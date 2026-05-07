Caso Adorni: así quedó la casa del country luego de las refacciones que costaron USD 245.000

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó 245.000 dólares por la renovación integral de su casa de fin de semana

En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, se conocieron las primeras imágenes de cómo quedó la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, luego de las refacciones que costaron 245.000 dólares.

Infobae accedió en exclusiva a una serie de fotos tomadas antes, durante y después de la remodelación que comenzó en octubre de 2024 y se extendió hasta julio de 2025, cuando Adorni era apenas vocero presidencial. Hasta ahora se habían conocido registros del proceso de la obra -que estuvo a cargo del contratista que declaró como testigo en Comodoro Py, Matías Tabar-, pero no el resultado final.

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Las imágenes de la reforma evidencian lo mismo que los papeles que presentó el constructor ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo: la casa se hizo prácticamente a nuevo.

Una vista de la casa de Indio Cuá, desde el patio trasero. Todo lo que se ve fue renovado: desde el césped hasta los muebles, la galería, aberturas y estructura del hogar

Según declaró Tabar bajo juramento, en una primera etapa el ministro coordinador le había encargado la remodelación de la entrada y el garage, tirar abajo la galería del patio trasero y construir una nueva -como se puede ver en la comparación de las imágenes-, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini o similar, cambio de puertas, revestimiento y mejoras en escalera, una nueva parrilla, renovación de la cocina —mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

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La pileta, además, se climatizó y fue rellenada para hacerla menos profunda, y para esto se usó revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. También se le agregó una cascada en uno de sus laterales, por lo que el entonces vocero pagó 3.500 dólares.

El contratista Tabar presentó detalladamente cuánto le salió cada elemento que compró para modernizar la propiedad, y también aportó un listado segmentado de lo que le cobró a Adorni.

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Por la parrilla, por ejemplo, el jefe de Gabinete pagó 13.800 dólares, entre materia prima y mano de obra. También desembolsó otros 2.000 por un horno que estaría instalado en la galería.

Así quedó la parrila terminada, junto con lo que sería un horno Tromen

También hay registrados cinco pedidos de carpintería: uno del 14 de diciembre por 8.000 dólares, otro del 20 de diciembre por 6.400 dólares, otro del 3 de abril por 19.000 dólares, un cuarto el 26 de junio por 7.500 y el último el 1 de julio por 3.300 dólares.

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Tabar explicó en Comodoro Py que, a medida que pasaban los meses, Adorni y su esposa Bettina Angeletti le pidieron agregar “refacciones extra” que se fueron “mezclando” con el presupuesto original. El funcionario le delegó al contratista la coordinación con proveedores de todos los rubros, por lo que pasó a ser un administrador general de la obra: pedía presupuestos, se los transmitía a Adorni, recibía el dinero en efectivo y luego pagaba las compras.

Así estaba la casa de Manuel Adorni durante las refacciones, antes de que se tire abajo la galería para construir una nueva

Siempre en negro y en efectivo, Manuel Adorni le entregó al contratista 55.000 dólares a fines de 2024 y el resto de los 245.000 lo pagó al año siguiente, en cuotas de distintos montos: 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones. Según el testigo, Adorni se puso al día poco después, siempre con la misma modalidad de pago.

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De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer Infobae a partir de los datos que se desprenden de la causa judicial, el jefe de Gabinete gastó en dos años al menos 365.000 dólares, solamente en el segmento de las propiedades.

En paralelo, tiene deudas inmobiliarias por 335.000 dólares. Debe pagar 270.000 antes de noviembre de este año.

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Precisamente, la investigación del fiscal Pollicita apunta a saber si el jefe de Gabinete puede justificar el crecimiento de su nivel de vida con sus ingresos y ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción.

Según dejaron trascender fuentes allegadas a Adorni, el jefe de Gabinete presentaría su declaración jurada correspondiente al ciclo 2025 en los próximos 30 días.

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