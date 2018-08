Autorretrato: "Creerte que sos genial te baja el techo. Cuando me di cuenta de que mis egos restaban, los empecé a trabajar. Y con el galán me tuve que amigar a las piñas. Al principio lo sentía como algo malo, pero advertí que, si vende, galán será. Tengo conciencia de lo que soy y lo que valoro es lo de adentro. Además, en mi adolescencia no era ningún galán y tampoco me llevaba a la más linda de la clase".

Edad: 35

Nacionalidad: Argentino

Fecha de nacimiento: 22 de mayo de 1983

Ocupación/Profesión: Actor y modelo

Trabajos: En televisión, participó de Enséñame a vivir, Hombre al agua, Graduados, Sos mi hombre, Dulce amor, Señales, Viudas e hijos del Rock and Roll, Historia de un clan, Educando a Nina, Quiero vivir a tu lado, Las estrellas, La tribuna de Guido, Rizhoma Hotel y, actualmente, Mi hermano en un clon. Tuvo apariciones en cine en Casi leyendas y Chic & Chambray. Y en teatro trabajó en Fuerzabruta, La madre que los parió, Del amor, de la vida y de nuestra suerte y Rapunzel.

Participó antes en el Bailando: No

Baila con: Camila Mendes Ribeiro

Instagram: @alfonsobenja

Twitter: @alfonsobjamin

Pareja: Sí, una modelo de la que prefiere reservar la identidad.

Destacado: Marcelo Tinelli lo mostró en su programa cuando se lo relacionaba con Cande Ruggeri, pero él dijo que nunca tuvo una relación seria con la hija de Oscar.