Economía

ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 3

Los distintos beneficios cuentan con cronogramas específicos y algunos suman un bono extra, según el tipo de prestación y el monto a percibir

Guardar
Google icon
Fachadas ANSES
La ANSES publicó el calendario de pagos para mayo de 2026 con fechas diferenciadas por terminación del DNI de cada beneficiario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para mayo de 2026, con fechas diferenciadas según la terminación del número de documento de cada beneficiario. Quienes tienen DNI terminado en 3 ya pueden saber con exactitud cuándo acreditará cada prestación en su cuenta bancaria, sin necesidad de realizar gestiones adicionales ante el organismo.

Los haberes de este mes se actualizaron con un aumento del 3,38% por aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El ajuste rige para todas las prestaciones del sistema previsional y de la seguridad social, desde jubilaciones hasta asignaciones familiares. A ese incremento se suma, para los perceptores de haberes mínimos, un bono extraordinario de $70.000 que ANSES mantiene como refuerzo al ingreso de los sectores más vulnerables.

PUBLICIDAD

Cada prestación tiene su propio cronograma, por lo que un mismo titular puede recibir distintos beneficios en fechas diferentes dentro del mismo mes. A continuación se detallan las fechas de acreditación y los montos vigentes para cada tipo de beneficio.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 3 cobrarán el 14 de mayo. El haber mensual actualizado asciende a $393.174,10, al que se suma el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por ANSES, lo que eleva el total a percibir a $463.174,10. El depósito se acredita de forma automática en la cuenta bancaria del beneficiario en la fecha estipulada.

PUBLICIDAD

Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo

Para quienes perciben una jubilación o pensión que supera el haber mínimo, la fecha de cobro es el 26 de mayo. El monto actualizado para este segmento es de $2.645.689,40. Este grupo no accede al bono extraordinario de $70.000, dado que el refuerzo está reservado exclusivamente para quienes cobran el mínimo o un importe inferior a la suma del mínimo más el bono.

Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.
El haber mínimo para jubilados y pensionados con DNI terminado en 3 asciende a $393.174,10, con un bono adicional de $70.000 otorgado por ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI terminado en 3 podrán retirar sus haberes el 14 de mayo. El monto fijado para este mes es de $314.539,28, al que se incorpora el bono extraordinario de $70.000, con lo que el total a cobrar llega a $384.539,28. La actualización del beneficio responde, al igual que el resto de las prestaciones, a la variación inflacionaria registrada en el período de referencia. FECHA

Pensiones no contributivas (PNC)

Quienes perciben una pensión no contributiva (PNC) y tienen DNI terminado en 3 cobrarán el 12 de mayo. El haber mensual correspondiente es de $275.221,87. Con la adición del bono extraordinario de $70.000, el monto total a percibir asciende a $345.221,87. El abono se acredita en la fecha indicada sin necesidad de trámites adicionales por parte del titular.

Pensión Madre de 7 Hijos

Las titulares de la Pensión Madre de 7 Hijos con DNI terminado en 3 recibirán su pago el 14 de mayo. El importe de esta pensión se equipara al de la jubilación mínima: $393.174,10. Sumado el bono extraordinario de $70.000, el total a cobrar es de $463.174,10.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 3 recibirán su pago el 14 de mayo. El monto actualizado para este mes es de $141.285,31 por cada hijo a cargo. La prestación se acredita de forma directa en la cuenta del titular según el cronograma oficial de ANSES.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo, ambas de $141.285,31 por hijo, se acreditan el 14 de mayo para DNI terminado en 3

AUH por Discapacidad

Las familias que perciben la AUH por Discapacidad y tienen DNI terminado en 3 acceden al cobro el 14 de mayo. El monto asignado para mayo de 2026 es de $460.044,10, valor que refleja la actualización correspondiente al período y se deposita automáticamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3 cobrarán el 14 de mayo. El monto actualizado es de $141.286 por cada hijo, en línea con el valor fijado para la AUH en el mismo período.

Asignación por Embarazo

Quienes perciben la Asignación por Embarazo y tienen DNI terminado en 3 recibirán el pago el 14 de mayo. El importe depende del salario de la trabajadora y los topes vigentes, con actualización automática por inflación.

Asignación por Prenatal

Las titulares de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 3 podrán cobrar el 14 de mayo. El importe varía según el rango salarial del grupo familiar y la zona geográfica de residencia, por lo que los montos exactos deben consultarse a través de la plataforma Mi ANSES.

Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad con en cobrar en cualquier momento del período comprendido entre 13 de mayo y el 10 de junio. El importe depende del salario de la trabajadora y los topes vigentes, con actualización automática por inflación.

