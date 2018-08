Por eso, no sorprendió que luego de tanta artillería de un lado y del otro, finalmente la top model haya obtenido el visto bueno del Juzgado Civil N° 31, a cargo de Marcela Adriana Pena, para autorizarle el documento solicitado por la panelista de Cortá por Lozano en el que se le prohíbe a la ex participante de Combate y a su ex marido hablar de ella o de sus hijas.