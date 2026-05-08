La pregunta de Darío Barassi que incomodó a una participante de Ahora Caigo: “Me quiero ir”

Darío Barassí y una pequeña trampa en Ahora Caigo (Video: El Trece)

El programa Ahora Caigo volvió a ofrecer uno de esos momentos espontáneos que lo han convertido en un clásico de la televisión reciente. Darío Barassi, conductor del ciclo, desplegó su estilo inquisitivo y humorístico frente a una participante que no imaginaba el rumbo de la conversación.

En el centro del estudio, una joven de 29 años, apodada “Chica Tauro”, fue la protagonista de la jornada. Su carisma y cierta reserva inicial despertaron la curiosidad del conductor, que no tardó en abordar un tema habitual en sus entrevistas: la vida sentimental de sus invitados.

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La consulta de Barassi fue directa. “¿Estás en pareja?”, preguntó, mirando fijamente a la concursante. La respuesta llegó con una sonrisa nerviosa: “Conociendo a alguien. Pero es muy pronto”, dejó caer la joven, dejando claro que prefería mantener algunos detalles en privado.

Darío Barassi pone nerviosa a Chica Tauro en Ahora Caigo al preguntarle: "¿Estás en pareja?"

Sin embargo, el conductor no se dio por vencido. “Contame todo”, insistió, generando risas en el público y en la propia participante. La joven, entre la incomodidad y el juego, terminó cediendo ante la presión. “Che, ya me re quemé. Me quiero ir”, soltó entre carcajadas después de revelar que trabaja en una carnicería y de mencionar incluso el nombre del local.

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Barassi, lejos de conformarse, se acomodó en su asiento y aguardó más detalles. El intercambio se volvió una suerte de duelo entre la discreción y la insistencia, una dinámica que, según quienes siguen el ciclo, ya es marca registrada del conductor.

La estrategia de Barassi y los desafíos para los participantes

Lo que parecía una simple pregunta se transformó en una trampa sutil. Barassi logró que la participante expusiera más de lo que tenía planeado, dejando en evidencia el talento del presentador para desarmar las defensas de los concursantes.

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El episodio de “Chica Tauro” no fue un caso aislado. Semanas atrás, otra participante llamada Andrea se vio en una situación similar. Barassi le preguntó cómo había conocido a su pareja, y la mujer, visiblemente nerviosa, titubeó antes de responder. “¿Qué pasó Andrea? Tenemos todo el programa para saber la historia”, bromeó el conductor, manteniendo la presión.

Programa Ahora Caigo: Una jornada de competencia con la conducción de Darío Barassi y la participación de Andrea

Andrea finalmente confesó: “Lo conocí en la calle. Yo salía de bailar y él estaba patrullando”, haciendo referencia al trabajo de su pareja como policía. Barassi, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad y agregó: “Ya lo hiciste”, en alusión a que la confidencia ya había comprometido a su acompañante.

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El ciclo televisivo se caracteriza por estos intercambios, donde la intimidad de los participantes queda expuesta por la habilidad de Barassi para mezclar humor, empatía y tenacidad. Sus preguntas, lejos de resultar invasivas, suelen detonar momentos de complicidad y espontaneidad en el estudio.

En cada edición de Ahora Caigo, el conductor juega con los límites de la confianza, generando un ambiente donde los concursantes terminan revelando anécdotas que no pensaban compartir en televisión. El público, testigo de estas “trampas” blancas, celebra cada confesión y cada broma.

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Lo ocurrido responde a una lógica que el propio conductor desplegó en otras ocasiones: insistir lo suficiente para que los participantes se sientan cómodos y, al mismo tiempo, no puedan resistirse a compartir detalles de su vida personal.

Barassi, las confesiones inesperadas y el juego de la intimidad: el duelo entre risas, incómodas revelaciones y la nueva estrella de Ahora Caigo

Esta fórmula genera situaciones divertidas que se convierten en tendencia y ayudan a mantener la frescura del programa. Los espectadores ya esperan estos cruces, conscientes de que, tarde o temprano, alguien acabará “pisando el palito”, como se dice popularmente en la jerga televisiva.

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A través de estas estrategias, el show logra sostener la atención y renovar sus momentos destacados, con la complicidad de un público que disfruta tanto de las preguntas como de las respuestas.

Si bien las preguntas de Barassi pueden ser incisivas, los límites siempre quedan claros. El conductor sabe hasta dónde llegar y cuándo detenerse, algo que los propios participantes reconocen al final de la experiencia.

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