Autorretrato:"En la Argentina hay mucho mambo con el tema del cuerpo. A mí me sirvió mucho ir a vivir a Nueva Zelanda con amigas, andábamos todo el día en topless y pesaba veinte kilos más. Yo no tengo mambo con mi cuerpo, y es cierto que ahora entreno y me cuido más, pero los argentinos son muy complicados con los kilitos de más."

Edad: 31

Fecha de nacimiento: 24 de mayo de 1987

Ocupación/Profesión: Actriz y cantante

Trabajos: En televisión hizo Gasoleros, Calientes, El sodero de mi vida, Son Amores, Los Roldán, Sos mi vida, Por amor a vos, Casi Angeles, Los Unicos, Sos mi hombre, Esperanza mía, Educando a Nina y Quiero vivir a tu lado. En cine participó de El Faro, Hipersomnia y El Potro. En teatro participó de Taxi 2, Casi Angeles, Los Unicos y Esperanza mía el musical. Y, como cantante, editó el álbum La Tonta.

Participó antes en el Bailando: Sí, en 2011 como titular, en 2015 como reemplazo y, en 2016 y 2017, como invitada en el Cha, cha, cha y la Salsa de a tres

Baila con: Mauro Caiazza

Instagram: @baronjimena

Twitter: @baronjimena

Pareja: Rodrigo Romero

Destacado: Despúes de separarse de Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison, se liberó y se convirtió en un emblema del feminismo y la lucha por los derechos de la mujer entre las adolescentes.