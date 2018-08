Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 1 de agosto

Ocupación/Profesión: Empleada

Trabajos: Actualmente, en una concesionaria de autos.

Participó antes en el Bailando: No

Baila con: Facundo Arrigoni

Instagram: @ines_stork

Twitter: No

Pareja: No se sabe

Particularidades: Se ganó la simpatía de Marcelo Tinelli por salir a defender a su hija la pista del Bailando. Finalmente, el conductor la convocó a ella.