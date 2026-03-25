Jorge Nieto Montesinos: trayectoria, patrimonio y perfil del candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno

Jorge Nieto Montesinos se posiciona como candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Infobae / Composición)

A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, el tablero político peruano muestra una alta fragmentación, con múltiples candidaturas que buscan captar un electorado marcado por el desencanto con la clase política. En ese escenario, figuras con experiencia en el Estado y perfil técnico intentan posicionarse como alternativas frente a los discursos más confrontacionales.

Uno de ellos es Jorge Nieto Montesinos, exministro de Cultura y de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien ahora postula a la Presidencia por el Partido del Buen Gobierno. Su candidatura se presenta con un énfasis en reformas institucionales, fortalecimiento del Estado y lucha contra la inseguridad.

Jorge Nieto Montesinos se desempeñó como ministro de Cultura y de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. (Presidencia)

Partido político, símbolo y significado

Jorge Nieto Montesinos postula a la Presidencia por el Partido del Buen Gobierno, organización política que fundó en 2023 y que utiliza como símbolo un sol de estilo gráfico en color rojo sobre fondo amarillo, acompañado del nombre de la organización en una tipografía inspirada en la iconografía andina.

De acuerdo con la propuesta visual del partido, el diseño toma como referencia los dibujos del cronista indígena Guamán Poma de Ayala. El sol, con rasgos humanos, busca remitir a elementos culturales prehispánicos y a una identidad vinculada al origen andino.

La tipografía utilizada también sigue esa línea estética, replicando trazos similares a los de las ilustraciones históricas, con el objetivo de reforzar una imagen asociada a lo autóctono y tradicional.

El símbolo del Partido del Buen Gobierno está inspirado en la iconografía de Guamán Poma de Ayala y busca representar una identidad vinculada a lo andino. (Infobae / Composición)

Posicionamiento en campaña

En la campaña electoral, Jorge Nieto Montesinos busca posicionarse como una alternativa técnica frente a un escenario marcado por la fragmentación política y la desconfianza hacia los partidos tradicionales. Su discurso ha estado centrado en la necesidad de recuperar la institucionalidad y fortalecer el rol del Estado.

En sus intervenciones públicas recientes, ha cuestionado decisiones del Congreso y ha advertido sobre el debilitamiento del Ejecutivo, en un contexto de alta inestabilidad política. Asimismo, ha enfatizado la importancia de construir consensos y evitar medidas que, según ha señalado, afectan la gobernabilidad.

A diferencia de otras candidaturas con mayor exposición mediática, su estrategia ha apuntado a consolidar una imagen de experiencia en gestión pública y conocimiento técnico, con un enfoque más moderado en el debate político. Según la última encuenta de Ipsos, el candidato Jorge Nieto empata el tercer lugar con el 5% de las intenciones de voto junto a Alfonso López Chau (Ahora Nación), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Carlos Álvarez (País para Todos).

Candidatos de este grupo podrían pasar a una eventual segunda vuelta. Foto: composición Infobae

Orígenes y formación académica

Jorge Nieto Montesinos nació el 29 de octubre de 1951 en Arequipa. Es sociólogo y ha desarrollado su carrera entre la academia, la consultoría y la gestión pública.

Realizó sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el grado de bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología. Posteriormente, cursó una maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y realizó estudios doctorales en el Colegio de México.

Paso por el Estado y experiencia profesional

Su experiencia en la gestión pública se consolidó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En 2016 asumió el cargo de ministro de Cultura y, posteriormente, fue designado ministro de Defensa, función que ejerció hasta 2018.

Durante su paso por el sector Defensa, participó en la coordinación de acciones frente al fenómeno de El Niño costero, en un contexto de emergencia nacional.

Además de su rol en el Ejecutivo, ha trabajado como consultor en organismos internacionales y fue representante del Perú ante la Unesco, con énfasis en temas de gobernabilidad y políticas públicas.

