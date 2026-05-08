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Los Pumitas confirmaron equipo y apuestan a la hazaña ante Australia para soñar con el título del Rugby Championship M20

El seleccionado argentino juvenil enfrentará a los oceánicos con tres modificaciones en la formación titular y la obligación de sumar punto bonus ofensivo para mantener chances de ser campeón

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Los Pumitas y Sudáfrica M20 del Rugby Championship
Los Pumitas realizarán tres cambios en el XV inicial para enfrentar a Australia en la última fecha del Rugby Championship M20 (Photo by Michael Sheehan/Gaspafotos/Prensa UAR)

El seleccionado argentino juvenil de rugby definió los últimos detalles de su formación para enfrentar a Australia en el cierre del Rugby Championship M20, luego de alcanzar un triunfo histórico ante Nueva Zelanda. El partido se disputará este sábado desde las 8:50 (hora argentina) y será transmitido por ESPN 2 y Disney+ Plan Premium.

El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda realizará tres cambios respecto de la alineación que superó a los All Blacks M20. Benjamín Farias Cerioni ingresará como pilar izquierdo en lugar de Fabrizio Cebron, el capitán Tomás Dande volverá a la titularidad desplazando a Franco Marizza, y Benjamín Ledesma Arocena ocupará el puesto de wing por Bautista Quiroga Miguens.

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Los Pumitas y Sudáfrica M20 del Rugby Championship
Argentina buscará sumar punto bonus ofensivo ante Australia para mantenerse en la pelea por el título (Photo by Michael Sheehan/Gaspafotos/Prensa UAR)

La formación inicial se completa con Manuel Cuneo Camargo, Bautista Salinas Mallea, Joaquín Pascual Viale, Bautista Benavides, Jerónimo Sorondo, Federico Torre, Juan Preumayr, Federico Serpa, Luciano Avaca, Benjamín Ordiz, Pedro Coll y Simón Pfister.

Entre los suplentes estarán Nicolás Cambiasso, Fabrizio Cebron, Federico Narváez, Toribio Latorre, Franco Marizza, Ignacio Zabella, Ramón Fernández y Manuel Giannantonio.

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El desafío de Los Pumitas no se limita al resultado ante Australia. El seleccionado argentino necesita superar a los australianos con punto bonus ofensivo, es decir, ganar el partido y apoyar al menos cuatro tries. Esta condición es indispensable para sumar en la tabla y mantener posibilidades de alcanzar el título del torneo juvenil más importante del hemisferio sur.

Los Pumitas y Sudáfrica M20 del Rugby Championship
El staff técnico argentino apuesta a la rotación del plantel para sostener la intensidad en el cierre del torneo (Photo by Michael Sheehan/Gaspafotos/Prensa UAR)

Los Pumitas no dependen solo de sí mismo para consagrarse campeón. La definición también está atada al encuentro entre Sudáfrica y Nueva Zelanda. Para que el trofeo quede en manos argentinas, los All Blacks M20 deben vencer a los Junior Springboks, y al mismo tiempo, el conjunto sudafricano no debe sumar punto bonus ofensivo (cuatro tries o más) ni defensivo (derrota por siete puntos o menos). Si se cumplen estos resultados, se producirá un triple empate en la cima de la tabla entre Argentina, Sudáfrica y Nueva Zelanda, todos con diez unidades. Las chances son pocas porque el equipo africano ha demostrado gran nivel a lo largo del torneo, pero la oportunidad de levantar el trofeo existe.

En este escenario, el reglamento establece que el primer criterio de desempate es la cantidad de victorias, seguido por los resultados entre los equipos igualados y luego la diferencia de puntos a favor y en contra. Actualmente, Los Pumitas tienen una diferencia de -19, mientras que Nueva Zelanda acumula -3 y Sudáfrica suma +65. Por eso, el conjunto argentino debe buscar una diferencia amplia frente a Australia para mejorar su saldo y posicionarse mejor ante una eventual definición por puntos.

Los Pumitas y Sudáfrica M20 del Rugby Championship
El capitán Tomás Dande regresa a la titularidad en un partido clave para las aspiraciones argentinas. (Photo by Michael Sheehan/Gaspafotos/Prensa UAR)

El torneo, que reúne a las potencias juveniles del hemisferio sur, se disputa bajo el formato de todos contra todos. La victoria argentina ante Nueva Zelanda significó “una hazaña que no tiene antecedentes” y que el cuerpo técnico apuesta a la rotación para sostener el rendimiento físico y táctico en el cierre de la competencia aspirando a llegar de la mejor manera al Mundial Juvenil que se disputará en Georgia.

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