Elecciones 2026: Paso a paso para pedir tu excusa como miembro de mesa antes de la segunda vuelta del 7 de junio

Si eres miembro de mesa para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026 y no puedes ejercer ese cargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) te permite solicitar una excusa o justificación antes de que sea demasiado tarde. Sin una excusa aprobada, la multa por inasistencia es de S/ 275. Esta guía te explica todo lo que necesitas saber para completar el trámite correctamente.
Paso 1: Verifica si tienes una causal válida
Antes de iniciar el trámite, confirma que tu situación se encuentra dentro de los supuestos que la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859) reconoce como causales de excusa. La ONPE acepta solicitudes en los siguientes casos:
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Por condición personal:
- Tener 65 años o más.
- Ser mujer gestante o en período de lactancia de niños de hasta dos años.
- Necesitar ausentarse del país o encontrarse fuera de él el día de la votación.
- Tener un impedimento físico o mental notorio o grave.
Por impedimento legal:
- Ser cónyuge o pariente de otro miembro de la misma mesa (hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad). Solicita la excusa el miembro de menor jerarquía.
- Ser miembro en actividad de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional con funciones electorales el 7 de junio.
- Ser bombero voluntario del Cuerpo General de Bomberos del Perú.
- Ser funcionario o empleado de los organismos electorales.
- Ser fiscal del Ministerio Público con funciones de prevención o investigación de delitos electorales ese día.
- Ser funcionario de la Defensoría del Pueblo que realiza supervisión electoral.
- Ser autoridad política o representante elegido por voto popular.
Si tu situación no encaja en ninguna de estas categorías, la ONPE no aprobará tu solicitud.
Paso 2: Reúne el documento de sustento
Cada causal requiere un documento que la acredite. Algunos ejemplos:
- Edad (65 años o más): copia del DNI.
- Gestación o lactancia: certificado médico o partida de nacimiento del menor.
- Viaje al exterior: copia del pasaporte con el registro de salida o la reserva del vuelo.
- Impedimento físico o mental: certificado médico emitido por un establecimiento de salud público o privado.
- Cargo incompatible (bombero, fiscal, funcionario electoral, etc.): constancia emitida por la institución correspondiente.
Sin el documento de sustento, la solicitud no será admitida.
Paso 3: Descarga el formulario oficial
Ingresa a la página del Gobierno del Perú y descarga el Formulario P2 - Excusa o Justificación, disponible en: gob.pe bajo el código de publicación 3312585. Completa todos los campos con tus datos personales, el número de mesa asignada y la causal que invocas.
Paso 4: Realiza el pago
El costo del trámite es de S/ 15,80. Puedes pagarlo de dos formas:
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- En cualquier agencia del Banco de la Nación.
- A través de la plataforma digital Págalo.pe, usando el código 03836.
Guarda el comprobante de pago: deberás adjuntarlo junto con el formulario y el documento de sustento.
Paso 5: Presenta la solicitud
Tienes tres opciones para presentar tu solicitud:
- En línea: ingresa al portal excusaojustificacion.onpe.gob.pe y sigue los pasos indicados.
- Mesa de partes virtual: a través de la plataforma oficial de la ONPE.
- Presencial: en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de tu jurisdicción.
En todos los casos debes adjuntar el formulario completado, el documento de sustento y el comprobante de pago.
Paso 6: Conoce los plazos
- Excusa: el plazo ordinario venció el viernes 22 de mayo. Si ya pasó esa fecha y aún no presentaste tu solicitud, revisa si puedes tramitar una justificación por inasistencia.
- Justificación: puede tramitarse hasta cinco días naturales antes del 7 de junio, es decir, hasta el 2 de junio de 2026.
Si la ONPE aprueba tu solicitud, quedas eximido del cargo. Si la rechaza y no te presentas el día de la votación, serás sancionado con una multa de S/ 275, cuyo incumplimiento puede generar restricciones en trámites ante entidades del Estado.