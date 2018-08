Edad: 27

Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 23 de enero de 1991

Ocupación/Profesión: Modelo y conductora

Trabajos: En televisión participó de Sábado Bus, Antes que sea Tarde, Lo sabe, no lo sabe, Gran Hermano 2016, el Debate, Telenoche y Primera Cita. En radio hizo Vacaciones Pagas, Mañanas Locas, Juju Morning y Ranking Yenny.

Participó antes en el Bailando: No

Baila con: Maxi Buitrago

Instagram: @sofijuok

Twitter: @sofiju

Pareja: No

Particularidades: La mayor parte de su carrera, estuvo ligada a la imagen de su ex. Pero, a ocho meses de haberse separado, busca imponerse en el medio con nombre propio.