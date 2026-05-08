Mercedes-Benz inauguró en Zárate su nueva planta de camiones y buses tras una inversión de USD 110 millones

Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró este viernes la nueva planta de Zárate, en la que trabajarán 900 personas

Con la presencia de importantes directivos del grupo a nivel mundial y regional, cientos de empresarios del sector y trabajadores, e importantes miembros del Gobierno, Mercedes-Benz Camiones y Buses celebró este viernes la inauguración oficial de su nuevo Centro Industrial Zárate, un proyecto que implicó una inversión de USD 110 millones y que representó el acontecimiento más importante desde la creación de la compañía como subsidiaria de la alemana Daimler Truck. Se trató, así, de la primera fábrica del sector automotriz construida desde cero en la Argentina en los últimos 15 años.

Por parte del Gobierno, asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Desarrollo Productivo, Pablo Lavigne. El evento se desarrolló en un contexto especial para la marca a nivel internacional, ya que durante este año, la compañía celebró los 130 años de la invención del camión, los 80 años del modelo Unimog y los 75 años de presencia de Mercedes-Benz en la Argentina. El país tuvo un rol histórico para la automotriz, ya que fue el primer lugar elegido por la empresa para instalar una fábrica fuera de Alemania.

PUBLICIDAD

Por la empresa, participaron Achim Puchert, CEO de Mercedes-Benz Trucks; Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses; y Denis Güven, CEO de Mercedes-Benz para América Latina, Medio Oriente y África. La presencia de las máximas autoridades internacionales de la compañía reforzó la importancia estratégica de la Argentina dentro del mapa global de producción y ventas de Daimler Truck.

“El paso reafirma nuestro compromiso de largo plazo con Argentina, con nuestros colaboradores y, por supuesto, con nuestros clientes”, expresó Puchert, en el marco del evento. Por su parte, Oberwörder afirmó que en la Argentina “los buses son mucho más que un medio de transporte” y forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. En ese sentido, sostuvo que el nuevo Centro Industrial Zárate fortaleció la capacidad de la empresa para acompañar a pasajeros con unidades confiables y de producción nacional.

PUBLICIDAD

Asistieron a la inauguración funcionarios del Gobierno, empresarios, clientes, proveedores y directivos de la compañía a nivel mundial

En representación de la filial local, Raúl Barcesat, presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses, calificó al Centro Industrial Zárate como “el motor” del futuro de la compañía y lo definió como “el hecho más trascendente” desde la conformación de la empresa independiente. “Hemos transformado una inversión estratégica en una realidad productiva que nos acerca aún más a nuestros clientes y nos impulsa a seguir apoyando a quienes mantienen el mundo en movimiento”, expresó el directivo.

Producción versus importación

La inauguración se produjo cerca de las 10. Horas antes, los directivos, que se alojaron la noche previa en el hotel Sofitel de Cardales, ofrecieron una rueda de prensa en la que explicaron con lujo de detalles qué los impulsó a seguir apostando por la Argentina, en un contexto en el que muchas empresas están desistiendo de la producción local para dedicarse a importar.

PUBLICIDAD

Achim Puchert, CEO de Mercedes-Benz Trucks; Denis Güven, CEO de Mercedes-Benz para América Latina, Medio Oriente y África; Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses; y Raúl Barcesat, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses de Argentina

Para Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses, si bien los 75 años de presencia en la Argentina han sido muy “volátiles”, el transporte público va a seguir funcionando y “eso fustifica este tipo de inversión”. Se refirió a los socios que tiene la empresa en materia de los servicios de pos venta y remarcó que fue eso lo que les permitió tener hoy una participación de mercado del 61,3%. En el caso de los camiones, el share alcanza al 33,4%, pero la apuesta es seguir creciendo. “Estamos aquí para mantener nuestra posición sólidade Daimler en la Argentina”, aseguró Puchert.

