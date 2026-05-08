Putin abre la puerta al diálogo con la UE por la guerra de Ucrania: Bruselas debe dar el primer paso y cuenta con el visto bueno de Zelenski

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una reunión con el director general de la corporación estatal Rostec, Serguéi Chémezov, en Moscú, Rusia, el 7 de mayo de 2026. (Reuters)

La invasión rusa a territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022 ha pasado por varias fases del conflicto hasta llegar, a día de hoy, a una guerra de trincheras donde el uso de drones ha tomado el protagonismo ante los escasos avances territoriales. Desde la Unión Europea, el bloque decidió romper relaciones con el Kremlin y apoyar financieramente a Ucrania, imponiendo también sanciones económicas a Rusia y embargos de capitales en los distintos bancos ubicados en territorio europeo.

Pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intermedió, reuniéndose con Vladimir Putin, presidente de Rusia, para confeccionar entre ambos un plan que pusiera fin a la guerra, desde Ucrania no recibieron de buena manera el acuerdo, por lo que este ha quedado congelado. Actualmente, ambos Estados han firmado un alto el fuego, debido a la celebración rusa del 9 de mayo, cuando conmemoran el papel de la Unión Soviética en la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial.

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Es en este marco de alto el fuego en el que tanto la Unión Europea como el Gobierno ruso han dado señales de un posible acercamiento diplomático para deliberar sobre del futuro de la guerra. Según adelantó este jueves Financials Times, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, declaró que “veía posibilidades” de que el bloque negocie con Putin.

Según Costa, la Unión Europea cuenta con el respaldo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para llevar a cabo estas conversaciones, que surgen tras la frustración de los líderes europeos por las negociaciones fallidas lideradas por Donald Trump.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para anunciar el cumplimiento de la promesa de un préstamo de 90.000 millones de euros.

Rusia está dispuesta a dialogar pero no dará el primer paso

Tras el anuncio de Costa, desde el Kremlin han informado este viernes que el presidente ruso está dispuesto a negociar con “todo el mundo”, incluidos los Estados europeos. El portavoz ruso, Dmitri Peskov, declaró ante los medios de comunicación que “Putin ha afirmado en repetidas ocasiones” su disponibilidad para negociar con todos los Estados del mundo.

“Estaremos dispuestos a avanzar en nuestro diálogo en la medida en que los europeos estén dispuestos a hacerlo. Sin embargo, como Putin ha declarado en repetidas ocasiones, no iniciaremos dichos contactos tras la postura adoptada por los europeos”, añadió el portavoz ruso.

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Según la postura rusa, no fue su país el que “inició el cese total de las relaciones con la Unión Europea”, sino que esto fue “iniciado por Bruselas y las distintas capitales europeas”, por lo que deberá ser la UE la que de el primer paso. Además, el portavoz ha recordado que los líderes europeos han afirmado que Rusia debe ser derrotada por Ucrania y han tildado a Putin de criminal de guerra y autócrata.

Desde Rusia han tildado de “tonterías” las afirmaciones de los líderes europeos, así como la idea de que el Kremlin podría atacar algún día a un miembro de la OTAN si se le permite ganar la guerra. En este sentido, Putin ha tachado de belicistas a las potencias europeas que han apoyado a Ucrania con decenas de miles de millones de dólares en ayuda, armas e inteligencia.

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