La Fórmula 1 evalúa la incorporación de una nueva carrera en el calendario: las alternativas que se analizan y el impacto económico

Las alternativas en el calendario que plantea la Fórmula 1 (REUTERS/Brian Snyder)

El conflicto bélico en Medio Oriente obligó a la Fórmula 1 a posponer los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita en el mes de abril, algo que cambió la planificación del calendario de 24 carreras. Pese a la incertidumbre geopolítica, la Máxima dejó entrever que las citas no fueron canceladas y la organización explora escenarios para reincorporar alguna a fin de año. Los motivos económicos que impulsan la medida, las fechas que se están tanteando y la posible inclusión de un nuevo circuito que se evalúa.

El CEO de Liberty Media —empresa que tiene los derechos de la F1—, Derek Chang, aclaró en una reunión con inversores que “podría ser posible reprogramar una carrera hacia el final de la temporada”, según informó el portal especializado The Race. Aunque la opción de reprogramar ambas carreras en 2026 es poco probable, el directivo no descartó que una de ellas logre encontrar su espacio hacia el final de la temporada.

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Además, aseguró que tanto Stefano Domenicali —director ejecutivo de la Fórmula 1— como su equipo, se encuentran “trabajando horas extras” en la supervisión de posibles soluciones, impulsadas por un ingreso superior a los 100 millones de dólares en caso de que se lleven a cabo ambos eventos. Según informó el medio PlanetF1, la decisión se podría tomar “en las próximas dos semanas”.

La gran incertidumbre reside en la continuidad de las hostilidades en la región, ya que en la recta final de la temporada se deben disputar carreras en Qatar y Abu Dhabi. Liberty Media remarcó que su objetivo es mantener la extensión actual del calendario y evitar reducirlo por debajo de 22 carreras. En caso de ser posible, una de las alternativas más sólidas que se examinan es insertar el GP de Baréin entre el 2 y el 4 de octubre, situándolo entre las fechas de Azerbaiyán y Singapur. Esta reorganización provocaría una seguidilla de tres carreras, agregando presión logística para las escuderías.

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May 3, 2026; Miami Gardens, FL, USA; Red Bull Racing driver Max Verstappen (3) during the Crypto.com Miami Grand Prix at Miami International Autodrome. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Otra opción más disruptiva contempla modificar la parte final del calendario. Actualmente, la Fórmula 1 prevé celebrar las tres últimas carreras en Las Vegas (21 de noviembre), Qatar (29 de noviembre) y Abu Dabi (6 de diciembre). Una propuesta sobre la mesa es ubicar el GP de Arabia Saudita o el de Baréin el 6 de diciembre, desplazando el final en Abu Dabi para el 13, lo que supondría la primera vez en la historia reciente de la F1 con cuatro compromisos consecutivos en semanas sucesivas.

El atractivo económico de los derechos de transmisión, particularmente elevados en el caso de Arabia Saudita, pesa en las deliberaciones. A su vez, por acuerdo, la carrera de Abu Dhabi en el Yas Marina Circuit debe ser la última de la temporada. En marzo, cuando la F1 hizo pública la decisión de la postergación de las carreras, en el comunicado mencionó que “los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita no tendrán lugar en abril” y nunca se habló de cancelación, lo que alimentó las especulaciones.

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El punto de inflexión en la discusión apareció sobre el cierre del primer trimestre, cuando Liberty Media reportó ante inversores que los ingresos de la Fórmula 1 crecieron un 53% hasta los USD 617 millones, un aumento explicado en parte por una carrera adicional respecto al año anterior. Sin embargo, los responsables advirtieron —también en esa instancia— que el segundo trimestre podría resultar más desafiante, ya que la ausencia de Bahréin y Arabia Saudí reducirá el número de carreras de nueve a cinco en ese período.

Por motivos económicos, el GP de Arabia Saudita tendría más posibilidades de reincorporarse al calendario antes que Baréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, reconoció que el contexto bélico obliga a contemplar alternativas si la guerra se prolonga hasta el final del año y se ponen en riesgo las fechas en Qatar y Abu Dabi. En este contexto, sugirió que el Gran Premio de Turquía, que regresará oficialmente en 2027 con Portugal, podría incorporarse al calendario como reemplazo de alguna fecha cancelada en Medio Oriente.

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“Tenemos planes, que esperamos no tengan que aplicarse, porque realmente confiamos en que la situación mundial vuelva a la normalidad”, afirmó Domenicali durante la reciente conferencia de inversores. Evitó pronunciarse sobre la eventualidad de una doble cita en Las Vegas, pero reiteró que la organización cuenta con planes de contingencia en consulta permanente con equipos y promotores.

Según el informe de The Race, la dificultad reside en ubicar sedes aptas para celebrar carreras en diciembre, dada la meteorología adversa del invierno europeo. De no lograrse reincorporar a Bahréin o Arabia Saudí, el desplazamiento a Estambul aparece como la opción más realista entre las alternativas consideradas por la FIA, en la medida que garantice mantener el número mínimo de competencias establecido para la temporada.

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Cualquier modificación a las fechas restantes requeriría notificar a las escuderías con la anticipación suficiente debido al impacto que los cambios tendrían sobre traslados, logística y transporte de materiales. Las decisiones finales seguirán dependiendo de la evolución geopolítica en Medio Oriente y de la posibilidad de asegurar condiciones de seguridad para toda la comunidad de la F1. Mientras tanto, la próxima cita de la categoría será con el Gran Premio de Canadá en el fin de semana del 24 de mayo.