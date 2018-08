Autorretrato:"A mí siempre me gustó la música, porque mi padre trabajó toda la vida en compañías discográficas. La música tropical me empezó a gustar a partir de que la empecé a conocer, me empecé a divertir y la empecé a sentir más propia. Hay gente que siempre me quiere tirar por ese lado cuando me quieren atacar, hay golpes que siempre son los mismos golpes bajos. No me tocan en lo más mínimo, porque no los considero de verdad".

Edad: 43

Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 21 de noviembre de 1975

Ocupación/Profesión: Conductora

Trabajos: En televisión hizo Pasión Tropical, Pasión de Sábado e Intrusos.

Participó antes en el Bailando: No

Baila con: Matías Payen

Instagram: @marcebanios

Twitter: @MarceBanios

Pareja: Pablo Visiconde

Destacado: Pasional, el año pasado tuvo fuertes

enfrentamientos con Gladys "La Bomba" Tucumana y demostró que estaba preparada para la polémica. En 2018, finalmente, logró que la convocaran para el Bailando.