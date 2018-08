Autorretrato: "Soy como una hormiguita, no paro de trabajar. Desde los 18 años, cuando dejé de estudiar, trabajé para mantenerme. Cuando llegué para hacer un desfile hace 40 años a la Argentina, decidí quedarme y empecé a trabajar sin parar. En los últimos años no me he tomado vacaciones".

Nacionalidad: Brasileña

Fecha de nacimiento: 20 de octubre de 1951

Ocupación/Profesión: Modelo y actriz

Trabajos: En televisión hizo Una terraza al mar, Mesa de noticias, Sin red, Enanos malditos, Comedia romántica, Class Up, Pandilla aventurera, 360, todo para ver, Tudo bem, Movete, Notishow, Estilo Anamá, Siempre así, Son amores, Oye mi canto, Palermo Hollywood Hotel, El tiempo no para y BDV. En teatro participó de Femenino, Pedime lo que quieras, Boris Comedy Group y Eva Perón. Su paso por el cine fue en Comandos azules en acción y Brigada explosiva contra los

ninjas.

Participó antes en el Bailando: No

Baila con: Joel Ledesma

Instagram: @anamaferreira

Twitter: @AnamaFerreira

Pareja: No

Particularidades: Durante años sufrió bullyng por su manera de hablar. Pero, de un tiempo a esta parte, decidió no callarse nada.