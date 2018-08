Autorretrato: "No soy una mina peleadora, aunque lo parezca. Pero si alguien me ataca o se la agarra conmigo yo me voy a defender. Desde que me fui de Mar del Plata para intentar suerte en Buenos Aires hice muchos sacrificios para llegar a trabajar de lo que me gusta. Soy una agradecida a mis fans, que me ayudaron mucho este último tiempo".

Edad: 29

Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 3 de mayo de 1989

Ocupación/Profesión: Guardavidas, modelo y panelista

Trabajos: En televisión hizo Combate, Todas las tardes, La tribuna de Guido y, actualmente, Incorrectas. En cine participó de Bañeros 5.

Participó antes en el Bailando: Sí, en 2017, primero como invitada en la salsa de a tres y después como reemplazo de Nai Awada.

Baila con: Ignacio Saraceni

Instagram: @micaviciconte

Twitter: @MicaViciconte

Pareja: Fabián Cubero

Destacado: De guardavidas en Mar del Plata, pasó a ser la líder del equipo verde de Combate y a tener un importante fandom. Su primera enemiga pública fue Flor Vigna, pero ya instalada en el medio no dudó en enfrentarse con quien se pusiera en su camino. Recientemente, Nicole Neumann, ex de Cubero, le puso un bozal legal para que ya no pueda seguir hablando de ella.