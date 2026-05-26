Perú

Elecciones 2026: Paso a paso para pedir tu excusa como miembro de mesa antes de la segunda vuelta del 7 de junio

Si eres miembro de mesa y no puedes ejercer el cargo el 7 de junio, aún tienes tiempo de tramitar tu excusa o justificación ante la ONPE. El trámite cuesta S/ 15,80, puede hacerse de forma virtual y tiene causales específicas que debes acreditar con documentos. Sin excusa aprobada, la multa es de S/ 275.

Guardar
Google icon
Evita multas y realiza tu trámite a tiempo. Conoce el procedimiento completo para registrar tu excusa o justificación como miembro de mesa, desde la validación de tu DNI hasta el envío final de tu solicitud.

Si eres miembro de mesa para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026 y no puedes ejercer ese cargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) te permite solicitar una excusa o justificación antes de que sea demasiado tarde. Sin una excusa aprobada, la multa por inasistencia es de S/ 275. Esta guía te explica todo lo que necesitas saber para completar el trámite correctamente.

Paso 1: Verifica si tienes una causal válida

Antes de iniciar el trámite, confirma que tu situación se encuentra dentro de los supuestos que la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859) reconoce como causales de excusa. La ONPE acepta solicitudes en los siguientes casos:

PUBLICIDAD

Por condición personal:

  • Tener 65 años o más.
  • Ser mujer gestante o en período de lactancia de niños de hasta dos años.
  • Necesitar ausentarse del país o encontrarse fuera de él el día de la votación.
  • Tener un impedimento físico o mental notorio o grave.

Por impedimento legal:

  • Ser cónyuge o pariente de otro miembro de la misma mesa (hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad). Solicita la excusa el miembro de menor jerarquía.
  • Ser miembro en actividad de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional con funciones electorales el 7 de junio.
  • Ser bombero voluntario del Cuerpo General de Bomberos del Perú.
  • Ser funcionario o empleado de los organismos electorales.
  • Ser fiscal del Ministerio Público con funciones de prevención o investigación de delitos electorales ese día.
  • Ser funcionario de la Defensoría del Pueblo que realiza supervisión electoral.
  • Ser autoridad política o representante elegido por voto popular.

Si tu situación no encaja en ninguna de estas categorías, la ONPE no aprobará tu solicitud.

Cartel informativo de ONPE mostrando las excusas válidas para miembros de mesa y la fecha 7 de junio de 2026. Dos personas en un aula escribiendo.
La ONPE detalla las razones válidas y los requisitos para la justificación de ausencia de miembros de mesa en la Segunda Elección Presidencial del 7 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 2: Reúne el documento de sustento

Cada causal requiere un documento que la acredite. Algunos ejemplos:

  • Edad (65 años o más): copia del DNI.
  • Gestación o lactancia: certificado médico o partida de nacimiento del menor.
  • Viaje al exterior: copia del pasaporte con el registro de salida o la reserva del vuelo.
  • Impedimento físico o mental: certificado médico emitido por un establecimiento de salud público o privado.
  • Cargo incompatible (bombero, fiscal, funcionario electoral, etc.): constancia emitida por la institución correspondiente.

Sin el documento de sustento, la solicitud no será admitida.

Urna electoral transparente con logo ONPE sobre una mesa, tres miembros de mesa y fondo con bandera de Perú.
Electores acuden a votar en las elecciones presidenciales de Perú 2026 bajo la supervisión de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 3: Descarga el formulario oficial

Ingresa a la página del Gobierno del Perú y descarga el Formulario P2 - Excusa o Justificación, disponible en: gob.pe bajo el código de publicación 3312585. Completa todos los campos con tus datos personales, el número de mesa asignada y la causal que invocas.

Paso 4: Realiza el pago

El costo del trámite es de S/ 15,80. Puedes pagarlo de dos formas:

PUBLICIDAD

  • En cualquier agencia del Banco de la Nación.
  • A través de la plataforma digital Págalo.pe, usando el código 03836.

Guarda el comprobante de pago: deberás adjuntarlo junto con el formulario y el documento de sustento.

Paso 5: Presenta la solicitud

Tienes tres opciones para presentar tu solicitud:

  • En línea: ingresa al portal excusaojustificacion.onpe.gob.pe y sigue los pasos indicados.
  • Mesa de partes virtual: a través de la plataforma oficial de la ONPE.
  • Presencial: en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de tu jurisdicción.

En todos los casos debes adjuntar el formulario completado, el documento de sustento y el comprobante de pago.

