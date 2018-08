Autorretrato: "Soy como me ven. Por ahí las personas que trabajamos en televisión podemos dar una buena o una mala imagen. Pero soy un tipo súper sencillo y muy profesional y estricto en mi trabajo. Trato de hacer lo mejor posible siempre. Trabajo de la misma forma si mi espectáculo esté lleno o no. Amo lo que hago, no es que lo hago porque es comercial y solo me interesa ganar plata".

Edad: 43

Nacionalidad: Argentino

Fecha de nacimiento: 22 de diciembre de 1974

Ocupación/Profesión: Bailarín, coreógrafo, panelista y productor

Trabajos: En televisión hizo Tu cara me suena y, como panelista, participó de La previa del Show, Animales Sueltos y, actualmente, en Los especialistas del Show. Después de trabajar como coreógrafo en varios espectáculos, trabajó en teatro como protagonista y/o productor en Stravaganza, Stravaganza Estados del Tiempo, Stravaganza Water in art, Stravaganza Tango, Taboo, Mahatma y Siddharta.

Participó antes en el Bailando: Sí, en 2010 como participante, en 2011 y 2012 como jurado y en 2014 y 2016 como jurado invitado.

Baila con: Belén Pouchan

Instagram: @mendozaflavio

Twitter: @flaviomendoza

Pareja: Daniel Allodi

Destacado: Afianzado como productor teatral y habiéndose convertido en padre de Dionisio, de 4 meses, no tenían intenciones de volver a la pista. Pero Marcelo Tinelli, en persona, se encargó de convencerlo.