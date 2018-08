Autorretrato: "Creo que soy una buena mamá, trato de estar con mi hija todos los momentos que puedo, llevarla adonde puedo, estar presente. Soy un poco hincha, cuando me la cuida alguien estoy llamando todo el tiempo para preguntar qué comió, qué hizo, me gusta saber todo. Al hombre que me quiera conquistar le tienen que gustar los niños, eso es lo principal, fundamental, si no tiene feeling con mi hija es como imposible. Y después tiene que ser divertido, que la podamos pasar bien, reírnos, que sea caballero. Ah, y le tiene que gustar mucho tomar mate porque si no, no va, yo vivo tomando mate""

Edad: 34

Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1984

Ocupación/Profesión: Bailarina

Trabajos: En teatro hizo Fort con Caviar, La Cátedra del macho, La revista de Mar del Plata y, en la actualidad, El mundo de Hansel y Gretel. En televisión hizo Fort Nigth Show

Participó antes en el Bailando: Sí, en 2016 y 2017.

Baila con: El Polaco

Instagram:@barby_silenzi

Twitter: @BarbySilenzi

Pareja: No

Destacado: El año pasado no pudo bailar con El Polaco por los celos de Silvina Luna que la señalaba como tercera en discordia. Pero, ahora que se separó, el cantante volvió a elegirla como su partenaire.