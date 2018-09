Autorretrato: "Yo era realmente insoportable por momentos. Desafiante al cohete. Quizás muchos adolescentes, o todos, necesitan ese momento de quiebre, la mía fue esto: hacerme el bohemio, el que me iba a San Telmo, a un departamento alquilado con colchón en el piso, y no sé qué. Esas cosas de ridículo. No probé un porro en mi vida. Pero no tengo ningún problema con la persona que lo haga. Te digo que soy súper aburrido: el alcohol no me gusta porque no puedo tolerar el sabor; o sea, abstemio cien por cien. No pasaba nunca por ningún lado, por ninguna de esas cosas. Pasaba por una cosa de hacerme el rebelde al cohete".

Edad:45

Nacionalidad: Argentino

Fecha de nacimiento: 29 de noviembre de 1972

Ocupación/Profesión: Actor, conductor y director de teatro

Trabajos: En televisión hizo telenovelas como Montaña Rusa, El último verano, Gino, Ricos y famosos, Muñeca Brava, Verano del '98, Amor Latino, Buenos Vecinos, Pedro, el escamoso, Angel de la guarda, mi dulce compañía, El auténtico Rodrigo Leal, Lorena, El Refugio, Patito Feo, Los exitosos Pells, Herencia de amor, Solamente vos, Violeta, Educando a Nina y Fanny la Fan. También participó de series y unitarios como Atreverse, Ojitos verdes, Casablanca, Lo tuyo es mío, La guerra de los sexos, Los médicos de hoy 2, Amas de casa desesperadas, Casados con hijos, Hechizada, Sutiles diferencias, Sr y Sra Camas, God's equation y Rizhoma Hotel. Como conductor hizo los programas El mejor partido y Está cantado, además de varios eventos televisados. En teatro se lució como actor en La aventura infinita, Kean, El círculo de Tiza Caucasiano, Montaña Rusa, El Zoo de Cristal, La Cenicienta, En mi cuarto Blancanieves, La tiendita del horror, Sueño de una noche de verano, Sweet Charity, Descubriendo el país que no me acuerdo, Doña Disparate y Bambuco, Los 39 escalones, La Novicia Rebelde, Te quiero, sos perfecto…cambiá, Antonio y Cleopatra, Vale Todo, Priscilla, reina del desierto, Un viaje al país de Nomeacuerdo, The Rocky Horror Show, Casa Valentina, Bollywood y Cuentos de la selva. Y, como director, trabajó en Falsettos y, actualmente, en TOMMY, the Who's. En cine participó de Metegol, El desafío, Tini: el gran cambio de Violetta, Resentimental y en los cortos El Señor D y Un nuevo trabajo.

Participó antes en el Bailando: Sí, en 2015 como invitado en la Salsa en trío

Baila con: Macarena Rinaldi

Instagram: @diecramos

Twitter: No

Pareja: No

Destacado: Con una carrera exitosa y libre de escándalos, Diego sorprendió a todos hace un par de años al manifestar públicamente su deseo de formar parte del Bailando. Ya había formado parte del Cantando en 2007.