Ante la consulta de Infobae sobre la competitividad de la Argentina para producir y el avance de la importación, ambos directivos se mostraron convencidos de que la competencia es sana y que apuestan a que los clientes y proveedores los sigan eligiendo. A diferencia de los autos, aclaró el CEO de Argentina, Barcesat, para los camiones y buses es muy importante el servicio de pos venta porque es muy costoso mantenerlos parados.

PUBLICIDAD

“Ser competitivo se logra mediante una suma de factores. Siempre pensamos en un flujo de eficiencias de lo que producimos. Por ejemplo, estar cerca del puerto de Zárate nos permite mejorar la logística”, dijo Oberwörder. Y agregó: “Tener competidores nos ayuda a ser mejores. Es bueno tener competencia”.

Puchert, en tanto, dio su punto de vista: “Queremos liderar la participación junto con nuestros clientes. Ganamos sólo si nuestros clientes ganan con nosotros”. Sobre la mayor competencia, dijo que no le preocupa pero “tiene que ser justa”. “No podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que ser un poco mejor cada día”, remarcó el CEO de Mercedes-Benz Trucks.

PUBLICIDAD

El directivo global de camiones reconoció que en el corto plazo puede ser mejor importar, pero enfatizó que la apuesta de la empresa es el largo plazo y la generación de empleo y valor en la Argentina. “Quiero vender buses y camiones, pero que esto sea de valor para nuestros clientes”, dijo Puchert.

Producción, logística y cadena de valor

El nuevo Centro Industrial Zárate opera con una estructura integrada por alrededor de 500 colaboradores directos y más de 2000 indirectos. Dentro de ese ecosistema se encuentra la red de concesionarios y talleres oficiales conformada por 45 puntos de atención distribuidos en todo el país.

PUBLICIDAD

La planta concentra la producción de los camiones Atego y Accelo, además de los chasis de buses OH y OF

Según detalló la compañía, esa red garantiza cobertura nacional, agilidad operativa y disponibilidad de servicios y piezas originales con respaldo oficial de la marca.

La ubicación del predio también ocupó un lugar central dentro del proyecto. El complejo se instaló en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 9, cerca del puerto, una característica que permitió optimizar costos, tiempos y logística.

PUBLICIDAD

Mercedes-Benz Camiones y Buses indicó que el diseño flexible de la planta y su capacidad escalable facilitaron la preparación para futuras expansiones industriales. La infraestructura quedó preparada para incorporar nuevos modelos y tecnologías vinculadas a las necesidades del transporte regional. Durante la rueda de prensa, los directivos admitieron que si bien la intención de la inversión es mantener la posición de mercado que tiene la marca en la Argentina, también el plan es crecer.

Dijeron que el objetivo es desarrollar el mercado de exportación -hoy sólo venden a México un bus de motor trasero- y que considerarán a futuro la posibilidad de montar en la nueva planta otras líneas de productos, en la medida en que la demanda lo amerite.

PUBLICIDAD

Qué se fabrica en el Centro Industrial Zárate

El complejo industrial se construyó sobre un predio de 20 hectáreas y concentra la producción de los camiones Atego y Accelo, además de los chasis de buses OH y OF. El plan inicial es producir 17 unidades por día, aunque la planta tiene capacidad para 10.000 unidades al año. En cuanto a los turnos, arrancarán con uno y sumarán otro si el mercado crece.

Dentro de las instalaciones también funciona la primera y única planta REMAN del país. Se trata de un servicio de posventa destinado a la reindustrialización de componentes de camiones y buses con la misma calidad y respaldo de una pieza nueva, aunque con menor costo e impacto ambiental.

El portfolio de REMAN incluye cajas, motores y tapas de cilindro. Hasta el momento, la compañía entregó más de 9600 piezas dentro de ese programa.

La operación industrial se complementó con el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, inaugurado en diciembre de 2024. Según informó la empresa, este espacio se destacó por su eficiencia en la distribución nacional y por ofrecer entregas inmediatas con plazos de entre 24 y 48 horas.

El desarrollo conjunto de la planta industrial, la operación REMAN y el centro logístico apuntó a consolidar un ecosistema integral para la producción, el abastecimiento y la posventa.