El exministro ha mantenido una trayectoria política intermitente, con postulación previa al Congreso y reciente fundación de su propio partido.

De la academia a la política partidaria

La trayectoria política de Nieto ha sido intermitente. En sus primeros años tuvo participación en espacios vinculados a la izquierda, aunque posteriormente se mantuvo como independiente durante un largo periodo.

En 2023 fundó el Partido del Buen Gobierno, organización con la que busca competir en las elecciones de 2026. Desde entonces, se ha convertido en su principal figura y vocero.

En procesos electorales previos, como en 2021, postuló al Congreso como invitado en otra agrupación, sin alcanzar representación.

Perfil legal y antecedentes

De acuerdo con su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato no registra sentencias penales ni civiles.

No obstante, su nombre ha aparecido en investigaciones preliminares relacionadas con presuntos aportes a campañas políticas, casos que se encuentran en etapas de indagación y sobre los cuales ha rechazado cualquier irregularidad.

Nieto Montesinos enfatiza la importancia de reformas institucionales y el fortalecimiento del Estado en su campaña electoral. Foto: Andina.

Ingresos, patrimonio y bienes declarados

Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Nieto Montesinos figura entre los candidatos con mayor patrimonio declarado. El exministro reportó cinco inmuebles, ubicados en Perú y México, cuyo valor conjunto supera el millón de dólares.

En el Perú, consignó tres propiedades. Dos de ellas se ubican en la urbanización El Silencio, en el distrito de Punta Hermosa, valorizadas en aproximadamente US$ 190.350 y US$ 181.746, respectivamente. A estas se suma un predio en el distrito de Lurín, con un valor declarado de US$ 247.500.

En el extranjero, Nieto declaró dos inmuebles en México: uno en Ciudad de México, valorizado en alrededor de US$ 363.000, y otro en Acapulco, estimado en aproximadamente US$ 99.000. En conjunto, el valor de los cinco inmuebles asciende a más de un millón de dólares (US$ 1.081.596).

El candidato reporta ingresos anuales de S/ 180,000 y un patrimonio que supera los S/ 900,000, según su declaración al JNE. (Foto: Andina)

De manera adicional, un reportaje televisivo difundido en marzo de 2026 en el programa Contra Corriente de Willax señaló la existencia de un inmueble en el distrito limeño de Miraflores que no habría sido consignado en la declaración jurada. Según dicho informe, se trataría de un departamento ubicado en la calle General Borgoño, registrado a nombre del candidato y con una medida de embargo por parte de la municipalidad distrital.

En cuanto a ingresos, el candidato consignó una renta anual de aproximadamente S/ 180.000, sin detallar su origen en la declaración jurada. Asimismo, declaró la posesión de una camioneta Honda Pilot del año 2011, valorizada en alrededor de S/ 50.000.

Ejes del plan de gobierno

Jorge Nieto Montesinos plantea una agenda centrada en seguridad, reactivación económica y modernización del Estado, con énfasis en el uso de tecnología para mejorar la gestión pública.

En seguridad, propone recuperar el control territorial con “Zonas Seguras Integradas” que articulen a la Policía, Fiscalía y Poder Judicial, además del uso de inteligencia artificial para la prevención del delito y un régimen más estricto para cabecillas criminales.

En economía, plantea diversificar la matriz productiva, impulsar la formalización de mypes mediante incentivos y simplificación de trámites, y crear un programa de crédito para combatir el financiamiento informal.

En salud y educación, propone integrar el sistema sanitario con historia clínica electrónica única, ampliar la conectividad digital en escuelas públicas y mejorar la carrera docente, con foco en cerrar brechas de acceso.

En infraestructura, prioriza proyectos como el Puerto de Chancay y el Tren de Cercanías, así como el desarrollo de una red logística multimodal.

Finalmente, plantea un Estado digital con contrataciones públicas trazables y mecanismos de control ciudadano sobre la ejecución de obras.