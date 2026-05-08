Quién es la DJ argentina elegida por Bizarrap que conquista el mundo

Cande Gariso fue residente durante dos temporadas en la fiesta IBizarrap de Amnesia Ibiza consolidando su perfil como DJ internacional

Un amigo, un primer mensaje por Instagram y una invitación. Esa cronología llevó a Cande Gariso a toparse con un Bizarrap casi irreconocible: sin gorra, sin lentes, lejos de su clásica imagen. En ese camarín cerrado, a metros de la cabina de Amnesia Ibiza, nació una comunión inesperada que cambiaría para siempre su carrera. De aquel saludo improvisado surgió una confianza que la catapultó a ser DJ residente durante dos temporadas en la fiesta IBizarrap, dentro de uno de los clubes más legendarios del planeta. Hoy, su vida profesional transcurre entre dos hemisferios y este sábado compartirá su música en el Obelisco, bajo las luces y el vértigo de Buenos Aires.

Tiene apenas 23 años, pero la biografía de Cande Gariso parece escrita a golpes de intuición y coraje. En Córdoba, su ciudad natal, la música fue primero un juego y después una elección. “Mis primeros pasos fueron en una academia que quedaba cerca de casa, aunque en realidad era una escuela de modelos que ofrecía un curso de DJ de tres meses. Probé canto, piano, pero nada me convencía. Vi las pancartas en el shopping y así empecé”, confiesa en diálogo con Infobae.

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La DJ cordobesa equilibra su carrera entre Madrid y Buenos Aires, manteniendo una agenda de shows activa en ambos continentes

A los 15 años, la consigna era animarse, aunque la mayoría de los clubes le quedaban fuera de alcance por la edad. “Arranqué por el interior de Córdoba, San Luis, La Pampa. Después sí, migré a la capital. No recuerdo la primera vez exacta que toqué en Córdoba, pero sí que un amigo me pasó un scouting y terminé en la pista de electrónica de un boliche que solía frecuentar, aunque yo venía del urbano”.

La búsqueda la llevó lejos, pero no de un tirón. Cuenta que originalmente se sacó un pasaje por dos meses a Barcelona para vacacionar. Era verano, mar, movimiento. Y la ciudad parecía perfecta para probar suerte. Pero la adaptación no fue automática: “Como todo DJ, siempre vemos qué podemos hilar con trabajo. El principal desafío fue el cambio de música. El urbano en ambos lados del Atlántico es muy distinto. Hay que cambiar el chip cada vez que vas y venís. Son gustos, músicas y timings diferentes”.

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De un pedido inesperado a un recuerdo imborrable

La historia con Bizarrap tiene algo de azar y mucho de audacia. Todo surgió por un amigo rosarino que la recomendó con el artist manager de Amnesia, la legendaria discoteca de Ibiza, pionera del movimiento clubbing mundial y famosa por sus sesiones de música electrónica en la emblemática Terraza y el Main Room. “Él presentó mi propuesta al equipo de Biza y el OK llegó desde ahí”, recuerda.

Cande Gariso, la DJ argentina que brilla con Bizarrap y conquista el mundo

El primer contacto, como sucede en esta era, fue vía mensaje directo. “Me dijeron que nadie podía pasar al camarín, pero no dudé: le escribí por Instagram y me respondió rápido. Me dijo que cuando terminara su set me acercara. Fui la única DJ que pudo verlo de cerca durante su residencia. Cuando entré, estaba sin gorra ni anteojos, casi no lo reconocí”, relata con humor. Hicieron un video para los argentinos del otro lado del Atlántico y sellaron el comienzo de una relación artística y humana.

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Su propuesta se centra en el reggaetón y sus variantes, y se expande hacia formatos Latin y Afro House con acapellas, adaptándose a distintos contextos, públicos y escenarios sin perder identidad

Una gran momento que la marcó fue cuando la convocaron para tocar en el after party de la residencia, una fiesta privada con Bizarrap y gente amiga del artista. Lejos del bullicio de la pista principal, el clima del after party privado se impregnaba de complicidad y distensión. Entre risas, vasos en la mano y playlists que se armaban en tiempo real, Cande tomó la cabina con la adrenalina de saberse parte de un círculo reservado. De pronto, Bizarrap se acercó con una petición inesperada, descolocando incluso a la DJ residente. “Cuando estaba por cerrar mi set, Biza me pide una canción que no tenía. Me puse a descargarla ahí mismo, a contrarreloj. Cuando finalmente la puse, él vino saltando, me agarró las dos manos y empezamos a saltar juntos. ‘Hacé una captura mental de este momento’, me dije. Y hasta hoy la tengo guardada”.

