Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1997

Ocupación/Profesión: Actriz

Trabajos: En televisión hizo Heidi, bienvenida a casa y Kally's Mashup. En web hace Sofi Morandi: Serie Web. En teatro trabajó en Vivitos y coleando, Glee Live, in concert, El violinista en el tejado, Hairspray, Mamma Mía, el musical, Despertar de primavera, un musical diferente, Rent, viva la vie boheme, On Beat, el tributo, Chicago, el musical, Heidi, bienvenida a casa y American Idiot.

Participó antes en el Bailando: No

Baila con: Julián Serrano

Instagram: @sofimorandi

Twitter: @sofimorandiOK

Pareja: No

Particularidades: Está considerada como una personalidad

destacada en el mundo de Internet, por su gran influencia en jóvenes y adolescentes. Y los productores del Bailando esperan que las nuevas generaciones la acompañen, también, en este nuevo desafío.