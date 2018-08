Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1982

Ocupación/Profesión: Actriz

Trabajos: En televisión hizo Floricienta, Soy tu fan, Los cuentos de Fontanarrosa, Taxi, amores cruzados, Guapas y Por amarte así. En cine participó de Dolores de casada y Amapola, además de los cortos No Remake e Incendios. En teatro trabajó en Hamlet, Adictas a vos y, actualmente, en La reunificación de las dos Coreas.

Participó antes en el Bailando: No

Baila con: Santiago Almaraz

Instagram: @esmeraldamitreok

Twitter: @esmeraldamitre

Pareja: No

Particularidades: Después de su divorcio de Darío Lopérfido, hizo polémicas declaraciones sobre la fidelidad. Luego hizo desafortunadas declaraciones sobre el Holocausto, por lo que tuvo que pedir disculpas en la DAIA y terminó denunciado "acoso" por parte del ahora ex presidente de la institución, Ariel Cohen Sabban.