Quiénes serán miembros de mesa en las elecciones y qué beneficios tendrán
Quiénes serán miembros de mesa en las elecciones y qué beneficios tendrán| Andina

Paso 6: Conoce los plazos

  • Excusa: el plazo ordinario venció el viernes 22 de mayo. Si ya pasó esa fecha y aún no presentaste tu solicitud, revisa si puedes tramitar una justificación por inasistencia.
  • Justificación: puede tramitarse hasta cinco días naturales antes del 7 de junio, es decir, hasta el 2 de junio de 2026.

Si la ONPE aprueba tu solicitud, quedas eximido del cargo. Si la rechaza y no te presentas el día de la votación, serás sancionado con una multa de S/ 275, cuyo incumplimiento puede generar restricciones en trámites ante entidades del Estado.

Temas Relacionados

Miembros de mesaElecciones 2026Elecciones Perú 2026ONPESegunda vuelta electoralperu-noticias

Más Noticias

Segundo día de paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, bloqueo de vías, exigencias del gremio arrocero y manifestaciones

Las manifestaciones, articuladas desde la madrugada del 25 de mayo, derivaron en la interrupción de importantes corredores viales y alteraron la movilidad, con excepción de ambulancias y personal de emergencias, restringiendo el transporte de la población

Segundo día de paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, bloqueo de vías, exigencias del gremio arrocero y manifestaciones

Fernando Rospigliosi maltrata a periodista que le recordó que Keiko Fujimori “vivía con plata de Montesinos”

Presidente del Congreso perdió los papeles luego de que se le consultara sobre las declaraciones que dio en su momento sobre su hoy jefa. Incluso hizo un gesto de golpe con el objeto que cargaba

Fernando Rospigliosi maltrata a periodista que le recordó que Keiko Fujimori “vivía con plata de Montesinos”

PNP: Unión Europea capacita a policías para mejorar resultados contra extorsión y secuestro

Efectivos de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público participan en un taller especializado, enfocado en nuevas técnicas y estrategias para combatir al crimen organizado

PNP: Unión Europea capacita a policías para mejorar resultados contra extorsión y secuestro

Resultados de la fecha 6 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Arranca la última jornada de la fase de grupos: Universitario recibe a Deportes Tolima en el Monumental, Sporting Cristal buscará la hazaña con Cerro Porteño, y Cusco FC se despide con Flamengo

Resultados de la fecha 6 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Ricky Martin regresa a Lima: Fecha, lugar y preventa de entradas para su concierto

El cantante puertorriqueño vuelve a presentarse en la capital peruana con un espectáculo que promete repasar sus mayores éxitos y una producción internacional de primer nivel

Ricky Martin regresa a Lima: Fecha, lugar y preventa de entradas para su concierto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi maltrata a periodista que le recordó que Keiko Fujimori “vivía con plata de Montesinos”

Fernando Rospigliosi maltrata a periodista que le recordó que Keiko Fujimori “vivía con plata de Montesinos”

Guillermo Bermejo seguirá en prisión: PJ rechaza suspender su condena por afiliación terrorista

Antauro Humala reaparece y ratifica su apoyo a Roberto Sánchez: “Nacionalismo votará en plenitud por Juntos por el Perú”

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Contraloría revela cómo falló la logística de la ONPE en la primera vuelta: equipos no retornaron a tiempo y se reprogramaron 43 rutas

ENTRETENIMIENTO

Ricky Martin regresa a Lima: Fecha, lugar y preventa de entradas para su concierto

Ricky Martin regresa a Lima: Fecha, lugar y preventa de entradas para su concierto

Así fue la entrevista de Suheyn Cipriani en el MGI All Stars: habló de sus hijos, sus retos y por qué quiere ganar

Christian Domínguez a Melanie Martínez por criticar su boda con Karla Tarazona: “Les damos migajas para que tengan qué decir”

Laura Spoya y Sebastián Gálvez oficializan su relación y comparten detalles de su vínculo: “Me ha demostrado que está siempre”

Magaly Medina critica el ‘colchón’ que le deja el programa de Mávila Huertas: “Acá migajeamos rating”

DEPORTES

Resultados de la fecha 6 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Resultados de la fecha 6 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Deportivo Géminis confirmó 2 refuerzos para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Seleccionada que está en el extranjero”

Presidente de Géminis reveló que Ysabella Sánchez volverá al club: “Me dijo que es la última vez que firma por Alianza Lima”

Alan Diez señaló 4 fichajes para Sporting Cristal: “Tiene que ser protagonista en el Torneo Clausura, sino muere”