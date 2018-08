Autorretrato: "En mi vida todo me costó mucho y agradezco haberla luchado tanto, porque creo que cuando uno llega, tiene un sabor totalmente diferente que si hubiera caído del cielo. En algún momento me dijeron que no servía para esto y que me dedicara a otra cosa. También hubo otros rechazos mucho más duros en los que llegaron a decirme que no me aceptaban porque era fea. A la distancia, creo que todas esas cosas me ayudaron para crecer"

Edad:24

Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 11 de junio de 1994

Ocupación/Profesión: Actriz y conductora

Trabajos: En televisión hizo Combate, Simona, Tenemos Wifi, La Tribuna de Guido y, actualmente, Mi hermano es un clon. En teatro formó parte de Abracadabra

Participó del Bailando: Sí, en 2016 y 2017, consagrándose

campeona en las dos temporadas.

Baila con: Facundo Mazzei

Instagram: @florvigna

Twitter: @flor_vigna

Pareja: Nicolás Occhiato

Particularidades: Como líder del equipo Rojo de Combate, logró ganar un fandom que la convierte #TT en cada una de sus presentaciones televisivas. Su mayor enfrentamiento fue con Mica Viciconte.