Luego de tocar durante dos temporadas en la fiesta de Bizarrap, el recorrido siguió con presentaciones en Open Park (Punta del Este), Marchica (Formigal), Starlite Festival (Marbella), Stage y P12 (Florianópolis) y Festival BA Joven, entre muchos otros.

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Estilo e identidad musical de Cande Gariso

El pulso de su música es tan híbrido como su propia vida. En las cabinas, el aire vibra con ritmos que desafían las fronteras y los géneros. La joven cordobesa observa el movimiento en la pista, atenta al ánimo de la multitud, y detecta cuándo es momento de romper el molde. “En 2021 entre los jóvenes empezó a sonar el ‘techengue’, una mezcla de house y vocales de reggaetón. Esas canciones eran comodines en la pista y funcionaban tan bien que empecé a hacer videos para YouTube. Hoy, mis sets son pura fusión”, describe.

Cande Gariso junto a Duki, uno de los precursores de la explosión del trap latino en Argentina

El método de trabajo es casi artesanal. La experimentación se convierte en una rutina casi obsesiva. Y las horas se diluyen mientras prueba sonidos, recorta fragmentos y busca una textura propia. Cada remix nace como una pieza única, pensada para sorprender primero a sí misma y después al público. “Mis ediciones y remixes arrancan en mis sets, cuando siento que a una canción le falta o le sobra algo. Hago los arreglos en Ableton (el programa de producción) y los pruebo en vivo. Siempre busco que suene exactamente como quiero”.

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Comparar mercados es inevitable para quien cruza océanos con frecuencia y vivió en carne propia las diferencias entre escenarios. Desde la logística de los shows hasta la valoración del género, Cande Gariso aprendió a adaptarse a cada contexto, aunque nunca dejó de analizar el contraste. En ese sentido, remarca que en España “la estructura DJ de urbano es mucho más armada, casi con la misma seriedad que la electrónica, mientras que en Argentina, el urbano está infravalorado y no se le da la misma importancia”.

El regreso de Cande Gariso al Obelisco

Este sábado 9 de mayo, cuando el reloj marque las 18, Cande Gariso será el centro de todas las miradas en avenida Corrientes y 9 de Julio. Subirá al escenario como parte de la final del torneo de fútbol callejero TOMA EL JUEGO, organizado por Nike. “Las expectativas son enormes. Para el set preparé algo con mucho ADN argentino, desde lo nuevo hasta lo clásico: reggaetón, urbano, latino... Quiero que la gente baile, que se emocione, que se acuerde de canciones que la marcaron y que descubra otras nuevas. Va a ser una fiesta total”, destaca.

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Este sábado, Cande Gariso será el centro de todas las miradas en avenida Corrientes y 9 de Julio

Para la DJ, la invitación trasciende lo profesional y se vuelve un símbolo personal: “Tocar en el Obelisco representa orgullo. Es ese momento donde ves el fruto de un camino que muchas veces se hace a ciegas, sin saber bien hacia dónde vas. Y de repente, mirás para atrás y entendés todo”.

Su presente es una bitácora de vuelos, festivales y sets entre Europa y Latinoamérica. “Tres meses antes ya sabemos dónde vamos a estar y armamos la agenda. Ahora arranqué con una agencia española que me lleva los bookings en Europa. En Argentina, cuando voy, aviso en redes (@candegariso) que el booking está abierto y ahí empiezan a salir fechas. Después de tres años de idas y vueltas, ya tenemos marcados los momentos clave para estar en cada lugar”.

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Cande Gariso, la DJ argentina que brilla con Bizarrap y conquista el mundo

Su futuro inmediato también se escribe en clave de viaje, trazado por nuevos destinos, pistas y desafíos. La transición entre escenarios y públicos distintos es parte de una búsqueda artística y personal: “Después del Obelisco tengo fechas en Latinoamérica y ya vuelvo a Madrid para arrancar la temporada europea. El verano allá es una explosión, hay que estar preparado”.

Y concluye: "Mi meta ahora es definirme en un género o grupo de géneros que sean realmente míos. Estoy explorando con todo lo que escucho y se me hace agradable al oído. Cuando encuentre ese sonido, sé que el camino va a ser solo para adelante”.

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