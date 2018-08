Edad: 24

Autorretrato: "Mi personalidad me llevó a estar donde estoy. El hecho de laburar para que la gente me acepte como soy, con mis virtudes y defectos, me hizo ser más popular. Soy un todo: mi carácter, mi físico, mi cabeza, y creo que ese combo me permitió tener éxito. Estoy súper agradecida a la gente que me elige".a

Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 16 de julio de 1994

Ocupación/Profesión: Modelo y conductora

Trabajos anteriores: En televisión hizo Combate, Sportia y,

actualmente, Pampita on line y Los especialistas del Show. En teatro forma parte de Magnífica. Hizo su debut en cine con Bañeros 5

Participó antes en el Bailando: Sí, en 2017

Baila con: Fernando Bertona

Instagram: @lasobrideperez

Twitter: @SolPerez

Pareja: No

Destacado: Se hizo conocida como "La Sobri de Pérez" en la señal de cable TyC Sport, dónde daba el clima, porque su tío es el periodista deportivo Fabián Pérez. Llamó la atención de todo el país y, en especial, de los productores de ShowMach a partir de sus publicaciones hot en las redes sociales.