Primer plano de una mujer embarazada sentada en una mesa de madera, escribiendo en un cuaderno abierto con documentos de ANSES a su alrededor.
Las asignaciones especiales como por Embarazo, Prenatal y Maternidad se pagan a titulares con DNI terminado en 3 entre el 13 de mayo y el 10 de junio, con montos definidos según salario y zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones de Pago Único (nacimiento, matrimonio, adopción)

Quienes tengan derecho a las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, matrimonio o adopción— y DNI terminado en 3 disponen de un período de cobro que va del 12 de mayo o el 22 de Mayo, según el tramo correspondiente, al 10 de junio. Los montos difieren según la prestación: $82.353 por nacimiento, $123.307 por matrimonio y $492.366 por adopción.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 3 tienen disponible su pago entre el 11 de mayo y el 10 de junio. El monto varía según el tipo de asignación y la situación familiar de cada beneficiario; para conocer el importe exacto, ingresar a Mi ANSES.

Prestación por Desempleo

Los perceptores de la Prestación por Desempleo cobrarán el 26 de mayo. El monto de la prestación se determina en función de los aportes realizados durante la relación laboral previa y la cantidad de cargas de familia.

Google icon

Temas Relacionados

AnsesCalendario 2026JubiladosJubilacionesAUHAsignación Universal por HijoPlanes socialesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mercedes-Benz inauguró en Zárate su nueva planta de camiones y buses tras una inversión de USD 110 millones

Del evento, participaron directivos internacionales de la marca, además de Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli. Cuál es la apuesta de la empresa en la Argentina, en un contexto de apertura económica

Mercedes-Benz inauguró en Zárate su nueva planta de camiones y buses tras una inversión de USD 110 millones

La señal de Milei: el misterioso video del “RIGI” que anticipa el nuevo régimen para grandes inversiones

Un contenido audiovisual difundido en plataformas digitales refuerza la expectativa sobre el nuevo esquema estatal orientado a atraer grandes capitales

La señal de Milei: el misterioso video del “RIGI” que anticipa el nuevo régimen para grandes inversiones

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 8 de mayo

La divisa de EEUU es ofrecida a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central compró USD 35 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 8 de mayo

Estados Unidos generó 115.000 puestos de trabajo en abril y la tasa de desempleo se mantiene en 4,3%

Los aumentos se concentraron principalmente en los sectores de salud, transporte y almacenamiento, y comercio minorista

Estados Unidos generó 115.000 puestos de trabajo en abril y la tasa de desempleo se mantiene en 4,3%

Por la crisis en Irán, China aumentará otra vez los precios de la gasolina y el diésel a partir de este sábado

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma confirmó que la tonelada de gasolina subirá 320 yuanes (aproximadamente 47 dólares), y la de diésel aumentará a 310 yuanes

Por la crisis en Irán, China aumentará otra vez los precios de la gasolina y el diésel a partir de este sábado

DEPORTES

“Policía de las celebraciones”: una leyenda del Arsenal cruzó a Wayne Rooney por sus dichos sobre los festejos

“Policía de las celebraciones”: una leyenda del Arsenal cruzó a Wayne Rooney por sus dichos sobre los festejos

Los equipos de la Fórmula 1 apuestan por la Inteligencia Artificial: cómo la implementan en la competencia

Thierry Henry y Jamie Carragher anticiparon que el Arsenal ganará la Premier League

“Pienso anotar goles”: Christian Pulisic responde a las críticas y defiende su ambición antes del Mundial 2026

Escándalo en la Premier League: un futbolista fue apartado del plantel por supuestos chats con una menor de edad

TELESHOW

Mirtha Legrand será homenajeada por la corona española: recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica

Mirtha Legrand será homenajeada por la corona española: recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica

Es cocinero, se animó a vencer sus temores y emocionó a la Mona Jiménez con su gesto

María Belén Ludueña compartió las fotos más tiernas junto a Vito y Jorge Macri y reveló a quién se parece el bebé

Ailín, la hermana de María Becerra, se lanza como cantante: “La vas a romper”

La pregunta de Darío Barassi que incomodó a una participante de Ahora Caigo: “Me quiero ir”

INFOBAE AMÉRICA

La llegada de un Super Niño preocupa a la región por una posible alteración climática

La llegada de un Super Niño preocupa a la región por una posible alteración climática

El embarazo infantil persiste en Guatemala durante 2026, según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva

Proponen en Uruguay habilitar la sepultura conjunta de mascotas con sus dueños

Paraguay y Taiwán firmaron acuerdos de cooperación en justicia, ciberseguridad y tecnología

Tres soldados israelíes resultaron heridos por ataques con drones del grupo terrorista Hezbollah: uno está grave