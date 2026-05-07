Judiciales

Caso Adorni: así quedó la casa del country luego de las refacciones que costaron USD 245.000

Las fotos y documentos presentados en la causa muestran que el jefe de Gabinete renovó completamente la propiedad, además de agregarle algunos lujos como una cascada para la pileta y una parrilla de más de 13.800 dólares. Hasta ahora no se habían conocido imágenes de la obra terminada

Guardar
Google icon
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó 245.000 dólares por la renovación integral de su casa de fin de semana
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó 245.000 dólares por la renovación integral de su casa de fin de semana

En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, se conocieron las primeras imágenes de cómo quedó la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, luego de las refacciones que costaron 245.000 dólares.

Infobae accedió en exclusiva a una serie de fotos tomadas antes, durante y después de la remodelación que comenzó en octubre de 2024 y se extendió hasta julio de 2025, cuando Adorni era apenas vocero presidencial. Hasta ahora se habían conocido registros del proceso de la obra -que estuvo a cargo del contratista que declaró como testigo en Comodoro Py, Matías Tabar-, pero no el resultado final.

PUBLICIDAD

Las imágenes de la reforma evidencian lo mismo que los papeles que presentó el constructor ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo: la casa se hizo prácticamente a nuevo.

Casa Manuel Adorni en el country Indio Cua
Una vista de la casa de Indio Cuá, desde el patio trasero. Todo lo que se ve fue renovado: desde el césped hasta los muebles, la galería, aberturas y estructura del hogar

Según declaró Tabar bajo juramento, en una primera etapa el ministro coordinador le había encargado la remodelación de la entrada y el garage, tirar abajo la galería del patio trasero y construir una nueva -como se puede ver en la comparación de las imágenes-, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini o similar, cambio de puertas, revestimiento y mejoras en escalera, una nueva parrilla, renovación de la cocina —mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

PUBLICIDAD

La pileta, además, se climatizó y fue rellenada para hacerla menos profunda, y para esto se usó revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. También se le agregó una cascada en uno de sus laterales, por lo que el entonces vocero pagó 3.500 dólares.

El contratista Tabar presentó detalladamente cuánto le salió cada elemento que compró para modernizar la propiedad, y también aportó un listado segmentado de lo que le cobró a Adorni.

Por la parrilla, por ejemplo, el jefe de Gabinete pagó 13.800 dólares, entre materia prima y mano de obra. También desembolsó otros 2.000 por un horno que estaría instalado en la galería.

Casa Manuel Adorni en el country Indio Cua
Así quedó la parrila terminada, junto con lo que sería un horno Tromen

También hay registrados cinco pedidos de carpintería: uno del 14 de diciembre por 8.000 dólares, otro del 20 de diciembre por 6.400 dólares, otro del 3 de abril por 19.000 dólares, un cuarto el 26 de junio por 7.500 y el último el 1 de julio por 3.300 dólares.

Tabar explicó en Comodoro Py que, a medida que pasaban los meses, Adorni y su esposa Bettina Angeletti le pidieron agregar “refacciones extra” que se fueron “mezclando” con el presupuesto original. El funcionario le delegó al contratista la coordinación con proveedores de todos los rubros, por lo que pasó a ser un administrador general de la obra: pedía presupuestos, se los transmitía a Adorni, recibía el dinero en efectivo y luego pagaba las compras.

Casa Manuel Adorni en el country Indio Cua
Así estaba la casa de Manuel Adorni durante las refacciones, antes de que se tire abajo la galería para construir una nueva

Siempre en negro y en efectivo, Manuel Adorni le entregó al contratista 55.000 dólares a fines de 2024 y el resto de los 245.000 lo pagó al año siguiente, en cuotas de distintos montos: 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones. Según el testigo, Adorni se puso al día poco después, siempre con la misma modalidad de pago.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer Infobae a partir de los datos que se desprenden de la causa judicial, el jefe de Gabinete gastó en dos años al menos 365.000 dólares, solamente en el segmento de las propiedades.

En paralelo, tiene deudas inmobiliarias por 335.000 dólares. Debe pagar 270.000 antes de noviembre de este año.

