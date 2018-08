Autorretrato: "Soy una luchadora. La clave está en vencer nuestros propios miedos y aventurarnos a la vida. Con errores y aciertos, pero nunca abandonando el camino. Nadie dice que sea fácil ni rápido. Lo que cuesta vale y no hay nada más gratificante que lo que nos ganamos por mérito propio. A base de esfuerzo y trabajo siempre podemos lograr lo que nos proponemos … Aguanten los que hacemos lo que amamos y tratamos de superarnos día a día".

Edad:33

Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1984

Ocupación/Profesión: Bailarina

Trabajos: En teatro hizo Escandalosas, Segunda Vuelta, Plumas en la noche y Magnífica. En televisión fue "Chica ShowMatch 2014" y participó de Sin Codificar.

Participó antes en el Bailando: No

Baila con: Gabo Usandivaras

Instagram: @beckyvazquez9

Twitter: @VazquezBeckyOk

Pareja: No

Destacado: El último verano fue señalada como la tercera en discordia entre Fede Bal y Laurita Fernández, actual Jurado del Bailando, con la que deberá vérselas en la pista.