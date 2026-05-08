Es cocinero, se animó a vencer sus temores y emocionó a la Mona Jiménez con su gesto

Carlos Marchesi participó en el programa televisivo "Es mi sueño", interpretando un tema de Miguel Conejito Alejandro

En el escenario de Es mi sueño, Carlos Marchesi se convirtió en el centro de atención cuando su voz y su historia personal lograron conmover a todos los presentes. Reconocido en su ciudad natal, Venado Tuerto, por su paso como cocinero y amante de la música, vivió una noche inolvidable. Lo que comenzó como una exhibición de su capacidad artística, terminó en un emotivo homenaje familiar que incluyó lágrimas y abrazos, especialmente cuando recordó a su padre y conmovió a la Mona Jiménez.

La vida del participante nunca giró exclusivamente en torno al canto. Desde muy joven, viajó por diversos países trabajando como cocinero y ofreciendo demostraciones culinarias. En cada ocasión especial, al final de sus presentaciones, cerraba el evento con un show musical. Según relató, ese ritual de mezclar gastronomía y melodía surgió de su pasión, nunca como una búsqueda profesional. “Siempre fue por hobby, nunca me pude dedicar a la música, y tener esta oportunidad después de 20 años, la verdad es que me pone feliz”, confesó quien encontró en el escenario televisivo un espacio para volver a soñar con su faceta artística.

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La noche en que se presentó en el programa tuvo como punto máximo su interpretación de “En septiembre tú fuiste mía”, clásico de Miguel “Conejito” Alejandro. El jurado, conmovido por la entrega y el sentimiento de Marchesi, activó tres de las cuatro palancas verdes, permitiéndole pasar a la siguiente etapa y subir al palco del Teatro Ópera.

Carlos Marchesi,, visiblemente emocionado, sonríe con lágrimas en los ojos, al momento de reecibir la devolución del jurado

El momento más intenso ocurrió cuando, tras la ovación, su hija Alba subió al escenario para abrazarlo. El participante no pudo evitar recordar a su padre fallecido y, con voz temblorosa, se dirigió a uno de los jurados: “Mona, mi papá era muy fanático tuyo y me gustaría darte un abrazo porque, si él estuviera acá, te lo daría”, tras lo que el cuartetero no dudó en acercarse y también emocionarse.

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La dinámica familiar quedó en primer plano cuando Alba, la hija de Carlos, fue invitada a conversar. Entre risas, confesó que su madre eligió la ropa para la ocasión y que tanto su abuela Mirta como sus tías Mariana y Eliana eran fanáticas de Jimena Barón, una de las integrantes del jurado, quien respondió con afecto, saludando a las mencionadas y destacando la belleza y dulzura de la niña, quien se mostró cómoda junto a su padre y la conductora.

La devolución de Jimena fue especialmente personal. “Siento que tenés una voz bárbara, pero hay algo tuyo como de autoestima, ¿viste? Estoy flashando tal vez, pero esta cosa por ahí de sentir que ya estás tarde, que yo te quiero apoyar con eso. Con el voto, con mis palabras. Te quiero decir que tarde es nunca. Tratar de que levantes un poco el ánimo, que te atrevas a soñar con lo que es tu sueño. Si es cantar, que te atrevas a soñar con eso”. Marchesi recibió el consejo con gratitud y aseguró que lo trabajaría.

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Carlos Marchesi, visiblemente emocionado, interpreta una canción durante su memorable aparición en el programa Es mi sueño

No solo el jurado fue partícipe de la emoción. La familia de Carlos tuvo una presencia clave en el estudio y en los relatos que el participante compartió en vivo. Consultado por Guido Kaczka sobre el acompañamiento que recibe, Marchesi destacó el rol fundamental de sus seres queridos: “Siempre están familia, los amigos, destaco eso. Tengo una tía que vive acá en Buenos Aires y, y me dijo: ‘Ya estoy juntando gente. Decime dónde es que vamos todos’”, afirmó.

El clima de camaradería y respaldo se hizo evidente tanto en el público como en los comentarios de los conductores y jurados. Joaquín Levinton subrayó que se haya animado a dar este paso: “Me parece que además de cantar bien, has logrado tu objetivo, que es tener esta oportunidad. Y eso tiene un valor capaz más importante que el canto. El sueño se termina cuando uno quiere, así que te felicito”.

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Por su parte, Abel Pintos aportó una mirada honesta sobre la performance: “A mí me costó mucho correrme de ese lugar para poder ser lo más honesto posible en esto, ¿no? Y no te sentí tan preciso, la verdad, en afinación, en esta cosa medio titubeante también. Todo lo que me emociona de vos no me llegaba a través de la canción. Pero tenés esta otra oportunidad para trabajar todo lo que vos considerarás que tendrás que trabajar y prestar mucha atención a lo que Jime, que es siempre muy sensible a todo lo que te dijo, te marcó, para mí, también muy precisamente. Así que adelante, amigo”, cerró el bahiense.