Precisamente, la investigación del fiscal Pollicita apunta a saber si el jefe de Gabinete puede justificar el crecimiento de su nivel de vida con sus ingresos y ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción.

Según dejaron trascender fuentes allegadas a Adorni, el jefe de Gabinete presentaría su declaración jurada correspondiente al ciclo 2025 en los próximos 30 días.

Google icon

Temas Relacionados

Manuel AdorniEnriquecimiento ilícitoMatias TabarÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Causa Seguros: confirmaron el procesamiento del administrador de la Quinta de Olivos

Daniel Rodríguez, quien tuvo ese cargo durante el gobierno de Alberto Fernández, habría tenido un “involucramiento activo” en la trama, según la Cámara Federal porteña

Causa Seguros: confirmaron el procesamiento del administrador de la Quinta de Olivos

Habilitaron al Gobierno a acudir a la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento Universitario

La Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario que presentó el Ejecutivo contra la cautelar que ordenó aplicar la norma votada por el Congreso

Habilitaron al Gobierno a acudir a la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento Universitario

Caso Seguros: la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Alberto Fernández

El ex presidente quedó con falta de mérito y sigue bajo investigación. Sin embargo, por mayoría se rechazaron planteos de otros procesados que buscaban ser beneficiados también por esa decisión

Caso Seguros: la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Alberto Fernández

Avanza en el Consejo de la Magistratura el primer Código de Ética para jueces federales

La Comisión de Reglamentación aprobó por unanimidad un proyecto que fija principios sobre independencia, imparcialidad, regalos, reuniones privadas con litigantes y lenguaje claro. Ahora deberá ser ratificado por el plenario del organismo

Avanza en el Consejo de la Magistratura el primer Código de Ética para jueces federales

La Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para definir la validez de la reforma laboral

El máximo tribunal consideró que no están dados los requisitos para entender en el caso judicial antes de que se expidan las instancias inferiores

La Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para definir la validez de la reforma laboral

DEPORTES

La gestión de último momento para evitar que Nicolás Otamendi se pierda el debut en el Mundial con la selección argentina

La gestión de último momento para evitar que Nicolás Otamendi se pierda el debut en el Mundial con la selección argentina

Contenedores, cero emisiones y sostenibilidad: cuáles son los 6 estadios más sustentables del mundo

River Plate visitará a Carabobo con el objetivo de mantener el liderazgo de su grupo en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Solana Sierra logró otro triunfo aplastante en Roma e irá por la hazaña frente a Coco Gauff

El divertido mensaje de Djokovic a Del Potro antes de su regreso a la actividad en Roma

TELESHOW

Cazzu se presentó en el Madison Square Garden, donde agotó las entradas en 24 horas: "¿Cuándo hubiera imaginado decir 'buenas noches, New York?'"

Cazzu se presentó en el Madison Square Garden, donde agotó las entradas en 24 horas: "¿Cuándo hubiera imaginado decir 'buenas noches, New York?'"

Felipe Pettinato habló de su presente tras una nueva acusación: “Estoy limpio hace mucho tiempo”

La insólita respuesta de Gladys Florimonte en Pasapalabra que desató las risas en el estudio

Mirtha Legrand vuelve a la televisión después de 3 semanas: quiénes serán los invitados

Fernando Marín y la reinvención de la publicidad en Argentina: anécdotas de campañas que hicieron historia

INFOBAE AMÉRICA

La gran noche del cine italiano tuvo una gran ganadora y varias protestas contra el retiro de financiación pública

La gran noche del cine italiano tuvo una gran ganadora y varias protestas contra el retiro de financiación pública

Irán acusó a Emiratos Árabes Unidos de atacar una isla y una base de la fuerza aérea de Teherán en el estrecho de Ormuz

Daniel Noboa nombró un nuevo ministro de Energía en medio de alertas por el déficit eléctrico

CADE Universitario 2026: Delegación de 12 campus debate el futuro del país durante encuentro en Chorrillos

Estados Unidos amplió las sanciones contra Cuba y apuntó al corazón financiero de la dictadura