Autorretrato: "Lo de subir videos fue como una corazonada.Fue algo medio mágico. A los A mí me vino bien hacerme conocido porque no levantaba ni sospechas. Estar más conectado no significa que me aísle. Muchas veces me quieren contactar chicos, más que chicas. Una vez me quedé hablando con un fake que era de México, quería cumplir 18 y viajar para visitarla… Menos mal que no fui, porque no era una chica".

Edad: 25

Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1993

Ocupación/Profesión: Youtuber, actor y cantante

Trabajos: En televisión hizo Presentes, Aliados, Quiero vivir a tu lado y Golpe al corazón. Debutó en cine con la película Perdida. En YouTube tiene su propio canal, JulianSerrano7. Y como cantante grabó el álbum JOTA ESSE.

Participó antes en el Bailando: No

Baila con: Sofía Morandi

Instagram: @julianserrano01

Twitter: @JulianSerrano01

Pareja: Malena Narvay

Destacado: Popular entre los más jóvenes por sus videos, se hizo famoso entre la gente más grande a raíz de su comentada separación de Oriana Sabatini, la hija de Catherine Fulop.