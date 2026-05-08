EEUU inmovilizó dos buques en el Golfo de Omán y bloquea a 70 petroleros que van o vienen de puertos iraníes

EEUU inmovilizó dos buques más que violaban el bloqueo en el Golfo de Omán

Las fuerzas de Estados Unidos inutilizaron los buques M/T Sea Star III y M/T Sevda este viernes, antes de que ambas embarcaciones ingresaran a un puerto iraní en el Golfo de Omán, en violación del bloqueo impuesto por Washington.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aplicó medidas de bloqueo a estos dos petroleros de bandera iraní, que navegaban sin carga e intentaban arribar a Irán.

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Un caza F/A-18 Super Hornet del portaaviones USS George H.W. Bush atacó ambas embarcaciones con municiones de precisión dirigidas a las chimeneas, impidiendo su ingreso al país.

El miércoles, las fuerzas estadounidenses también inutilizaron el buque M/T Hasna, de bandera iraní, cuando intentaba llegar a un puerto iraní en el Golfo de Omán. Un F/A-18 Super Hornet del USS Abraham Lincoln inutilizó el timón del petrolero disparando varias rondas de un cañón de 20 mm, informó el CENTCOM en un comunicado publicado en sus redes sociales.

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Ninguno de los tres buques continúa su tránsito hacia Irán.

El mensaje del CENTCOM en X

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, declaró: “Las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente mantienen su compromiso con el cumplimiento total del bloqueo a los buques que entran o salen de Irán. Nuestros hombres y mujeres uniformados, altamente capacitados, están realizando una labor increíble”.

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Hasta el momento, CENTCOM ha desactivado varias embarcaciones comerciales y ha desviado más de 50 para garantizar el cumplimiento del bloqueo.

Más temprano, CENTCOM informó que impidió la entrada o salida de más de 70 buques cisterna de puertos iraníes.

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“Actualmente, hay más de 70 petroleros que las fuerzas estadounidenses están impidiendo que entren o salgan de los puertos iraníes. Estos buques comerciales tienen la capacidad de transportar más de 166 millones de barriles de petróleo iraní por un valor estimado de más de 13 mil millones de dólares”, expresó en X.

El canciller iraní, Abbas Araqchi (Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS)

El régimen de Irán lanzó amenazas: “Nuestro arsenal está al 120%”

El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, dijo este viernes que Estados Unidos parece evitar a toda costa la posibilidad de obtener una solución negociada al conflicto entre ambos países y avisó que, lejos de las estimaciones norteamericanas que hablan de una sequía de su arsenal, sus misiles están recargados “al 120%” y preparados en el caso de una reanudación de las hostilidades a plena potencia.

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“Cada vez que se plantea una solución diplomática, Estados Unidos opta por una aventura militar temeraria”, criticó Araqchi en un mensaje publicado en redes sociales, donde expresó su “desconcierto” ante la actitud de la Administración Trump y planteó la existencia de un “saboteador”, en alusión al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“¿Es una burda táctica de presión? ¿O el resultado de que un saboteador engañe una vez más al presidente para meterlo en otro atolladero?”, se planteó el ministro de Exteriores iraní antes de concluir que “sean cuales sean las causas, el resultado es el mismo: los iraníes nunca ceden a la presión y la diplomacia siempre es la víctima”.

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Además, Araqchi ha asegurado que todas las estimaciones de Estados Unidos sobre una presunta merma en la capacidad militar de Irán se quedan extraordinariamente lejos de la realidad.

“La CIA se equivoca. Nuestro inventario de misiles y capacidad de lanzamiento no están al 75% en comparación con el 28 de febrero”, el día que comenzó el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. “La cifra correcta es del 120%. Y, en cuanto a nuestra preparación para defender a nuestro pueblo: la capacidad es del 1.000%”, concluyó.

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