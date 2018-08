Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 7 de abril de 1982

Ocupación/Profesión: Actriz y modelo

Trabajos: En televisión participó de Súper M, Resistiré, Rebelde Way, No hay dos sin tres, Juanita, la soltera, Sin de Fierro, Por amor a vos, Dromo, Todos contra Juan 2, Contra las cuerdas, Maltratadas, Graduados, Vecinos en guerra, Milagros en campaña, Conflictos modernos, Educando a Nina y Fanny la Fan. En teatro hizo Alicia en el país de las maravillas, Quédate a desayunar y Ceremonia secreta. Y tuvo un paso por el cine con Stephanie.

Participó antes en el Bailando: Sí, en 2007

Baila con: Nicolás Villalva

Instagram: @soledadfandino

Twitter: @SoledadFandino

Pareja: No

Particularidades: Después de separarse del cantante René Pérez, padre de su hijo Milo, la actriz regresó a la Argentina y ya se la relacionó sentimentalmente con varios famosos.