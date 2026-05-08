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Nicolás Cabré contó cómo vive la distancia con Rufina, instalada en Turquía con la China Suárez: “La extraño”

El actor se refirió al vínculo con su hija en este momento muy particular y admitió que tuvo que reinventarse como padre

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Nicolás Cabré contó cómo vive la distancia con su hija Rufina, instalada en Turquía con La China Suárez (Video: Vuelta y Media. Urbana Play)

El actor Nicolás Cabré atraviesa una etapa marcada por la distancia física con Rufina, su hija de doce años, quien se encuentra viviendo en Estambul junto a su madre, China Suárez, el futbolista Mauro Icardi y sus hermanos, Magnolia y Amancio, frutos de la relación de la actriz y Benjamín Vicuña. La mudanza de la adolescente a Turquía redefinió los vínculos familiares y llevó a Cabré a asumir un rol distinto en la vida cotidiana de su hija.

La decisión de Rufina de instalarse en otro país presentó nuevos desafíos para el actor. Invitado al programa Vuelta y media (Urbana Play), Cabré compartió cómo el cambio lo llevó a reflexionar sobre la paternidad y la importancia de acompañar, incluso en la distancia. “Aprendí que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos”, reconoció Cabré, aludiendo a la necesidad de apoyar a los hijos aunque las circunstancias sean difíciles.

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Nicolás Cabré frente a la distancia: la mudanza de Rufina a Turquía, los desafíos de una paternidad compartida y el valor de los pequeños gestos
Nicolás Cabré frente a la distancia: la mudanza de Rufina a Turquía, los desafíos de una paternidad compartida y el valor de los pequeños gestos

El actor explicó que su hija está inmersa en un proceso de adaptación a otro idioma y una cultura diferente y enfatizó que, desde su lugar, debe respaldar las decisiones de su hija: “La prioridad siempre es, fue y será Rufina”, sostuvo. Para él, la felicidad de la niña es central, aunque implique aceptar que su cotidianeidad ya no es compartida a diario.

La distancia con Rufina lleva a Cabré a repensar su rol como padre y las enseñanzas recibidas en su experiencia personal. El actor confesó que ahora entiende “muchas cosas” que sus padres nunca le dijeron mientras crecía. Esta nueva etapa, según Cabré, exige comprensión, flexibilidad y una cuota de resignación ante los cambios inevitables de la vida familiar.

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La China Suárez y Rufina Cabré, dice que aprendió sobre los hijos viviendo a miles de kilómetros
La China Suárez y Rufina Cabré, dice que aprendió sobre los hijos viviendo a miles de kilómetros

Actualmente, Rufina alterna entre Turquía y Argentina, lo que permite mantener el vínculo a pesar de la distancia. Cabré describió cómo se adaptaron a la nueva dinámica: “Hoy por hoy es mucho más fácil: va y viene, hablamos todo el día... La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace”, explicó. La adolescente debió dejar atrás a sus amigos y enfrentarse a un “mundo completamente diferente”, algo que, según el actor, requiere coraje y apertura.

La mudanza de Rufina Cabré a Turquía se produjo tras la decisión de su madre, China Suárez, de instalarse en Estambul junto a Mauro Icardi. Desde entonces, la adolescente divide su tiempo entre ambos países y mantiene una relación cercana con su padre a través de llamadas y encuentros cada vez que regresa a Argentina. La distancia física fue difícil para Cabré, pero el actor remarcó que lo más importante es el bienestar de su hija, incluso cuando eso implique aceptar que algunas situaciones ya no están bajo su control directo.

Nicolás cabré rocío pardo nico cabré
En el casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo, Rufina tuvo un rol central

Cabré se refirió a las emociones contradictorias que lo atraviesan en este proceso: “Entender que no todo es color de rosa, pero eso es parte también de la vida”, reflexionó. Admitió que su rol paterno se volvió “un poco más lejano” y que hay aspectos de la vida de Rufina sobre los cuales ya no puede influir o resolver. No obstante, el actor aseguró que esta experiencia lo ayuda a crecer y a buscar ser “mejor”, porque ese es su mayor anhelo como padre.

El vínculo entre Cabré y su hija se fortalece a través de pequeños gestos que trascienden la distancia. En uno de los viajes de Rufina a Villa Carlos Paz, la adolescente dejó un regalo muy especial en el camarín de su padre. “El regalito que me dejó Rufi en el camarín”, compartió el actor en sus redes al mostrar una serie de fotos de ambos, impresas y pegadas en el espejo de su vestuario. “La sorpresa”, como la describió Cabré, fue un recordatorio tangible de la presencia de su hija, a pesar de los kilómetros que los separan. Y la prueba de un amor al que la distancia solo hace crecer.

Nicolás mostró las tres fotos que le dejó su hija en el espejo del camarín
Nicolás mostró las tres fotos que le dejó su hija en el espejo del camarín
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