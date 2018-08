Autorretrato: "Disfruto del cariño de la gente, pero me incomoda cuando queda expuesta mi vida privada. De la farándula siempre admiré a Moria Casán, por su capacidad de mantenerse vigente, por vivir su vida abiertamente y por su lengua karateca. No me banco "la gente mala leche" del ambiente, que hay mucha".

Edad:29

Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1988

Ocupación/Profesión: Bailarina y panelista

Trabajos: En televisión hizo Gran Hermano Famosos, Play TV,

Patinando por un sueño, La mesa está lista, Confrontados y, en la actualidad, Involucrados. En teatro trabajó en Más loca que una vaca, El champagne las pone mimosas, El referí Cornud, Hasta las lolas, Excitante, Stravaganza y Mahatma.

Participó antes en el Bailando: Sí, en 2007 como suplente y en

2011 y 2015 como participante oficial. En 2016 y 2017 volvió como invitada a la salsa de a tres.

Baila con: Gonzalo Gerber

Instagram: @cinthia_fernandez_

Twitter: @cinthifernandez

Pareja: Martín Baclini

Particularidades: En medio de su controvertido divorcio con Matías de Federico, padre de sus hijas, las gemelas Charis y Bella (4) y Francesca (3), la bailarina vuelve a la pista en las que sus tres niñas se lucieron tanto o más que ella.