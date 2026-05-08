Lionel Messi dio detalles de la faceta empresarial de Antonela Roccuzzo: “De a poquito se fue soltando”

Messi habló de la faceta de Antonela como empresaria

En una entrevista previa a la Copa del Mundo, Lionel Messi también se refirió a otros temas que rodean al fútbol. Entre ellos, lo que se destacó fue su rol en la familia en los momentos en los que Antonela Roccuzzo se dedica a su rol como empresaria, algo que se acentuó en el último tiempo.

“Hay que acompañar y estar en cuanto le toca hacer algo, para que lo pueda hacer tranquila. A ella le cuesta mucho hacerlo, si nunca lo hizo fue porque le costaba soltar a los nenes, dejarlos, no estar en la rutina el día a día, irlos a buscar al cole, llevarlos a algún lado, al entrenamiento... De a poquito se fue soltando”, le reveló Messi al Pollo Álvarez.

PUBLICIDAD

Más tarde, el capitán de la selección argentina también se animó a precisar cómo se desenvuelve cuando su esposa tiene compromisos laborales: “Yo acompaño desde ese lado, haciéndome cargo de los nenes. Son pocas las veces, pero sin problemas, ella también se soltó un poquito más, le agarró el gustito y está bueno que también lo disfrute. Lo hace porque le gusta, le agarró cariño y está perfecto”.

Antonela Roccuzzo a menudo muestra su lado empresarial en las redes sociales (Instagram)

Por otra parte, el futbolista de 38 años recordó cómo fue la proposición para casarse en 2017: “Fue más o menos una propuesta. Veníamos charlando con mucho tiempo de antelación, la veníamos tirando y comentando. Fue como un ‘bueno, dale, vamos a casarnos’ más que una propuesta. Pero hubo una especie de propuesta cortita”.

PUBLICIDAD

En una entrevista que publicó la reviste Vogue el año pasado, Antonela contó cómo su marido la asesora en su carrera y el efecto que el triunfo en el Mundial de Qatar 2022 tuvo en la dinámica familiar: “Ahora Leo me está acompañando un montón, le cuento que me está saliendo una oportunidad y él me aconseja. Es de un lado y del otro. No tengo tanta culpa y me dan más ganas de hacer cosas nuevas. Me siento más libre y con más ganas de aprovechar las oportunidades que van surgiendo”.

En relación con la rutina doméstica, Roccuzzo subrayó la importancia que otorga al equilibrio familiar y la dedicación hacia sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Reveló que organiza cada jornada de manera que las tardes estén reservadas a la crianza, destacando la relevancia del orden y la normalidad en el ámbito hogareño: “Me cuesta salir de la rutina, es importante para mí mantener un orden en casa; si no, es difícil con los chicos. Al final, gira todo en torno a ellos. Es clave que la tarde sea de los nenes”. Al abordar la crianza y los valores transmitidos a sus hijos, Roccuzzo fue categórica: “Quiero que mis hijos tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas. Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”.

PUBLICIDAD

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi posan sonrientes en el Gran Premio de Miami, disfrutando de la emoción de la Fórmula 1.

Al mismo tiempo, había enfatizado sobre el carácter unido y colaborativo de la familia: “Somos una familia supernormal, muy unida y somos un equipo y hay que ir para adelante apoyándonos entre todos”.

En la última nota que concedió, Messi subrayó que la familia atraviesa un buen momento en Miami: “Estamos bárbaro, en el club, en el día a día, en lo familiar... estamos muy felices”. También mencionó sobre su rutina diaria que él es quien lleva a los chicos a la escuela antes de ir al entrenamiento con Inter Miami: “Me levanto alrededor de las 7 y entran los tres juntos. No te cruzás con los padres porque hacés un recorrido con el auto y los dejás. Por un lado está bueno, pero estamos acostumbrados a otra cosa, a tener contacto con los padres, llegar y conocer a los compañeros de los nenes. Thiago y Mateo quieren ir a la casa de alguno y no conocés a los padres, no sabés a dónde van”.

PUBLICIDAD

El astro del fútbol también aclaró que es Antonela la que está en el grupo de WhatsApp de los padres y no él: “En Barcelona yo hablaba con un par de padres, acá no. Es todo en inglés… Anto le mete al inglés muy bien. Es espectacular”.

Finalmente, Messi se refirió al deseo familiar que tienen por delante: “Me gustaría conocer toda la Argentina, es algo pendiente. Conocer las cataratas, parte de la Patagonia… Recorrer un poco todo el país y hacerlo con Antonela y los nenes”.

PUBLICIDAD