“Actuó con saña”: qué reveló la autopsia a la mujer asesinada por defender a su hija de un abusador en Los Polvorines

Imagen de la víctima y de la casa donde ocurrió el crimen en Los Polvorines.

La autopsia al cuerpo de Yolanda Raquel Cáceres, la mujer de 52 años que fue asesinada este jueves en su casa de la localidad de bonaerense de Los Polvorines cuando quiso defender a su hija de 9 años de un abusador, reveló que el autor del crimen actuó con frialdad y con saña.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, los primeros exámenes forenses practicados al cuerpo de la víctima, indicaron que el asesino la apuñaló tres veces con un cuchillo. Uno de los puntazos fue en el cuello y afectó la arteria carótida de la mujer. De hecho -precisaron- esa herida fue la que le ocasionó la muerte a Yolanda.

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El principal sospechoso, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, es un vecino de las víctimas. Hasta el momento, permanece prófugo. En ese sentido, las fuentes consultadas por este medio, señalaron se están buscando testigos, especialmente vecinos que habrían visto al imputado por las inmediaciones de la casa donde ocurrió el hecho.

De acuerdo con lo que supo Infobae, el crimen tuvo lugar en una casa ubicada sobre la calle Velázquez al 4100. En la vivienda estaban Cáceres y su hija de 9 años. Durante la madrugada, Amarilla habría entrado por una ventana con la intención de atacar a la nena.

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Los primeros datos de la investigación indican que la propia menor, tras el ataque, relató que estaba durmiendo cuando Amarilla, a quien reconoció como un amigo de su madre, comenzó a manosearla. La mujer advirtió la situación e intervino para detener al agresor, quien la atacó y le propinó las tres puñaladas, una de ellas en el cuello. Las otras dos, por el momento, no se reveló en qué parte del cuerpo fueron propinadas.

En medio de la agresión, la nena salió a la calle bajo la lluvia y pidió ayuda a los vecinos. Fueron ellos quienes llamaron al 911. Poco después, personal de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas arribó al lugar y constató el fallecimiento de la mujer. El cuerpo de Cáceres fue encontrado en el piso de la vivienda, con un corte en el cuello y heridas en la cabeza.

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En el expediente intervino la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentina del Departamento Judicial San Martín, especializada en casos de violencia familiar y de género, con la fiscal Lorena Carpovich a la cabeza, quien dispuso que los peritos y el médico policial trabajaran en la escena. A la menor, en tanto, se le recibirá declaración testimonial en Cámara Gesell.

Fotografía del hombre buscado por el crimen ocurrido en Los Polvorines.

El sospechoso, que en los registros oficiales figura como empleado de la construcción y cuyo domicilio queda a cinco cuadras del lugar del crimen, se fugó del lugar y es intensamente buscado por la policía local y el Grupo Táctico Operativo.

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De acuerdo con lo que supo Infobae, el presunto asesino fue denunciado por abusar sexualmente de su prima de 16 años en octubre del año pasado, en la localidad de Pablo Nogués. La presentación ante la Justicia fue hecha por la madre de la menor.

Según el relato de la denunciante, el 8 de octubre pasado la mujer fue alertada por un vecino acerca de una pelea en la calle en la que su hija de 16 años, se vio involucrada. El conflicto estalló cuando Amarilla presuntamente se acercó a la menor en plena vía pública, la empujó y provocó que la chica reaccionara con un golpe. Al ver la situación, varios residentes del barrio intervinieron, golpearon al hombre de 26 años y lo alejaron del lugar.

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Según consta en el informe policial, la mujer afirmó que, tras calmarse la situación en la calle, la adolescente le confesó un episodio anterior, que sería el origen del altercado de esa noche.

La menor le comentó que dos días antes su primo habría ingresado al patio de la vivienda familiar, se aproximó a la adolescente y le tocó los glúteos sin su consentimiento, lo que llevó a la víctima a correr para evitar que el abuso continuara. A raíz del ataque en la calle, la víctima le contó a su mamá y se radicó la denuncia, en la que además, exigió la implementación de una medida perimetral de acercamiento contra Amarilla.

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Sin embargo, poco más de dos semanas después de la denuncia, la Unidad Funcional N°14 del fuero penal de San Martín, decidió archivar la causa “al no surgir de lo actuado hasta el momento elementos convictivos suficientes que permitan convocar a prestar declaración” al acusado, de acuerdo con lo que supo Infobae.

En ese sentido, la fiscalía concluyó que el expediente no cuenta con pruebas suficientes para avanzar hacia una imputación formal o llevar al acusado a declaración indagatoria.

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Carteles pidiendo justicia y flores conmemorativas en la entrada de la casa de Yolanda

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que por estas horas “se están realizando medidas para dar con el paradero del mismo” y se trata de chequear los antecedentes del prófugo.

Por lo pronto, en la puerta de la casa donde sucedió el hecho, además, vecinos colgaron carteles alusivos y dejaron flores.

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