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María Belén Ludueña compartió las fotos más tiernas junto a Vito y Jorge Macri y reveló a quién se parece el bebé

La conductora celebró la primera semana del hijo que tuvo con el jefe de Gabinete y dio su veredicto sobre una de las preguntas típicas de cualquier nacimiento

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La tierna foto de María Belén Ludueña con Vito, su hijo con Jorge Macri
Hace una semana nació Vito, el primer hijo de Belén Ludueña y Jorge Macri

La primera semana de vida de Vito trajo consigo una ola de emociones en la familia de María Belén Ludueña y Jorge Macri. A través de un mensaje publicado en sus redes, la periodista abrió una ventana íntima a su nueva rutina como madre primeriza, combinando ternura, asombro y un sentimiento de gratitud que atraviesa cada palabra. En su posteo, Ludueña celebró el paso de estos primeros días junto a su hijo y compartió una de las preguntas más frecuentes en toda familia: ¿a quién se parece el recién nacido?

“Feliz semana, Vito. Te amamos, bebé. Llegaste para alegrar aún más a nuestra familia”, comenzó Ludueña, acompañando sus palabras con imágenes del recién nacido con un look acorde a las temperaturas cada vez más frías en Buenos Aires. Todavía envuelta en la vorágine de las primeras horas de maternidad, la periodista reconoció la magnitud del amor que despierta un hijo. Describió la experiencia como incomparable y destacó la transformación interna que genera convertirse en madre. En su relato, dejó una promesa: mejorar cada día para estar a la altura del desafío de la maternidad, buscando convertirse en la madre que su hijo merece.

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Belen Ludueña y su hijo Vito
El posteo de Belén Ludueña sobre la primera semana de Vito

El agradecimiento ocupó un lugar central en su mensaje. Ludueña expresó su devoción y se mostró eternamente agradecida a la Virgen, a quien atribuyó la posibilidad de haber traído a Vito al mundo. Este componente espiritual se reflejó en el tono cálido de su publicación, que incluyó gestos y símbolos de fe. La frase final del posteo fue la que terminó de captar la atención de sus seguidores: “Sos igualito a tu papá”. Así, Ludueña sacó a la luz la pregunta habitual sobre los parecidos en los recién nacidos y expuso su veredicto.

Y para prueba, las imágenes: allí aparece Vito en brazos de sus padres y también se lo ve preparado para su primera salida al pediatra. La combinación entre emoción, rutina diaria y la observación sobre el parecido familiar fue celebrada en los comentarios por amigos y seguidores, que compartieron mensajes de cariño y buenos deseos para el pequeño.

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Belen Ludueña y su hijo Vito
"Es igualito al papá": la sentencia de Belén Ludueña sobre su hijo Vito

En los días previos, la familia vivió otros momentos significativos que enmarcan la llegada de Vito. El nacimiento fue anunciado con alegría, y tanto Ludueña como Macri compartieron desde el primer momento la noticia en sus redes sociales. Los mensajes estuvieron impregnados de orgullo y ternura, y los padres no ocultaron la felicidad por la llegada del primer hijo en común.

Uno de los momentos más esperados se produjo cuando Vito recibió el alta médica y la familia pudo regresar a su hogar. Las imágenes que trascendieron muestran a Ludueña y Macri en la puerta de la clínica, con gestos de emoción y sonrisas que transmiten la intensidad del momento. El traslado a casa inauguró una nueva etapa para la pareja, marcada por la adaptación a la rutina con un recién nacido y la construcción de recuerdos en el ámbito familiar.

Belen Ludueña y su hijo Vito
Listo para el invierno: el look de Vito Macri acorde a los primeros fríos

Durante los primeros días en casa, Ludueña compartió detalles de la intimidad familiar. Las publicaciones muestran escenas sencillas: el bebé en brazos de sus padres, momentos de descanso y miradas que transmiten la sorpresa y la admiración por cada pequeño avance de Vito.

La celebración de la primera semana de Vito sintetizó varios planos: el amor de madre, la gratitud espiritual, la adaptación familiar y la inevitable comparación de rasgos. En cada línea y en cada imagen, Ludueña dejó en claro que el parecido físico de su hijo con Jorge Macri ya es tema de conversación asegurado en el entorno familiar.

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