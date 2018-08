Autorretrato:"Yo soy celosa porque a Mauro le escriben mensajes subidos de tono. Pero cada uno sabe qué tiene que hacer. Mauro me escribe mensajes picantes, pero está bien para mantener el fuego de la pareja. Tengo fantasías con David Beckham. Mauro lo sabe… él me dice que es fachero. Ese sería mi permitido."

Edad: 32

Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 1985

Ocupación/Profesión: Modelo y actriz

Trabajos: En televisión estuvo en Súper M y La Noche del Domingo. En teatro hizo Carlos Paz tiene Corona y Gracias a la Villa. Como modelo hizo varias campañas y publicidades en Argentina y en Rusia.

Participó antes en el Bailando: No

Baila con: Ivan Anrriquez

Instagram: @nannitaweber

Twitter: @Nannitaweber

Pareja: Mauro Zárate

Destacado: Después de superar un cáncer de mama, decidió retomar su carrera a pesar de la oposición de su marido.