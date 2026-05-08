España

Putin abre la puerta al diálogo con la UE por la guerra de Ucrania: Bruselas debe dar el primer paso y cuenta con el visto bueno de Zelenski

Actualmente, Rusia y Ucrania han firmado un alto el fuego para celebrar la fiesta del 9 de mayo, donde el Kremlin conmemora el papel de la Unión Soviética en el fin del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial

Guardar
Google icon
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una reunión con el director general de la corporación estatal Rostec, Serguéi Chémezov, en Moscú, Rusia, el 7 de mayo de 2026. (Reuters)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una reunión con el director general de la corporación estatal Rostec, Serguéi Chémezov, en Moscú, Rusia, el 7 de mayo de 2026. (Reuters)

La invasión rusa a territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022 ha pasado por varias fases del conflicto hasta llegar, a día de hoy, a una guerra de trincheras donde el uso de drones ha tomado el protagonismo ante los escasos avances territoriales. Desde la Unión Europea, el bloque decidió romper relaciones con el Kremlin y apoyar financieramente a Ucrania, imponiendo también sanciones económicas a Rusia y embargos de capitales en los distintos bancos ubicados en territorio europeo.

Pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intermedió, reuniéndose con Vladimir Putin, presidente de Rusia, para confeccionar entre ambos un plan que pusiera fin a la guerra, desde Ucrania no recibieron de buena manera el acuerdo, por lo que este ha quedado congelado. Actualmente, ambos Estados han firmado un alto el fuego, debido a la celebración rusa del 9 de mayo, cuando conmemoran el papel de la Unión Soviética en la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

Es en este marco de alto el fuego en el que tanto la Unión Europea como el Gobierno ruso han dado señales de un posible acercamiento diplomático para deliberar sobre del futuro de la guerra. Según adelantó este jueves Financials Times, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, declaró que “veía posibilidades” de que el bloque negocie con Putin.

Según Costa, la Unión Europea cuenta con el respaldo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para llevar a cabo estas conversaciones, que surgen tras la frustración de los líderes europeos por las negociaciones fallidas lideradas por Donald Trump.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para anunciar el cumplimiento de la promesa de un préstamo de 90.000 millones de euros.

Rusia está dispuesta a dialogar pero no dará el primer paso

Tras el anuncio de Costa, desde el Kremlin han informado este viernes que el presidente ruso está dispuesto a negociar con “todo el mundo”, incluidos los Estados europeos. El portavoz ruso, Dmitri Peskov, declaró ante los medios de comunicación que “Putin ha afirmado en repetidas ocasiones” su disponibilidad para negociar con todos los Estados del mundo.

“Estaremos dispuestos a avanzar en nuestro diálogo en la medida en que los europeos estén dispuestos a hacerlo. Sin embargo, como Putin ha declarado en repetidas ocasiones, no iniciaremos dichos contactos tras la postura adoptada por los europeos”, añadió el portavoz ruso.

Según la postura rusa, no fue su país el que “inició el cese total de las relaciones con la Unión Europea”, sino que esto fue “iniciado por Bruselas y las distintas capitales europeas”, por lo que deberá ser la UE la que de el primer paso. Además, el portavoz ha recordado que los líderes europeos han afirmado que Rusia debe ser derrotada por Ucrania y han tildado a Putin de criminal de guerra y autócrata.

Desde Rusia han tildado de “tonterías” las afirmaciones de los líderes europeos, así como la idea de que el Kremlin podría atacar algún día a un miembro de la OTAN si se le permite ganar la guerra. En este sentido, Putin ha tachado de belicistas a las potencias europeas que han apoyado a Ucrania con decenas de miles de millones de dólares en ayuda, armas e inteligencia.

Google icon

Temas Relacionados

RusiaUcraniaUnión EuropeaGuerra Rusia UcraniaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 8 mayo

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 8 mayo

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

La presidenta mexicana amenazó a los organizadores de los premios con cerrar el complejo donde se celebran si finalmente acudía la presidenta madrileña

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

Huevos tontos de atún: una receta de aprovechamiento fácil y rápida

Un plato humilde y sencillo en el que la base es el pan duro

Huevos tontos de atún: una receta de aprovechamiento fácil y rápida

El hospital Gómez Ulla prepara la llegada de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus: refuerzo de plantilla y un circuito cerrado de acceso

CCOO ha denunciado la falta de personal en el hospital militar ante la llegada de los viajeros

El hospital Gómez Ulla prepara la llegada de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus: refuerzo de plantilla y un circuito cerrado de acceso

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al exfiscal general Álvaro García Ortiz

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una sefardí a obtener la nacionalidad española tras revocar la denegación administrativa

Mueren dos agentes de la Guardia Civil al chocar unas embarcaciones del cuerpo que perseguían a una narcolancha en Huelva

ECONOMÍA

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

DEPORTES

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento

Tchouaméni como si nada: entrena con normalidad un día después del altercado con Valverde y apunta al Clásico

El Bournemouth aparta al futbolista español Alex Jiménez tras salir a la luz unos chats con una chica que asegura tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

Jódar se hace mayor en Roma: se estrena con carácter y sufre para llevarse la victoria ante Borges