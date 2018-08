Autorretrato: "Arranqué haciendo patín artístico y siempre estaba metido en todas las obras escolares; el patín artístico no era lo convencional para un chico. Me decían "marica" entre muchas otras cosas. Y a veces dolía. Y la que saltaba a defenderme era mi hermana Gisela. Siempre tuve una forma positiva de tomarme las cosas, me dolía ser objeto de burla de mis compañeros, pero tenía una buena base en mi familia. Mis viejos siempre fueron como unos distintos".

Edad:30

Nacionalidad: Argentino

Fecha de nacimiento: 26 de noviembre de 1987

Ocupación/Profesión: Bailarín

Trabajos: En teatro trabajó en el Ballet Argentino, Las Reinas del strip, El arcoíris de Rocío, Caravan, La Revista de Buenos Aires y Bailando Tango. Actualmente está desarrollando su propia compañía de Danza Contemporánea.

Participó antes en el Bailando: Sí, en 2008, 2009, 2010, 2011,

2012, 2014 y 2015 como bailarín, en 2016 como bailarín invitado en la salsa en trío y, en 2017, como participante.

Baila con: Becky Vázquez

Instagram: @gabousandivaras

Twitter: @gabousandivaras

Pareja: No

Destacado: Como bailarín, siempre hizo gala de su

personalidad a la hora de enfrentar al jurado. Pero, desde el año pasado, lo hace también como figura.