes ejercer ese cargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) te permite solicitar una excusa o justificación antes de que sea demasiado tarde. Sin una excusa aprobada, la multa por inasistencia es de S/ 275. Esta guía te explica todo lo que necesitas saber para completar el trámite correctamente.

Paso 1: Verifica si tienes una causal válida

Antes de iniciar el trámite, confirma que tu situación se encuentra dentro de los supuestos que la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859) reconoce como causales de excusa. La ONPE acepta solicitudes en los siguientes casos:

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Por condición personal:

Tener 65 años o más .

Ser mujer gestante o en período de lactancia de niños de hasta dos años.

Necesitar ausentarse del país o encontrarse fuera de él el día de la votación.

Tener un impedimento físico o mental notorio o grave.

Por impedimento legal:

Ser cónyuge o pariente de otro miembro de la misma mesa (hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad). Solicita la excusa el miembro de menor jerarquía.

Ser miembro en actividad de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional con funciones electorales el 7 de junio.

Ser bombero voluntario del Cuerpo General de Bomberos del Perú.

Ser funcionario o empleado de los organismos electorales .

Ser fiscal del Ministerio Público con funciones de prevención o investigación de delitos electorales ese día.

Ser funcionario de la Defensoría del Pueblo que realiza supervisión electoral.

Ser autoridad política o representante elegido por voto popular.

Si tu situación no encaja en ninguna de estas categorías, la ONPE no aprobará tu solicitud.

La ONPE detalla las razones válidas y los requisitos para la justificación de ausencia de miembros de mesa en la Segunda Elección Presidencial del 7 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 2: Reúne el documento de sustento

Cada causal requiere un documento que la acredite. Algunos ejemplos:

Edad (65 años o más): copia del DNI.

Gestación o lactancia: certificado médico o partida de nacimiento del menor.

Viaje al exterior: copia del pasaporte con el registro de salida o la reserva del vuelo.

Impedimento físico o mental: certificado médico emitido por un establecimiento de salud público o privado.

Cargo incompatible (bombero, fiscal, funcionario electoral, etc.): constancia emitida por la institución correspondiente.

Sin el documento de sustento, la solicitud no será admitida.

Electores acuden a votar en las elecciones presidenciales de Perú 2026 bajo la supervisión de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 3: Descarga el formulario oficial

Ingresa a la página del Gobierno del Perú y descarga el Formulario P2 - Excusa o Justificación, disponible en: gob.pe bajo el código de publicación 3312585. Completa todos los campos con tus datos personales, el número de mesa asignada y la causal que invocas.

Paso 4: Realiza el pago

El costo del trámite es de S/ 15,80. Puedes pagarlo de dos formas:

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En cualquier agencia del Banco de la Nación .

A través de la plataforma digital Págalo.pe, usando el código 03836.

Guarda el comprobante de pago: deberás adjuntarlo junto con el formulario y el documento de sustento.

Paso 5: Presenta la solicitud

Tienes tres opciones para presentar tu solicitud:

En línea: ingresa al portal excusaojustificacion.onpe.gob.pe y sigue los pasos indicados.

Mesa de partes virtual: a través de la plataforma oficial de la ONPE.

Presencial: en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de tu jurisdicción.

En todos los casos debes adjuntar el formulario completado, el documento de sustento y el comprobante de pago.

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Paso 6: Conoce los plazos

Excusa: el plazo ordinario venció el viernes 22 de mayo . Si ya pasó esa fecha y aún no presentaste tu solicitud, revisa si puedes tramitar una justificación por inasistencia .

Justificación: puede tramitarse hasta cinco días naturales antes del 7 de junio, es decir, hasta el 2 de junio de 2026.

Si la ONPE aprueba tu solicitud, quedas eximido del cargo. Si la rechaza y no te presentas el día de la votación, serás sancionado con una multa de S/ 275, cuyo incumplimiento puede generar restricciones en trámites ante entidades del Estado.