Ministerio de Educación implementará Programa Nacional de Lectura en escuelas públicas en Guatemala

La ministra Anabella Giracca anuncia el Programa Nacional de Lectura, enfocado en fortalecer la educación bilingüe intercultural en las escuelas públicas de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció el lanzamiento del Programa Nacional de Lectura, cuya implementación está prevista para la próxima semana, como parte de una estrategia integral destinada a fortalecer los aprendizajes e introducir la lectura como pilar esencial del sistema educativo, incluyendo un enfoque prioritario en la educación bilingüe intercultural.

El Ministerio de Educación (Mineduc) busca devolver a la lectura un lugar central en las escuelas públicas, a través de la promoción de espacios diarios para esta práctica, la mejora de bibliotecas escolares y el incremento en el acceso a libros, con el objetivo de potenciar la comprensión, la imaginación y el pensamiento crítico de los estudiantes y consolidar la diversidad cultural del país, según informó Giracca a la prensa nacional, transmitida por canal de Gobierno.

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Según datos oficiales compartidos por la ministra, más de 225 centros educativos de nivel diversificado han sido recientemente conectados a Internet tras la coordinación con la Superintendencia de Telecomunicaciones, permitiendo así la entrega de más de 20 mil dispositivos electrónicos portátiles (incluyendo computadoras, proyectores e impresoras) a estudiantes y docentes, comenzando con el cuarto diversificado.

Esta iniciativa representa, como afirmó Giracca, “un esfuerzo inédito en la historia educativa del país”, y se acompaña de contenidos digitales alineados al currículum nacional base, así como de una formación docente enfocada en competencias digitales.

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Ministra de Educación, Anabella Giracca en el Salón del Pueblo del Congreso de la República de Guatemala (Ministerio de Educación de Guatemala)

El Programa Nacional de Lectura propuesto por el Mineduc busca transformar la lectura en una experiencia significativa vinculada al conocimiento, la cultura y la libertad, más allá de su carácter de obligación académica.

La ministra enfatizó el vínculo directo entre la mejora en la lectura y el desempeño general de los alumnos: “Leer mejor es aprender mejor”. El programa se articula con la educación bilingüe intercultural, en reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural de Guatemala, con el objetivo de que la lectura ayude a reforzar la identidad y el respeto por las distintas comunidades que conforman el país. “Leer también implica reconocernos, escucharnos y valorar las múltiples formas en que las comunidades cuentan la vida”, afirmó Giracca durante la ronda de prensa.

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La integración de tecnología y la expansión de la educación secundaria marcan un avance histórico

En el marco de la transformación digital, Giracca puntualizó que el acceso a la tecnología en el sistema público está concebido como un proceso integral: la llegada del equipamiento tecnológico va acompañada de formación para los docentes y de recursos digitales alineados con las necesidades pedagógicas actuales.

“La tecnología bien orientada no sustituye al docente, fortalece y complementa su trabajo, abre posibilidades, acerca el conocimiento, permite que la juventud aprenda, investigue, cree y encuentre soluciones a los desafíos de su comunidad”, sostuvo la ministra ante los medios nacionales.

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En cuanto a la expansión del acceso a la educación media, la ministra informó que, este año, el sistema experimenta la apertura de más de 500 nuevos centros educativos de nivel medio en áreas donde antes no existía oferta cercana.

Esto representa la expansión más amplia de la secundaria pública en el país, lo que facilita que más jóvenes puedan continuar sus estudios sin verse obligados a abandonar sus comunidades. Esta expansión está acompañada del equipamiento de más de 100 laboratorios en centros de nivel medio, en áreas que incluyen química, computación y especialidades técnicas, como mecánica automotriz.

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Según Giracca, “la educación pública está recuperando fuerza, rumbo y esperanza”, gracias a la suma de esfuerzos de docentes, directores, supervisores, padres de familia, sector privado y cooperación internacional, quienes han contribuido a la mejora de infraestructura escolar, la ampliación de programas de apoyo y la contratación transparente de docentes.

Fortalecimiento comunitario y nuevos programas para una educación pública integral

La ministra destacó la labor de las organizaciones de padres de familia en el éxito de los programas de apoyo. Su participación ha sido esencial para garantizar el funcionamiento de la alimentación escolar, la provisión de útiles y valijas didácticas, la gratuidad de servicios y las mejoras en infraestructura.

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“Las OPFs demuestran que cuando la comunidad participa, la escuela se fortalece. Son aliadas indispensables para cuidar los recursos, transparentar los procesos y sostener los avances”, aseguró Giracca.

Giracca declaró que Guatemala ha iniciado la recuperación de la educación pública, un proceso que, aunque exige paciencia, transparencia y compromiso, debe sostenerse a través del tiempo. La ministra llamó a proteger este avance y a mantener la unidad para fortalecer el sistema público, afirmando: “El país sí puede ponerse de acuerdo alrededor de lo más importante”.

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